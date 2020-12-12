Идея чудовищна, воплощение гениально!

Творческие идеи сплошь и рядом бывают пошлыми, двусмысленными или просто безумными. Но иногда их воплощение настолько великолепно, что ты смотришь с восхищением, забыв задать вопрос: "Что это за фигня вообще?"

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Вышивание натощак 0 Источник:

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Елка-динозавр 0 Источник:

Пепельница: наглядное пособие 0 Источник:

Дизайн туалета "Мечта извращенца" 0 Источник:

Подглядывающий и подслушивающий 0 Источник:

Реклама острых лезвий. Птички особенно удались 0 Источник:

Колье убийцы 0 Источник:

Автомобиль учебный 0 Источник:

Стринги для мандалорца 0 Источник:

Фреска "Канье Уэст целует сам себя". Концептуально 0 Источник:

Бэтмен не знал, что его выдавало 0 Источник:

Комод для ценностей: воры точно примут его за кучу досок 0 Источник:

Соблюдайте масочный режим 0 Источник:

Автор этой маски - специалист по спецэффектам. Чудовищно... в смысле, чудесно 0 Источник:

"Эта лампа стояла у меня в номере отеля. Все время казалось, что там кто-то прячется" 0 Источник:

Кошка, вид сзади 0 Источник:

Последний штрих 0 Источник:

"Кстати, парик коту я сваляла из его же вычесанной шерсти" 0 Источник:

"Этот торт мне испекли на день рождения. Жалко оставлять, но страшно пробовать" 0 Источник:

Кровать-гамбургер 0 Источник:

Чужой 0 Источник:

Похоже, для Бэтмена сегодня погода нелетная 0 Источник:

"Если бы в 14 лет мне поручили дизайн интерьера" 0 Источник:

Вторая серия 0 Источник:

Одним движением руки брюки превращаются... 0 Источник:

Когда в твоей душе живет детский тату-мастер 0 Источник:

Кушай, внучек, будешь большим и сильным! 0 Источник:

Будни таксидермиста: коллекция насекомых в костюмах героев "Парка Юрского периода" 0 Источник:

Ложка. Просто ложка. Приятного аппетита 0 Источник:

Ехали на тачке с бубенцами 0 Источник:

Кролик-мутант 0 Источник:

Рыба-капля 0 Источник:

Так пол мыть проще! 0 Источник:

Бе-бе-бе! 0 Источник: