Невероятное существо Пиросома: 15-ти метровая призрачная сосиска

У меня нет глаз, но я тебя найду...

Но если глянуть на глубоководный пакетик через лупу, то ты обнаружишь, что он состоит из десятков тысяч разных существ размером в 3-4 миллиметра! Каждая животинка выглядит как облитый слизью бочонок и носит гордое имя — зооид. Окружающая его вязкая субстанция именуется туникой и состоит из вещества, подозрительно сильно похожего на целлюлозу.