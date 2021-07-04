Мелодия, под которую крутится волчок "Что? Где? Когда?"

Эта забавная мелодия, которая начинается с ржания лошади, настолько часто звучала в эфире телевидения, что она намертво въелась в память нескольких поколений.
Между тем, мало кто знает, откуда она взялась.
Источник:
"Что? Где? Когда?" — это классика. На протяжении многих лет знатоки вращают волчок со скачущей лошадкой внутри под одну и ту же музыку. Если бы не знаменитая телевикторина, вряд ли кто-то в наши дни вспомнил бы композицию "Дикая лошадь" в исполнении Диксиленда трубача Альберта Мелконова.
Эта пьеса вышла на пластинке "Джаз-67. IV Московский молодежный фестиваль джазовых ансамблей". Запись концертная: это выступление в ДК МИИТ. Автор мелодии — участник оркестра и исполнитель на банджо Геннадий Бондарев. Его отличную игру прекрасно слышно. Когда же волчок замедляется, вступает соло трубача Альберта Мелконова.
Источник:
Ещё один маленький факт в тему. Знаменитый волчок для "Что? Где? Когда?" был произведён на московском станкостроительном заводе "Красный Пролетарий".
Источник:
- 10 интересных фактов о Людвиге ван Бетховене
- 10 интересных фактов из биографии Фёдора Тютчева – талантливого российского поэта
- 4 традиции, которые кажутся странными, а для китайцев норма
- 10 интересных фактов о планете Нептун
- Композитор, который оказал большое влияние на мировую музыку
Понравилось46
Основная мелодия, звучащая в заставке программы «Что? Где? Когда?», это вступительная часть к симфонической поэме Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра» (звучала в электронном варианте с 1979 по 1986 гг., сейчас звучит при объявлении состава команды и посадке команды за игровой стол). Кроме того, (с 1990 года) в начале программы звучит фрагмент арии Германа из оперы «Пиковая дама» («Что наша жизнь? Игра!»).
В прошлые годы (с зимней серии 1991 года по летнюю серию 2001 года, и один раз в 2005 году), в самом начале игры, во время раскладывания денег и писем на игровом столе, звучал ещё один фрагмент из той же оперы ария графини («Je crains de lui parler la nuit»), в свою очередь представляющая собой цитату это начало арии Лоретты из оперы А. Гретри «Ричард Львиное Сердце».
В начале раунда и перед вопросом («Внимание, вопрос»), а также почти всегда перед правильным ответом («Внимание, правильный ответ») звучит музыкальный инструмент гонг.
Во время игры, когда крутится волчок, звучит композиция «Дикая лошадь» в исполнении Диксиленда Альберта Мелконова (автор композиции Геннадий Бондарев). Между раундами иногда звучат обработки фрагментов из «Рапсодии в стиле блюз (Голубая рапсодия)», «Американец в Париже» и композиции «Blues» Джорджа Гершвина, джазовый стандарт «Sing, sing, sing» Луи Примы в исполнении оркестра Бенни Гудмана, хор цыган из 2-го действия оперы «Трубадур» Джузеппе Верди в обработке оркестра Гленна Миллера, фрагменты песен «Crucified» и «Israelism» группы Army of Lovers и фрагменты песен «The Race» и «Jungle Bill» группы «Yello».
Когда помощники выносят какой-либо предмет и/или чёрный ящик, звучит инструментальная версия песни «Ra-ta-ta» в аранжировке Джеймса Ласта.
В конце игры проигрывается симфоническая поэма Сен-Санса «Пляска смерти» в исполнении Ekseption. Ранее в конце игры звучала композиция «Theme from Paradise» из фильма «Рай» в исполнении Фаусто Папетти.
Во время вручения «Хрустальной совы» звучит композиция дуэта «Yello» «Homage to the Mountain», открывающая альбом «Baby». В финальной игре года, а также когда выпадает 13-й сектор, звучит тема Philips «Космический ветер».
На мой взгляд, самые интересные выпуски игры были в прошлом веке при режиссёре Владимире Ворошилове.