Почему мячики для тенниса пушистые

Теннис – единственный вид спорта, в котором играют разлохмаченными мячами. Причем, войлок на свежеотштампованных мячах гладкий, и чтобы сделать его мохнатым, мячики специально обрабатывают паром в промышленных центрифугах – распушителях.
Теннисный мяч прошел длинную эволюцию от кожаных набитых шерстью или песков мешочков до современных резиновых, имеющих снаружи войлочное покрытие из смеси шерсти и синтетики.
Поначалу покрывать мячи войлоком (поначалу полностью из натуральной шерсти) решили от того, что каучуковые мячики слишком быстро портились и стирались от ударов. Но эта идея оказалась очень полезным изобретением, которое задало мячам целый ряд нужных свойств.
Пушистая поверхность нужна теннисным мячам, чтобы сделать полет мяча более стабильным. Современная техника игры подразумевает не плоское отражение мяча от подставленной ракетки, а скользящие удары – при этом мяч цепляется за струны ракетки своим ворсом и потом летит вперед, одновременно вращаясь вокруг своей оси.
Теннисист задает траекторию полета и отскока большей частью именно вращением мяча, и будь мячик гладким, закрутить его было бы непростой задачей.
К тому же в современном теннисе уже не получилось бы играть неопушенными мячами из-за возросших скоростей – ведь современные ракетки очень прочны и выдерживают удары большой силы. Пушистая поверхность мяча приглушает скорость его полета, а в современном теннисе скорость мужской подачи, например, уже составляет до 250 км/ч.
Но, благодаря мохнатой поверхности мяча, эта скорость при перелете через корт уменьшается втрое-вчетверо, до вполне адекватных человеческой реакции 60 км/ч. Кроме гашения скорости приглушается и высота и сила отскока, так что удары в теннисе сильные и быстрые, но у противника все же есть все шансы отреагировать и отбить.
Войлок, которым оклеивают резиновые мячи, изначально гладкий. Пушистым делает мячик обработка паром в машине-центрифуге.
Можно заметить, что игроки на важных соревнованиях всегда берут несколько мячей перед подачей, осматривают их, и выбирают один для игры, а остальные отбрасывают.
Они как раз выбирают мяч с максимально приглаженным ворсом, чтобы сделать подачу активнее и сложнее для противника. Из-за того же, что в игре мячи распушаются все сильнее и становятся более «медленными», их часто меняют, ведь на чемпионском уровне важны малейшие нюансы.
Вот как делают мячики для тенниса:
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Сперва играли голыми мячами, но при достижении определенного уровня как таковой игры уже не получалось - все выигрывали геймы на своих подачах, а чужую взять было фактически невозможно.