Откуда взялась "Сюзанна", которую Адриано Челентано прославил на весь СССР

Сингл VOF de Kunst с дебютного альбома "Maandagmorgen 6:30" вышел в 1983 году, возглавил хит-парад в Нидерландах, занял 12-е место в Великобритании и разошёлся по Европе тиражом в три миллиона экземпляров. Конечно, песню отлично знали и в Италии:









В 1980-е годы "Suzanna" вошла в репертуар Адриано Челентано и покорила СССР.





