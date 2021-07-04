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Мелодия, под которую крутится волчок "Что? Где? Когда?"

Мелодия, под которую крутится волчок "Что? Где? Когда?" (3 фото + 2 видео)

Автор:
04 июля 2021 09:47
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: видео   волчок   интересно   музыка   познавательно   факты   фото   что? где? когда?   
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Эта забавная мелодия, которая начинается с ржания лошади, настолько часто звучала в эфире телевидения, что она намертво въелась в память нескольких поколений.

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Метки: видео   волчок   интересно   музыка   познавательно   факты   фото   что? где? когда?   
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Not Found! Час назад
Кому будет интересно в дополнение по музыкальным композициям

Основная мелодия, звучащая в заставке программы «Что? Где? Когда?», это вступительная часть к симфонической поэме Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра» (звучала в электронном варианте с 1979 по 1986 гг., сейчас звучит при объявлении состава команды и посадке команды за игровой стол). Кроме того, (с 1990 года) в начале программы звучит фрагмент арии Германа из оперы «Пиковая дама» («Что наша жизнь? Игра!»).
В прошлые годы (с зимней серии 1991 года по летнюю серию 2001 года, и один раз в 2005 году), в самом начале игры, во время раскладывания денег и писем на игровом столе, звучал ещё один фрагмент из той же оперы ария графини («Je crains de lui parler la nuit»), в свою очередь представляющая собой цитату это начало арии Лоретты из оперы А. Гретри «Ричард Львиное Сердце».
В начале раунда и перед вопросом («Внимание, вопрос»), а также почти всегда перед правильным ответом («Внимание, правильный ответ») звучит музыкальный инструмент гонг.
Во время игры, когда крутится волчок, звучит композиция «Дикая лошадь» в исполнении Диксиленда Альберта Мелконова (автор композиции Геннадий Бондарев). Между раундами иногда звучат обработки фрагментов из «Рапсодии в стиле блюз (Голубая рапсодия)», «Американец в Париже» и композиции «Blues» Джорджа Гершвина, джазовый стандарт «Sing, sing, sing» Луи Примы в исполнении оркестра Бенни Гудмана, хор цыган из 2-го действия оперы «Трубадур» Джузеппе Верди в обработке оркестра Гленна Миллера, фрагменты песен «Crucified» и «Israelism» группы Army of Lovers и фрагменты песен «The Race» и «Jungle Bill» группы «Yello».
Когда помощники выносят какой-либо предмет и/или чёрный ящик, звучит инструментальная версия песни «Ra-ta-ta» в аранжировке Джеймса Ласта.
В конце игры проигрывается симфоническая поэма Сен-Санса «Пляска смерти» в исполнении Ekseption. Ранее в конце игры звучала композиция «Theme from Paradise» из фильма «Рай» в исполнении Фаусто Папетти.
Во время вручения «Хрустальной совы» звучит композиция дуэта «Yello» «Homage to the Mountain», открывающая альбом «Baby». В финальной игре года, а также когда выпадает 13-й сектор, звучит тема Philips «Космический ветер».

На мой взгляд, самые интересные выпуски игры были в прошлом веке при режиссёре Владимире Ворошилове.
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28k
a.fey Минуту назад
Ссылка youtu.be
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21k
Ваня Полчаса назад
черный ящик... оригинал, французская версия и джеймс ласт...
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
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207
阿鋒 44 минуты назад
Поставлю на звонилку :)
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1k
a_komolow Час назад
Вот оно как оказывается!
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4k
fin4all 2 часа назад
Если мне не изменяет память, то эта мелодия ещё мелькает в фильме "Мы из джаза"
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33k
Alex 2 часа назад
Спасибо, не знал
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