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Откуда взялась "Сюзанна", которую Адриано Челентано прославил на весь СССР

Откуда взялась "Сюзанна", которую Адриано Челентано прославил на весь СССР (2 фото + 2 видео)

Автор:
26 августа 2021 09:28
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Адриано Челентано   Сюзанна   видео   интересно   музыка   песня   факты   фото   
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Как же забыть этот эффектный припев "Сюзанна! Сюзанна! Сюзанна, мон амур!" Песня стала хитом в СССР в исполнении Адриано Челентано. Мелодия настолько "прилипла" к нему, что кажется, будто итальянский певец и является её автором. На самом деле нет!


В 1984 году Адриано Челентано выпустил триумфальный альбом итальяноязычных каверов "I miei americani" ("Мои американцы"). Вопреки названию, на пластинку попали не только песни родом из Америки, но и европейские шлягеры. Один из них — "Suzanna", которую сочинила и исполнила малоизвестная голландская группа VOF de Kunst:

Сингл VOF de Kunst с дебютного альбома "Maandagmorgen 6:30" вышел в 1983 году, возглавил хит-парад в Нидерландах, занял 12-е место в Великобритании и разошёлся по Европе тиражом в три миллиона экземпляров. Конечно, песню отлично знали и в Италии:



В 1980-е годы "Suzanna" вошла в репертуар Адриано Челентано и покорила СССР.




В 1991 году эту же песню в испаноязычном варианте "Susana" выпустил синглом и включил в дебютный альбом начинающий сольную карьеру певец Рики Мартин:



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Метки: Адриано Челентано   Сюзанна   видео   интересно   музыка   песня   факты   фото   
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1  комментарий
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Doomer Час назад
Да у Челентано много песен, автором которых является не он, а, например, Тото Кутуньо.
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