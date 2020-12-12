Идея чудовищна, воплощение гениально!

Творческие идеи сплошь и рядом бывают пошлыми, двусмысленными или просто безумными. Но иногда их воплощение настолько великолепно, что ты смотришь с восхищением, забыв задать вопрос: "Что это за фигня вообще?"
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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