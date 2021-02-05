Когда из ресторана хочется уйти, едва заглянув в меню

Автор:
05 февраля 2021 12:49
Меню - лицо ресторана. Поэтому большинство заведений стараются оформить меню так, чтобы гостю был приятно полистать его и несложно сделать выбор. Но кое-кто идет другим путем.
Не хотите погрызть суши-флэшку?
Список блюд видите? А он есть!
Конструктор "Собери название блюда и цену самостоятельно"
Нет, это не бракованное фото! Просто это меню невозможно прочитать без 3D-очков
На гарнир - антигравитационный горошек, который висит на тарелке вверх ногами
Крути палочку, читай меню! Не хочешь крутить палочку? Ничем не можем помочь
Что-то нехорошее обещает ваша коктейльная карта...
Иллюстрация к рыбному разделу меню. Скажите, есть русалов - эо уже каннибализм или еще нет?
Неправильный подбор фона превращает обед в квест
Несколько однообразное меню салатов, вы не находите?
Если они так поступили с поваром, то что же они творят с едой?
Авиакомпания украсила презентационное блюдо в меню самолетиком из риса... или не самолетиком?
Еще одно нечитаемое меню-конструктор
Тем, у кого нет яркой подсветки в смартфоне, официантка принесет фонарик для чтения меню
Меню на зеркале: а ну-ка, все убрали головы!
Добро пожаловать в ресторан тайской кухни!
Отличное меню для кислотной дискотеки
Иллюстрация меню как бы намекает, что вашу курицу один раз уже ели
Сегодня все бесплатно - точнее, за счет того менеджера, который забыл проставить цены
Если вы ляжете на пол, вы все прекрасно прочтете
Запеченную утку вы можете съемть, а можете так
Кактус как бы намекает, что вы прочтете меню только через его труп
В этом ресторане даже пиццу тошнит!
На середине трапезы ваше мясо превратится в рыбу!
Меню совершило недопустимую операцию и было уволено
А карри обязательно принесут вверх ногами, или можно как обычно?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Эо наолоину каибаизм.