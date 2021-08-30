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Идеальная женская фигура: тема, которая неизменно приводит к скандалам

Идеальная женская фигура: тема, которая неизменно приводит к скандалам (18 фото)

Автор:
30 августа 2021 13:05
Сообщество : Факты
Метки: вопрос   женщины   идеал   пропорции   споры   факты   фигура   
2390
18

Ученые высказали свое мнение относительно идеальной женской фигуры - главное, чтобы талия была на 30% меньше бедер. И показали идеальную женщину. И все. Как же просто. Но даже если учитывать, что у каждого свой вкус, тема о женской фигуре постоянно вызывает ожесточенные споры в сети.

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Говорят, что в женской фигуре есть "золотое" сечение и просматриваться оно должно в соотношении женской талии к бедрам. В идеале оно должно равняться 0.7. Например если талия барышни в ширину равна 49 см, то в идеале обхват бедер должен равняться 70 см. А если талия 70 см, то обхват бедер 100 см. Ну и так далее. При этом ни рост, ни габариты женщины значения не имеют. Если в ее фигуре присутствует соотношение 0.7, то именно на такую даму мужчины будут обращать внимание в разы чаще.

Чтобы выяснить, насколько ваше тело соответствует золотому сечению, измерьте окружность груди (А) и окружность талии (Б). Далее выясните расстояние от линии груди до талии (АБ) и от талии до линии бедер (ВБ).

Затем используйте следующую формулу:

(А – Б) x АБ x 0,5 = показатель для груди

(В – Б) x ВБ x 0.5 = показатель для бедер

Далее сложите полученные показатели груди и бедер и разделите на показатель для бедер. Полученная цифра и будет золотым сечением.


При этом, стоит отметить, что большая грудь не обязательна при таких параметрах. И большая попа тоже. Однако именно это и вызывает споры - мода на тонкую талию и большие, выдающиеся ягодицы сегодня превалирует.


Даже девушек со спортивной фигурой подвинули на второй план.

Однако, стоит отметить, что мода на женскую фигуру циклична. И факт, что совсем скоро она изменится.


Поставь точку в этом исследовании - скажи, какая женская фигура тебе милее всего. Спасибо!


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Метки: вопрос   женщины   идеал   пропорции   споры   факты   фигура   
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8  комментариев
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1k
Иван 22 минуты назад
Идеальна та фигура, на которую у тебя встаёт!
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−55
ДОСТОЕВСКИЙ 5 минут назад
Вторая сверху
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9k
Uron 5 минут назад
исходники тоже покажите
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1k
lafonten 19 минут назад
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1k
azuver Полчаса назад
"Кстати, пропорции Ким Кардашьян приближены к золотому сечению на 95 процентов. Это практически идеал" Эти учёные видели её жопу в профиль и без фотошопа ?

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50k
alertol 38 минут назад
здоровой она должна быть, не более не менее, пусть она хоть 100-100-100, но если это не вредит здоровью
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2k
Евгений Кондратьев Час назад
И настолько ожесточенные споры ведутся , что опять встает большой вопрос!
И ведь как встает - потом ни есть, ни спать нормально не получается, пока к консенсусу не придешь! Вот ведь как
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7k
КОСТЯН Час назад
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