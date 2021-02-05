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Когда из ресторана хочется уйти, едва заглянув в меню

Когда из ресторана хочется уйти, едва заглянув в меню (31 фото)

Автор:
05 февраля 2021 12:49
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   горе-дизайн   забавно   криворучки   меню   ну вы даете!   рестораны   смешно   
963
31
Меню - лицо ресторана. Поэтому большинство заведений стараются оформить меню так, чтобы гостю был приятно полистать его и несложно сделать выбор. Но кое-кто идет другим путем.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   горе-дизайн   забавно   криворучки   меню   ну вы даете!   рестораны   смешно   
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Corvus Corax Час назад
"Скажите, есть русалов - эо уже каннибализм или еще нет?"
Эо наолоину каибаизм.
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Егор Corvus Corax Час назад
Когда во рту горячий кусочек русала.
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Сибиряк 59 минут назад
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