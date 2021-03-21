Великие женщины-изобретательницы и их изобретения

Многие считают, что всем лучшим на планете - от компьютеров до высокой кухни - мир обязан мужчинам. Между тем, на долю женщин приходится немало великих изобретений - в том числе и таких, о которых никто бы не подумал, что это женских рук дело!
Стефани Кволек и кевлар
Ада Лавлейс и первый компьютерный алгоритм
Маргарет Уилкокс и первый автомобильный обогреватель
Сара Бун и гладильная доска
Патриция Бат- лазерная операция по удалению катаракты
Хейди Ламар и беспроводная передача данных
Мари ван Бриттан Браун и система безопасности для дома
Бетт Несмит Грэм и замазка
Энн Цукамото - выделение стволовых клеток
Каресс Кросби и лифчик
Элизабет Мэджи и предшественник "Монополии"
Мария Телкес и домашние солнечные батареи
Элис Паркер и центральное отопление
Мари Андерсон и "дворники"
Грейс Хоппер и первый компьютерный языковой компилятор
Джозефин Кокрейн и посудомойка
Салли Фокс и цветной хлопок
Мелитта Бенц и кофейный фильтр
Мария Бизли и спасательный плот
Маргарет Найт и бумажный пакет с широким дном
Марион Донован и водонепроницаемое покрытие для памперсов
Табита Бэббит и циркулярная пила
Ольга Гонзалес - Санабрия и батареи для МКС
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Бедный, бедный ФоксА... Разделился, несчастнай...
1. По поводу солнечных батарей был сначала несколько удивлен картинкой, где показали современные солнечные батареи, преобразующие свет в электричество. Дело в том, что Эйнштейн получил Нобелевскую премию за открытие фотоэффекта (выбивание светом электронов), ну и далее там тоже все совсем без женщин было. Но судя по тексту женщина изобрела нечто вроде дачного душа, где солнце нагревает воду.
2. Элис Паркер не изобретала центрального отопления, ни парового, ни водяного. Все это изобрели еще в России в 19 веке. Было бы странно иное, ведь отопление это довольно большая статья расходов именно в России. Судя по тексту она изобрела воздушное центральное отопление и именно от газовой горелки. Вообще-то даже воздушное не было новинкой, но вот от газовой горелки тут уже не поспоришь.
Можно ли рассмотренные мной примеры считать изобретениями? Дело вкуса, но в СССР они классифицировались бы как рационализация.
Тоже сразу взгляд зацепился за отопление и солнечные батареи.
Так же бумажный пакет пипец изобретение, спасательный плот конструкция которого нигде сейчас не используется, сейчас все плоты надувные из ПВХ.
Ещё умилило "изобретение" настольной игры и идея повесить видеокамеру над входом. Такие себе "изобретения"
Та что вывела сорт цветного хлопка тоже не изобретатель а ученый-селекционер. В тексте ясно говорится, что такой хлопок УЖЕ существовал, как его можно "изобрести"?
Она как нормальный селекционер вывела сорт, природный для обработки.
Это что, изобретение?