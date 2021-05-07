15 ответов на вопрос "Как это отличается"

Да, да, мы в курсе, что Вы в курсе всего происходящего на белом свете. Но помимо вас есть еще люди, подрастающее поколение, или просто не интересовавшиеся данной областью, которые реально не знают в чем отличие одного от другого. Рекомендуем к прочтению всем - одним узнать. другим освежить свои знания
Бивень мамонта имеет твердую "кожицу", он больше по размеру, и главный признак - сетчатый узор на поперечном срезе, в то время как бивень слона не имеет слоя окаменевшей коры, а также отличается углом пересечения линий на спиле
Эти материалы не имеют сетки на поперечном спиле, цельный кусок имеет небольшие размеры. Клык моржа длиной не более 70 см, с большой пустотой внутри, кора и сетчатая структура отсутствуют, поверхность часто покрыта кракелюрными и четко выраженными продольными трещинами и бороздками.
Рога КРС (крупного рогатого скота) из которых делают многочисленные поделки - полые внутри и зачастую имеют цветовой градиент - от темного к светлому.
Внешне эти зверьки весьма похожи - они даже окрашены одинаково - летом коричневато-буроватые, зимой белые. Однако ласка меньше горностая (иногда в 2 раза), у горностая кончик хвоста темный, а сам хвост длиннее, чем у ласки. Различить ласку и горностая можно также по длине прыжка: у первой при неторопливом движении он равен 25 см и увеличивается вдвое при ускорении.
Горностай в спокойном поиске прыгает на 0,3–0,4 м, совершая рекордные прыжки на 0,8–1 м при переключении на быстрый аллюр.
Итак - главное отличие фарфора от фаянса - это состав смеси. Фарфор более тонкий, звенящий, твердый как стекло, просвечивает на свет (относится только к посуде), звенит при постукивании; фаянс толще, он пористый, рыхлый, звук глухой. На фаянсе часто, со временем, появляется так называемый цек (кракелюр) - сеть мелких трещин, для фарфора это недопустимо.
Дно фаянсовой посуды не полностью залито глазурью - чувствуете шероховатый край - это фаянс.
Филин крупнее, размах крыльев больше, летает, в отличие от совы, шумно. Пучки перьев на голове, так называемые ушки, практически главное отличие - у филина есть, у совы нет. Исключение составляет лишь ушастая сова (номер 5 на картинке - первый филин, остальные совы и сычи)
Ласточки из отряда воробьиных, стрижи – отряд длиннокрылых или стрижеобразных. У них отличается строение лап, хвоста и крыльев, Стриж летает намного быстрее ласточки и в полете крылья не складывает. В полете стриж громко кричит.
В звездах происходят термоядерные реакции, в результате которых излучается свет. Планета – это темное небесное тело, которое только отражает свет близлежащих звезд. Звезды больше планет, они неподвижны, в то время как планеты вращаются вокруг звезд
Выборы проводятся в целях избрания представителей органов государственной и муниципальной власти, в то время как на референдуме принимаются решения правового характера.
У китайцев более узкий разрез глаз, они более шумные и импульсивные, тяготеют к неестественным. ярким цветам. У японцев светлее кожа, волосы мягче и пушистее, ни выше (среднестатистически) китайцев на 10 см, больше уделяют внимания гигиене и редко бывают полными.
Гроза - это совокупность явлений, включающих молнии. Гроза – это сочетание грома, молнии, сильного ветра и обильных осадков в виде дождя или града. Молния – это электрический разряд
Самбо придумали в СССР, дзюдо в Японии. В дзюдо нет ударных движений и запрещены болевые приемы на ноги, в самбо запрещены удушения. Дзюдо - босиком, самбо - в спец.обуви
В составе бронзы - олово, латуни- цинк. На изломе бронза имеет темно-коричневый цвет и крупное зерно, а латунь – желто-золотистый и мелкое зерно. Прочностные и антифрикционные характеристики бронзы лучше, чем у латуни.
У горького и листики будут горькие, к тому же его рассада крепче, больше, листья плотнее и темнее
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Ага, это серебряные гвозди в хрустальной сфере... В школу, аффтар, в школу! Звезды движутся. Одна очень известная даже называется Летящая звезда Барнарда...