FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Факты 3800 постов • 930 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Великие женщины-изобретательницы и их изобретения

Великие женщины-изобретательницы и их изобретения (24 фото)

Автор:
21 марта 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: женщины   изобретатели   изобретения   интересно   истории   неожиданно   познавательно   факты   
1343
24

Многие считают, что всем лучшим на планете - от компьютеров до высокой кухни - мир обязан мужчинам. Между тем, на долю женщин приходится немало великих изобретений - в том числе и таких, о которых никто бы не подумал, что это женских рук дело!

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: женщины   изобретатели   изобретения   интересно   истории   неожиданно   познавательно   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
120k
Игорь 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Corvus Corax 2 минуты назад
"Фокса скрестил эти семена и, в конечном итоге, в 1988 году естественным образом разделился на коричневый и зеленый хлопок."
Бедный, бедный ФоксА... Разделился, несчастнай...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−53
Юра 23 минуты назад
И это всё, за последние 2.000 лет? А всё остальное, кто изобрёл? 17% очень большая цифра! В реале-не более 13. "Согласно исследованию, проведенному британским бюро по защите интеллектуальной собственности (IPO), по всему миру лишь менее 13% патентных заявок поступают от женщин."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Sergei Ogarkov 37 минут назад
Ну, вряд ли Ада Лавлейс придумала jquery и Javascript
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
474
KevinSmith 38 минут назад
Это как несколько великих (без кавычек) изобретений китайцев: бумага, компас, книгопечатание, порох... Нужно просто помнить, что ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ изобрели "заморские черти" (так китайцы называли и до сих пор часто называют европейцев и вообще людей белой расы)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
134
Сергей 56 минут назад
Я не везде специалист, увы мне, потому не смогу оценить весь текст. Но все же хотелось бы внести несколько правок:
1. По поводу солнечных батарей был сначала несколько удивлен картинкой, где показали современные солнечные батареи, преобразующие свет в электричество. Дело в том, что Эйнштейн получил Нобелевскую премию за открытие фотоэффекта (выбивание светом электронов), ну и далее там тоже все совсем без женщин было. Но судя по тексту женщина изобрела нечто вроде дачного душа, где солнце нагревает воду.
2. Элис Паркер не изобретала центрального отопления, ни парового, ни водяного. Все это изобрели еще в России в 19 веке. Было бы странно иное, ведь отопление это довольно большая статья расходов именно в России. Судя по тексту она изобрела воздушное центральное отопление и именно от газовой горелки. Вообще-то даже воздушное не было новинкой, но вот от газовой горелки тут уже не поспоришь.
Можно ли рассмотренные мной примеры считать изобретениями? Дело вкуса, но в СССР они классифицировались бы как рационализация.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Константин Безумов Сергей Полчаса назад
Тут многое притянуто за уши, типа изобретения.
Тоже сразу взгляд зацепился за отопление и солнечные батареи.
Так же бумажный пакет пипец изобретение, спасательный плот конструкция которого нигде сейчас не используется, сейчас все плоты надувные из ПВХ.
Ещё умилило "изобретение" настольной игры и идея повесить видеокамеру над входом. Такие себе "изобретения"
Та что вывела сорт цветного хлопка тоже не изобретатель а ученый-селекционер. В тексте ясно говорится, что такой хлопок УЖЕ существовал, как его можно "изобрести"?
Она как нормальный селекционер вывела сорт, природный для обработки.
Это что, изобретение?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Дворняга Час назад
Надо уточнить даты: фото многих изобретательниц 19 века подозрительно хороши для того времени! Да и причёски с видимой одеждой на них ну никак не соответствуют эпохе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8
nikolaikostygov Час назад
Умилило про актрису и торпеды....До слёз!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
“Вампиры средней полосы“: первый правдивый сериал о российской нечисти “Вампиры средней полосы“: первый правдивый сериал о российской нечисти 40 удивительных фактов о продуктах 40 удивительных фактов о продуктах 10 неожиданных фактов о клоунах 10 неожиданных фактов о клоунах История самых загадочных проклятий История самых загадочных проклятий Факты из жизни, которые вас поразят! Факты из жизни, которые вас поразят! Удивительные исторические факты, о которых вы не слышали Удивительные исторические факты, о которых вы не слышали
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

282363



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
19 раз, когда Мать-природа показала свою мощь
0
27
19 раз, когда Мать-природа показала свою мощь
Толпа кавказцев напала на мужчину с маленьким ребёнком из-за замечания
0
400
Толпа кавказцев напала на мужчину с маленьким ребёнком из-за замечания
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Треск в микроволновой печи: причины искр, гудения и способы ликвидации поломок
0
15
Треск в микроволновой печи: причины искр, гудения и способы ликвидации поломок
Tesla Model X против армейского Hummer и огромного Ford F-450
0
11
Tesla Model X против армейского Hummer и огромного Ford F-450
А ничего так похорошели: 7 эффектных трансформаций
А ничего так похорошели: 7 эффектных трансформаций
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#люди#подборка#прикольные#аварии#позитив#Фотографии.#девушки#приколы
#фото#кино#картинки#настроение#прикол#дтп#сша#интересное#забавно#смешные
#интересно#Россия#СССР#факты#актеры#животные#авто аварии#герои#криминал#байден

На что жалуетесь?

Вернуться