Невероятное существо Пиросома: 15-ти метровая призрачная сосиска

На первый взгляд, пиросома это гигантский просвечивающий организм, напоминающий заваренную с одной стороны трубу.
Иххаааа!!!
Эта «гипермедуза» вяло плывёт через океан на глубинах до 1000 метров и питается непонятно чем и непонятно как.
У меня нет глаз, но я тебя найду...
Но если глянуть на глубоководный пакетик через лупу, то ты обнаружишь, что он состоит из десятков тысяч разных существ размером в 3-4 миллиметра! Каждая животинка выглядит как облитый слизью бочонок и носит гордое имя — зооид. Окружающая его вязкая субстанция именуется туникой и состоит из вещества, подозрительно сильно похожего на целлюлозу.
Вот эти полупрозрачные выросты — защитные шипики, что спасают от хищников.
Каждый зооид связан с соседями при помощи специальных нитей. Когда один зооид решит профильтровать через себя очередную порцию водички, он потянет за ниточки и спровоцирует такое же действие у своих соседей. В итоге поток жидкости устремится внутрь купола и создаст реактивную тягу, которая толкнёт всю тусовку вперёд.
Но, будем честны, основную работу за них выполняют морские течения.
Большую часть пространства внутри зооида занимает пищеварительный тракт и связанная с ним мускулатура. Огромная глотка без остановки фильтрует умопомрачительные, по меркам пиросомы, объёмы воды. Оставшуюся часть организма занимает малозначительная требуха: сердце, органы кроветворения, размножения, всякие железы.
Когда труба от пылесоса решила начать новую жизнь...
Отдельного упоминания достойны только специальный люминесцентный орган и крошечный нервный узел. Первый добавляет животине +100 к стилю и привлекает к колонии планктон, а второй управляет всеми трепыханиями микро-животины.
Колония начинает светиться ярче, если её повредить.
Интеллектуальных мощностей зооидов еле как хватает на то, чтобы плыть всей колонией в едином направлении. Зато систему размножения они придумали занятную. Каждый зооид имеет как женские, так и мужские половые клетки. Он оплодотворяет себя при любом удобном случае. Получившееся яйцо содержит 1 эмбрион и очень много желтка.
Одна колония может произвести за свою жизнь несколько сотен тысяч яиц!
Когда эмбрион закончит своё формирование, он превратится в цитозооида — родоначальницу очередной колонии. Она начнёт производить новых зооидов, которые и сформируют свободноплавающую трубочку.
Рыбка спряталась в молодой пиросоме. Дикая природа удивительна!
Моя оценка пиросоме: 8 зооидов из 10. Эта животина умудряется собираться в многотысячные сообщества без какой-либо сложной умственной деятельности, даже тараканы рядом с ними являются невероятными интеллектуалами.
Источник:
Источник:
- "Призенколиненсинайнчузол": песня Челентано, которая ничего не значит
- Почему между Европой и Африкой нет не то что моста, но даже Афротоннеля?
- Мелодия, под которую крутится волчок "Что? Где? Когда?"
- 10 интересных фактов из биографии Фёдора Тютчева – талантливого российского поэта
- 4 традиции, которые кажутся странными, а для китайцев норма
Понравилось20
Мы ищем разумную жизнь за пределами планеты, наивно полагая, что размеры разумных существ будут схожи с нашими