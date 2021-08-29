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Почему мячики для тенниса пушистые

Почему мячики для тенниса пушистые (4 фото + 1 видео)

Автор:
29 августа 2021 09:13
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: видео   интересно   как это сделано   мячик   мячики для тенниса   теннис   факты   фото   
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Теннис – единственный вид спорта, в котором играют разлохмаченными мячами. Причем, войлок на свежеотштампованных мячах гладкий, и чтобы сделать его мохнатым, мячики специально обрабатывают паром в промышленных центрифугах – распушителях.

Теннисный мяч прошел длинную эволюцию от кожаных набитых шерстью или песков мешочков до современных резиновых, имеющих снаружи войлочное покрытие из смеси шерсти и синтетики.

Поначалу покрывать мячи войлоком (поначалу полностью из натуральной шерсти) решили от того, что каучуковые мячики слишком быстро портились и стирались от ударов. Но эта идея оказалась очень полезным изобретением, которое задало мячам целый ряд нужных свойств.

Пушистая поверхность нужна теннисным мячам, чтобы сделать полет мяча более стабильным. Современная техника игры подразумевает не плоское отражение мяча от подставленной ракетки, а скользящие удары – при этом мяч цепляется за струны ракетки своим ворсом и потом летит вперед, одновременно вращаясь вокруг своей оси.


Теннисист задает траекторию полета и отскока большей частью именно вращением мяча, и будь мячик гладким, закрутить его было бы непростой задачей.

К тому же в современном теннисе уже не получилось бы играть неопушенными мячами из-за возросших скоростей – ведь современные ракетки очень прочны и выдерживают удары большой силы. Пушистая поверхность мяча приглушает скорость его полета, а в современном теннисе скорость мужской подачи, например, уже составляет до 250 км/ч.


Но, благодаря мохнатой поверхности мяча, эта скорость при перелете через корт уменьшается втрое-вчетверо, до вполне адекватных человеческой реакции 60 км/ч. Кроме гашения скорости приглушается и высота и сила отскока, так что удары в теннисе сильные и быстрые, но у противника все же есть все шансы отреагировать и отбить.

Войлок, которым оклеивают резиновые мячи, изначально гладкий. Пушистым делает мячик обработка паром в машине-центрифуге.


Можно заметить, что игроки на важных соревнованиях всегда берут несколько мячей перед подачей, осматривают их, и выбирают один для игры, а остальные отбрасывают.


Они как раз выбирают мяч с максимально приглаженным ворсом, чтобы сделать подачу активнее и сложнее для противника. Из-за того же, что в игре мячи распушаются все сильнее и становятся более «медленными», их часто меняют, ведь на чемпионском уровне важны малейшие нюансы.


Вот как делают мячики для тенниса:


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Метки: видео   интересно   как это сделано   мячик   мячики для тенниса   теннис   факты   фото   
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2k
Евгений Кондратьев 5 часов назад
Приезжает друг к товарищу на дачу и видит у того -огромный теннисный корт. Не понимая в чём дело направляется к нему. Слушай, а откуда у тебя столько денег?! Да вот купил дачу, за дачей пруд, там рыбка золотая, загадал желание вот и исполнила... А можно я тоже загадаю??? Да без проблем, только кричи по-громче, а то она у меня глуховата! Тот прибегает на пруд и начинает орать, хочу баксы, баксы, баксы, отходит и начинают с неба факсы сыпаться, не понимая в чём дело, обратно к товарищу. Слушай я баксы просил, а с неба одни факсы, что такое? Ты что думаешь я большой теннис заказывал?!
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−80
TSIPLIA 10 минут назад
Не знал, что для изготовления тенисных мячиков используют женские прокладки.
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5k
Pravednik84 2 часа назад
Нормально мячи закручиваются и будучи почти лысыми (я активно играю в большой теннис). На видео не отображены 2 момента - накачка давления в мячи и накачка давления в упаковку (тубус с мячами запакован под высоким давлением)
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18k
Will2006 3 часа назад
"Пушистая поверхность мяча приглушает скорость его полета, а в современном теннисе скорость мужской подачи, например, уже составляет до 250 км/ч." - единственный правильный ответ.
Сперва играли голыми мячами, но при достижении определенного уровня как таковой игры уже не получалось - все выигрывали геймы на своих подачах, а чужую взять было фактически невозможно.
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18k
Will2006 4 часа назад
"Теннисист задает траекторию полета и отскока большей частью именно вращением мяча, и будь мячик гладким, закрутить его было бы непростой задачей." - чё, правда? Может, дело таки не только в мяче

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698
Dorell 4 часа назад
А почему у меня яйца пушистые? По ним никто не бьёт, не закручивает их...
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623
Yuri Headbone 5 часов назад
Хороший пост!
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