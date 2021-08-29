Знаешь, что такое коммунизм, мама? Это когда у каждого советского человека в магазине есть свой знакомый мясник! (х/ф "Ребро Адама")

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Авторский пост
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Все что на картинках - для картинки. Почему государство реально ничего не делало, а только журило несунов на страницах сатирических изданий? Потому что несуны - это была часть системы партийного государства после Сталина. Несунов покрывали бригадиры и мастера. Мастеров покрывали начальники цехов. Начальников цехов покрывали директора заводов и фабрик. Директоров покрывали горкомы и райкомы партии. Горкомы и райкомы покрывали обкомы. Обкомы покрывали ЦК союзных республик и ЦК КПСС. Несун всех кормил нетрудовыми доходами. Взятки и откаты этой системы шли на самый верх. ЦК партий среднеазиатских республик утопали в таких доходах. Кто же такое прикроет? ОБХСС, КГБ? Не смешите! Правоохранители и госбезопасность подчинялись тем же ЦК и обкомам. Напрямую - одним звонком. Вот так и жили, пока окончательно все не развалили. А народу кидали "идейную колбасу" для выпуска пара: сатиру, вот дескать вам - правда.
Тащи домой каждый гвоздь!