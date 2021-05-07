15 ответов на вопрос "Как это отличается"

Внешне эти зверьки весьма похожи - они даже окрашены одинаково - летом коричневато-буроватые, зимой белые. Однако ласка меньше горностая (иногда в 2 раза), у горностая кончик хвоста темный, а сам хвост длиннее, чем у ласки. Различить ласку и горностая можно также по длине прыжка: у первой при неторопливом движении он равен 25 см и увеличивается вдвое при ускорении.

Горностай в спокойном поиске прыгает на 0,3–0,4 м, совершая рекордные прыжки на 0,8–1 м при переключении на быстрый аллюр.