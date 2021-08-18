20 картин советских художников, от которых щемит на душе: вся правда о детстве на холсте

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Кто бы сегодня как не спорил о том хорошо ли было в СССР или плохо, но достоверные зарисовки из той самой жизни не стереть. Их до нас донесли фотографии, фильмы и конечно же картины. Да, кто-то может возразить, что художники писали то, что велела партия - счастливое детство и прелестные минуты, но разве стоит исключать правдивость счастья, увиденного глазами художника?
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Художник современный, но картинка точно из нашего детства.
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Мои дети к зубному ходили одни.
Доктор говорил, что я их пугаю своим страхом.
-Сынок! Тебе было больно?
-Ты глупая? Зубы обезболивают!
Убейся афтар!
ну почему все хорошее всегда заканчивается? ((((
И Пересдачу тоже.