Пока Байден зачитывает очередное обращение к нации, в Кабуле идут символические похороны государств-членов НАТО

Глава Соединённых Штатов сказал:

— вывод американских войск из Афганистана это "отличная идея и невероятно успешная миссия";

— уход США из Афганистана завершает эру попыток переустроить другие страны;

— США знали, что Кабул долго не продержится и готовились к коллапсу афганского правительства;

— В процессе эвакуации армейских из Афганистана погибли 13 американских военных, 20 получили ранения;

— сроков эвакуации, оставшихся в Афганистане 100-200 американских граждан нет, однако США готовы содействовать им в отъезде;

— В настоящее время, интерес США в Афганистане - не допустить его превращения в плацдарм для террористов;

— После 20-летия присутствия, продолжать войну в Афганистане не стоит, потому что она перестала отвечать коренным интересам США.