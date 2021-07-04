Мелодия, под которую крутится волчок "Что? Где? Когда?"

"Что? Где? Когда?" — это классика. На протяжении многих лет знатоки вращают волчок со скачущей лошадкой внутри под одну и ту же музыку. Если бы не знаменитая телевикторина, вряд ли кто-то в наши дни вспомнил бы композицию "Дикая лошадь" в исполнении Диксиленда трубача Альберта Мелконова.



