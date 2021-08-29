Почему мячики для тенниса пушистые

Пушистая поверхность нужна теннисным мячам, чтобы сделать полет мяча более стабильным. Современная техника игры подразумевает не плоское отражение мяча от подставленной ракетки, а скользящие удары – при этом мяч цепляется за струны ракетки своим ворсом и потом летит вперед, одновременно вращаясь вокруг своей оси.

Теннисист задает траекторию полета и отскока большей частью именно вращением мяча, и будь мячик гладким, закрутить его было бы непростой задачей.