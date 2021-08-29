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Знаешь, что такое коммунизм, мама? Это когда у каждого советского человека в магазине есть свой знакомый мясник! (х/ф "Ребро Адама") (20 фото)

Автор:
29 августа 2021 15:25
Метки: СССР   воровство   несуны   
994
20

В чем же заключалось счастье простого советского человека?

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Метки: СССР   воровство   несуны   
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19  комментариев
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14k
Игорь Хомченко 4 часа назад
Отвечаю на вопрос в заголовке - в чем было счастье простого человека. Не, не в том в чем автор обозначил примитивными карикатурами из Крокодила, журнала очень политизированного. Экономическое счастье было в том, что продукт стоил сегодня рубль, и завтра стоил рубль, и через год стоил рубль. О чем свидетельствовала цена на упаковке.
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3k
Горожанин 2 часа назад
Вот смеемся мы... А дело было так)))

Все что на картинках - для картинки. Почему государство реально ничего не делало, а только журило несунов на страницах сатирических изданий? Потому что несуны - это была часть системы партийного государства после Сталина. Несунов покрывали бригадиры и мастера. Мастеров покрывали начальники цехов. Начальников цехов покрывали директора заводов и фабрик. Директоров покрывали горкомы и райкомы партии. Горкомы и райкомы покрывали обкомы. Обкомы покрывали ЦК союзных республик и ЦК КПСС. Несун всех кормил нетрудовыми доходами. Взятки и откаты этой системы шли на самый верх. ЦК партий среднеазиатских республик утопали в таких доходах. Кто же такое прикроет? ОБХСС, КГБ? Не смешите! Правоохранители и госбезопасность подчинялись тем же ЦК и обкомам. Напрямую - одним звонком. Вот так и жили, пока окончательно все не развалили. А народу кидали "идейную колбасу" для выпуска пара: сатиру, вот дескать вам - правда.
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4k
Михаил 4 часа назад
как помню, в 81 году ходил с батей к забору мясокомбината и там в вечернюю смену принимали сумку с мясом через забор. Воровали просто в огромных масштабах в ссср. У каждого на даче и в гараже можно найти что то, что было украдено . Поэтому развал союза был еще этим тоже обусловлен.
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18k
Юрий 4 часа назад
Ты здесь хозяин, а не гость.
Тащи домой каждый гвоздь!
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353
Fisher1979 5 часов назад
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России я отвечу. -пьют и воруют.
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−95
Александр 5 часов назад
А сейчас все хорошо, сейчас только не народ ворует, народу нельзя, сейчас только властям можно
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