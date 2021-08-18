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20 картин советских художников, от которых щемит на душе: вся правда о детстве на холсте

20 картин советских художников, от которых щемит на душе: вся правда о детстве на холсте (20 фото)

Автор:
18 августа 2021 13:19
Сообщество : Искусство
Метки: СССР   воспоминания   детство   защемило   искусство   моменты   ностальгия   
3589
20

Кто бы сегодня как не спорил о том хорошо ли было в СССР или плохо, но достоверные зарисовки из той самой жизни не стереть. Их до нас донесли фотографии, фильмы и конечно же картины. Да, кто-то может возразить, что художники писали то, что велела партия - счастливое детство и прелестные минуты, но разве стоит исключать правдивость счастья, увиденного глазами художника?

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Метки: СССР   воспоминания   детство   защемило   искусство   моменты   ностальгия   
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23  комментария
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15k
Serg2001 4 часа назад
Последняя явно не в тему в этой подборке.
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5
Александр Поляков 14 минут назад
[мат]
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292
Ram48rus 23 минуты назад
Прекрасные картины!
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479
Дмитрий 24 минуты назад
Защемило..... Хочу туда, чтоб я маленький и родители молодые...
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1k
ОТДЕЛ К 49 минут назад
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121
capbutt 2 часа назад
Ну не знаю, какие из гусей друзья, ни разу не видел добрых гусей, за исключением одного гусёнка, которого сам и выходил, бегал за мной как собачка потом.
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Ser 2 часа назад
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9k
Alexander 2 часа назад
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6k
mr.Poher 3 часа назад
Прям щемит и да, строго на душе.
Убейся афтар!
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−1
Макс 3 часа назад
Эх, такую страну просрали..
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734
manul74 3 часа назад
Именно так меня в пионеры и принимали как на картинке. Правда в последнем потоке. Не самый был прилежный ученик.
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2k
OLDer 3 часа назад
блин но ведь это же было...это не выдумка и не фантазия
ну почему все хорошее всегда заканчивается? ((((
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10k
Голос Вселенной 4 часа назад
Где же "Опять двойка"? Набор не полон без этой замечательной работы!
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