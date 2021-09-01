Пока Байден зачитывает очередное обращение к нации, в Кабуле идут символические похороны государств-членов НАТО

Президент США Джо Байден обратился к нации с речью, в которой подвёл итоги войны в Афганистане после вывода оттуда американских вооружённых сил. Тем временем на улицы афганской столицы высыпали толпы народа, царит оживление и веселье. По улицам шагает процессия, в руках участников ящики, стилизованные национальными флагами под гробы государств Атлантического альянса.
После взрывов в аэропорту Кабула, прозвучавших на прошлой неделе, это уже второе обращение президента США к американскому народу.
Telegram-канал "Mash" опубликовал сокращённую версию речи Байдена:
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Глава Соединённых Штатов сказал:
— вывод американских войск из Афганистана это "отличная идея и невероятно успешная миссия";
— уход США из Афганистана завершает эру попыток переустроить другие страны;
— США знали, что Кабул долго не продержится и готовились к коллапсу афганского правительства;
— В процессе эвакуации армейских из Афганистана погибли 13 американских военных, 20 получили ранения;
— сроков эвакуации, оставшихся в Афганистане 100-200 американских граждан нет, однако США готовы содействовать им в отъезде;
— В настоящее время, интерес США в Афганистане - не допустить его превращения в плацдарм для террористов;
— После 20-летия присутствия, продолжать войну в Афганистане не стоит, потому что она перестала отвечать коренным интересам США.
Telegram-канал "Mash" опубликовал видео с улиц Афганской столицы в последний день уходящего лета. Талибы (запрещены в РФ) празднуют победу и "хоронят" врагов — гробы с флагами Америки, Британии, Франции и НАТО проносят по улицам Кабула.
Напомним, что ранее публиковался материал, освещавший происходящее в Кабуле во время недавних терактов. А также обращение к нации президента США, последовавшее за этим.
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- Рабинович, знаете, вчера на собрании жилкома о Вас плохо говорили.
- Знаете, Моня, когда меня там нет, они могут даже бить меня по морде.
Кстати, вы обвинили меня в пропаганде. Интересно, чего. Ответьте за свои слова, объясните свою столь категорическую позицию. Я свою уже объяснил. А вы просто поплевали ярлыками.