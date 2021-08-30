Идеальная женская фигура: тема, которая неизменно приводит к скандалам

Ученые высказали свое мнение относительно идеальной женской фигуры - главное, чтобы талия была на 30% меньше бедер. И показали идеальную женщину. И все. Как же просто. Но даже если учитывать, что у каждого свой вкус, тема о женской фигуре постоянно вызывает ожесточенные споры в сети.
Говорят, что в женской фигуре есть "золотое" сечение и просматриваться оно должно в соотношении женской талии к бедрам. В идеале оно должно равняться 0.7. Например если талия барышни в ширину равна 49 см, то в идеале обхват бедер должен равняться 70 см. А если талия 70 см, то обхват бедер 100 см. Ну и так далее. При этом ни рост, ни габариты женщины значения не имеют. Если в ее фигуре присутствует соотношение 0.7, то именно на такую даму мужчины будут обращать внимание в разы чаще.
Кстати, пропорции Ким Кардашьян приближены к золотому сечению на 95 процентов. Это практически идеал
Чтобы выяснить, насколько ваше тело соответствует золотому сечению, измерьте окружность груди (А) и окружность талии (Б). Далее выясните расстояние от линии груди до талии (АБ) и от талии до линии бедер (ВБ).
Затем используйте следующую формулу:
(А – Б) x АБ x 0,5 = показатель для груди
(В – Б) x ВБ x 0.5 = показатель для бедер
Далее сложите полученные показатели груди и бедер и разделите на показатель для бедер. Полученная цифра и будет золотым сечением.
При этом, стоит отметить, что большая грудь не обязательна при таких параметрах. И большая попа тоже. Однако именно это и вызывает споры - мода на тонкую талию и большие, выдающиеся ягодицы сегодня превалирует.
Даже девушек со спортивной фигурой подвинули на второй план.
Однако, стоит отметить, что мода на женскую фигуру циклична. И факт, что совсем скоро она изменится.
Поставь точку в этом исследовании - скажи, какая женская фигура тебе милее всего. Спасибо!
Источник:
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И ведь как встает - потом ни есть, ни спать нормально не получается, пока к консенсусу не придешь! Вот ведь как