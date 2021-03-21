Великие женщины-изобретательницы и их изобретения

Мари Ван Бриттан Браун была медсестрой, но прославилась изобретением системы домашней безопасности. Она жила в Квинсе, где в то время уровень преступности был высоким, а полиции было не дождаться, поэтому она не чувствовала себя в безопасности в своем доме. Поэтому раун и задумалась о системе безопасности, которая могла бы охранять их. Браун с мужем прикрепили к двери камеру, которую можно было перемещать между несколькими глазками, чтобы видеть посетителей разного роста. Камера была подключена к телевизору, поэтому они могли видеть посетителя из спальни. Они также установили микрофон, чтобы можно было поговорить с человеком за дверью. Система видеонаблюдения была изобретена во время Второй мировой войны, но Брауны были первыми, кто использовал ее для домашней безопасности. Брауны подали заявку на патент в 1966 году, указав Мари как главного изобретателя. Он был утвержден спустя три года.