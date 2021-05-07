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15 ответов на вопрос "Как это отличается"

15 ответов на вопрос "Как это отличается" (17 фото)

Автор:
07 мая 2021 14:10
Сообщество : Факты
Метки: вещи   вопрос   живаотные   интересное   отличия   предметы   свойства   факты   
2036
17

Да, да, мы в курсе, что Вы в курсе всего происходящего на белом свете. Но помимо вас есть еще люди, подрастающее поколение, или просто не интересовавшиеся данной областью, которые реально не знают в чем отличие одного от другого. Рекомендуем к прочтению всем - одним узнать. другим освежить свои знания

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Метки: вещи   вопрос   живаотные   интересное   отличия   предметы   свойства   факты   
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14k
Corvus Corax 2 часа назад
"Звезды ... неподвижны"
Ага, это серебряные гвозди в хрустальной сфере... В школу, аффтар, в школу! Звезды движутся. Одна очень известная даже называется Летящая звезда Барнарда...

"Звезды ... неподвижны" Ага, это серебряные гвозди в хрустальной сфере... В школу, аффтар, в школу! Звезды движутся. Одна очень известная даже называется Летящая звезда Барнарда...Посмотреть
"Звезды ... неподвижны" Ага, это серебряные гвозди в хрустальной сфере... В школу, аффтар, в школу! Звезды движутся. Одна очень известная даже называется Летящая звезда Барнарда...
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27k
АнтонПолднев 38 минут назад
Так а остальные хде?

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