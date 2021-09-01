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Пока Байден зачитывает очередное обращение к нации, в Кабуле идут символические похороны государств-членов НАТО

Пока Байден зачитывает очередное обращение к нации, в Кабуле идут символические похороны государств-членов НАТО (2 фото + 2 видео)

Автор:
01 сентября 2021 04:11
Сообщество : Военное
Метки: афганистан   байден   видео   нато   политика   похороны   речь   сша   
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Президент США Джо Байден обратился к нации с речью, в которой подвёл итоги войны в Афганистане после вывода оттуда американских вооружённых сил. Тем временем на улицы афганской столицы высыпали толпы народа, царит оживление и веселье. По улицам шагает процессия, в руках участников ящики, стилизованные национальными флагами под гробы государств Атлантического альянса.

После взрывов в аэропорту Кабула, прозвучавших на прошлой неделе, это уже второе обращение президента США к американскому народу.

Telegram-канал "Mash" опубликовал сокращённую версию речи Байдена:

Глава Соединённых Штатов сказал:

— вывод американских войск из Афганистана это "отличная идея и невероятно успешная миссия";

— уход США из Афганистана завершает эру попыток переустроить другие страны;

— США знали, что Кабул долго не продержится и готовились к коллапсу афганского правительства;

— В процессе эвакуации армейских из Афганистана погибли 13 американских военных, 20 получили ранения;

— сроков эвакуации, оставшихся в Афганистане 100-200 американских граждан нет, однако США готовы содействовать им в отъезде;

— В настоящее время, интерес США в Афганистане - не допустить его превращения в плацдарм для террористов;

— После 20-летия присутствия, продолжать войну в Афганистане не стоит, потому что она перестала отвечать коренным интересам США.

Telegram-канал "Mash" опубликовал видео с улиц Афганской столицы в последний день уходящего лета. Талибы (запрещены в РФ) празднуют победу и "хоронят" врагов — гробы с флагами Америки, Британии, Франции и НАТО проносят по улицам Кабула.


Напомним, что ранее публиковался материал, освещавший происходящее в Кабуле во время недавних терактов. А также обращение к нации президента США, последовавшее за этим.

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Метки: афганистан   байден   видео   нато   политика   похороны   речь   сша   
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6k
BenderRodriguez 4 часа назад
Опять Афганистан победил. Что ж за народец то такой, никому так и не удалось под себя его подмять.
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5k
newegg 6 минут назад
Старинный анекдот:
- Рабинович, знаете, вчера на собрании жилкома о Вас плохо говорили.
- Знаете, Моня, когда меня там нет, они могут даже бить меня по морде.
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7k
sivanov1079 8 минут назад
Там хранцузы и подпиндосники (бритиши) выдвигали какие-то условия для признания правительства талибов... а талибы вон чего. Показали своим перфомансом, насколько им важно признание от мертвых субъектов
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28k
Антон Час назад
Антифишкам стало так тесно на своём разделе, что они так и норовят залезть в общий раздел. Я, конечно, понимаю, что фишки на 70 процентов заполнены пропагандой по всем канонам Геббельса, но меру то надо знать. А то ведь недалёк день, когда превратитесь в полный мусор, в виде "русской весны" или "цензора". Развлекательный ресурс, говорите? Привлекли весь шовинистический мусор со всей страны, и играете по его правилам...
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9k
Star Link 2 часа назад
Чета мне кажется, что амеры туда обратно вернутся, ибо братья меньшие кроме как убивать ничего не умеют и не хотят.
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158k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Про видео:, а талибы те еще тролли......80lvl)
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7k
Михаил 3 часа назад
Да. России повезло, что она не в НАТО.
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6k
Matthew Hopkins 3 часа назад
Снимите шляпы, эти талибы ребята не промах и ещё накуралесят мало не покажется, помяните мое слово.
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