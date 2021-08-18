20 картин советских художников, от которых щемит на душе: вся правда о детстве на холсте

Кто бы сегодня как не спорил о том хорошо ли было в СССР или плохо, но достоверные зарисовки из той самой жизни не стереть. Их до нас донесли фотографии, фильмы и конечно же картины. Да, кто-то может возразить, что художники писали то, что велела партия - счастливое детство и прелестные минуты, но разве стоит исключать правдивость счастья, увиденного глазами художника?