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Идея чудовищна, воплощение гениально!

Идея чудовищна, воплощение гениально! (36 фото)

Автор:
12 декабря 2020 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: дурацкая идея   забавно   ну вы даете   отличное воплощение   смешно   странные люди   удивительное рядом   юмор   
2746
36
Творческие идеи сплошь и рядом бывают пошлыми, двусмысленными или просто безумными. Но иногда их воплощение настолько великолепно, что ты смотришь с восхищением, забыв задать вопрос: "Что это за фигня вообще?"
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дурацкая идея   забавно   ну вы даете   отличное воплощение   смешно   странные люди   удивительное рядом   юмор   
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поручик Ржевский 13 минут назад
Идея чудовищна, воплощение гениально!
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