13 необычных ракурсов известных событий и фотографий

Давайте освежим восприятие культовых кадров из фильмов, обложек музыкальных альбомов и некоторых событий, буквально посмотрев на них с другой стороны. Благо в интернет-архивах есть такие снимки.
Чтобы ещё сильнее прочувствовать крутость и мощь знаменитых на весь мир изображений, нужно либо побывать в том месте, где и произошло что-то великое, либо взглянуть на всё это с другого ракурса. Второй вариант не гарантирует полноценного погружения, но зато такие кадры довольно редки, и вы наверняка их не видели.
1. Та самая сцена из «Крёстного отца», вид сзади
2. Снимок, сделанный за мгновение до создания легендарной обложки альбома The Beatles «Abbey Road»
3. Знаменитый фонтан из заставки сериала «Друзья» с другого ракурса
4. Легендарный нокаут Мохаммеда Али, нанесённый Сонни Листону
5. Дэниел Крейг на съёмках вступительной сцены с видом из дула пистолета для фильма про Джеймса Бонда «Квант милосердия» (2008)
6. Съёмка знаменитого льва для заставки студии Metro Goldwyn Mayer
7. Улица Сезам
8. Закадровое фото создания обложки ещё одного альбома The Beatles «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band»
9. Легендарный кадр с Мерилин Монро на съёмках фильма «Зуд седьмого года» (1955)
10. Шарбат Гула или «Афганская девочка», которую в 1984 году несколько раз сфотографировал журналист Стив Маккарри
Но знаменитым стал лишь первый снимок.
11. Квентин Тарантино пританцовывает за кадром знаменитой сцены из «Криминального чтива»
12. Кадр со съёмок фильма «Ангелы с грязными душами», которым Кевин пугал доставщика пиццы в фильме «Один дома»
Не все знают, что это не настоящий фильм. Фрагмент, стилизованный под кино 1940-х годов, был специально снят для «Один дома». За один день.
13. Знаменитое селфи со звёздами, сделанное на церемонии вручения премии «Оскар» в 2014 году
Как видно с другого ракурса, в кадр попали не все желающие.
Источник:
- 15 фотографий с необычного и интересного ракурса
- 33 любопытных и редких находки, которыми люди поделились в сети
- Любопытные факты, которые пополнят вашу копилку знаний
- 20+ любопытных фотографий обо всем на свете
- 18 случаев, когда определить назначение предметов помогли гуру из сети
Понравилось21