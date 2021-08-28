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Невероятное существо Пиросома: 15-ти метровая призрачная сосиска

Невероятное существо Пиросома: 15-ти метровая призрачная сосиска (8 фото + 1 видео)

Автор:
28 августа 2021 09:48
Сообщество : Животные
Метки: видео   интересно   пиросома   под водой   существо   факты   фото   
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На первый взгляд, пиросома это гигантский просвечивающий организм, напоминающий заваренную с одной стороны трубу.

Иххаааа!!!

Эта «гипермедуза» вяло плывёт через океан на глубинах до 1000 метров и питается непонятно чем и непонятно как.

У меня нет глаз, но я тебя найду...

Но если глянуть на глубоководный пакетик через лупу, то ты обнаружишь, что он состоит из десятков тысяч разных существ размером в 3-4 миллиметра! Каждая животинка выглядит как облитый слизью бочонок и носит гордое имя — зооид. Окружающая его вязкая субстанция именуется туникой и состоит из вещества, подозрительно сильно похожего на целлюлозу.

Вот эти полупрозрачные выросты — защитные шипики, что спасают от хищников.

Каждый зооид связан с соседями при помощи специальных нитей. Когда один зооид решит профильтровать через себя очередную порцию водички, он потянет за ниточки и спровоцирует такое же действие у своих соседей. В итоге поток жидкости устремится внутрь купола и создаст реактивную тягу, которая толкнёт всю тусовку вперёд.


Но, будем честны, основную работу за них выполняют морские течения.

Большую часть пространства внутри зооида занимает пищеварительный тракт и связанная с ним мускулатура. Огромная глотка без остановки фильтрует умопомрачительные, по меркам пиросомы, объёмы воды. Оставшуюся часть организма занимает малозначительная требуха: сердце, органы кроветворения, размножения, всякие железы.

Когда труба от пылесоса решила начать новую жизнь...

Отдельного упоминания достойны только специальный люминесцентный орган и крошечный нервный узел. Первый добавляет животине +100 к стилю и привлекает к колонии планктон, а второй управляет всеми трепыханиями микро-животины.

Колония начинает светиться ярче, если её повредить.

Интеллектуальных мощностей зооидов еле как хватает на то, чтобы плыть всей колонией в едином направлении. Зато систему размножения они придумали занятную. Каждый зооид имеет как женские, так и мужские половые клетки. Он оплодотворяет себя при любом удобном случае. Получившееся яйцо содержит 1 эмбрион и очень много желтка.

Одна колония может произвести за свою жизнь несколько сотен тысяч яиц!

Когда эмбрион закончит своё формирование, он превратится в цитозооида — родоначальницу очередной колонии. Она начнёт производить новых зооидов, которые и сформируют свободноплавающую трубочку.

Рыбка спряталась в молодой пиросоме. Дикая природа удивительна!

Моя оценка пиросоме: 8 зооидов из 10. Эта животина умудряется собираться в многотысячные сообщества без какой-либо сложной умственной деятельности, даже тараканы рядом с ними являются невероятными интеллектуалами.


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Метки: видео   интересно   пиросома   под водой   существо   факты   фото   
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5  комментариев
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Мурчелло Полчаса назад
Хорош уже с яплакаля пИ.з.дить посты.
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13k
Роберт Шекли 16 минут назад
А что если пиросома - это высокотехнологичный космический корабль только для водных существ? Для них океан - это как для нас космос
Мы ищем разумную жизнь за пределами планеты, наивно полагая, что размеры разумных существ будут схожи с нашими
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18k
Alf 24 минуты назад
Мы толком не знаем себя, но рвёмся исследовать космос. Что таят глубины океана. Тихий океан – поистине титанический водный мир нашей планеты. Настоящая иная вселенная, которая до сих пор не изучена. Да и в целом-то Мировой океан считается самой неисследованной частью Земли.
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