13 необычных ракурсов известных событий и фотографий

Чтобы ещё сильнее прочувствовать крутость и мощь знаменитых на весь мир изображений, нужно либо побывать в том месте, где и произошло что-то великое, либо взглянуть на всё это с другого ракурса. Второй вариант не гарантирует полноценного погружения, но зато такие кадры довольно редки, и вы наверняка их не видели.

1. Та самая сцена из «Крёстного отца», вид сзади