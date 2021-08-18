За какими товарами из ГДР «охотились» советские граждане

Немецкие вещи и мебель было трудно купить, как тогда говорили - «достать».
Среди главных недостатков советской системы был постоянный дефицит товаров народного потребления. В семидесятых годах прошлого столетия граждане СССР ценили качество продукции ГДР.
Мебель
Мебель с красивым названием «Хельга» считалась для советского человека символом благосостояния. В моей памяти остались шкафы и стенки отечественного производства, дизайн которых не выдерживал ни какой критики.
Гражданам приходилось обставлять квартиры чем получится, поэтому спрос на качественную мебель был огромным. Людей не смущали ни предварительная запись, ни очереди, ни взятки продавцам.
Куклы для девочек
В ГДР выпускали красивые куклы для девочек: от миниатюрных карманных пупсов до напоминающих настоящего ребенка. Некоторые модели умели не только моргать глазами, но и говорить и даже ходить.
Моему отцу удалось достать такую красавицу: она стала для моей сестры настоящей подружкой.
Мальчишечьи игрушки
У советских школьников и подростков самым популярным увлечением было коллекционирование металлических моделей автомобилей, вагонов и тепловозов, выпущенных в ГДР. У меня было полтора десятка таких игрушек и необходимый набор для железной дороги.
Это были абсолютно точные копии настоящей техники: в игрушках была проработана каждая деталь. У машин открывались двери, капот и багажник, а в миниатюрных вагонах даже включались настольные лампы. Сейчас такие предметы тоже ценятся коллекционерами: их покупают, в зависимости от состояния, по 5-7 тысяч рублей за штуку.
Посуда
Особую ценность представляла в те времена германская фарфоровая посуда и столовые приборы. Заводы ГДР выпускали, например, известный сервиз «Мадонна» (чайный и столовый). Отцу удалось купить такой сервиз из 56 предметов. Его использовали только по праздникам для приема особенно дорогих гостей.
История была следующей. К нам в Ростов поступила небольшая партия этого товара, меня поставили в очередь, но заветный сервиз мне не достался. Через некоторое время мой отец приобрел его у спекулянтов.
Я часто вижу красивую посуду из ГДР на интернет-аукционах. Самая скромная цена на чайный сервиз «Мадонна» — 8000 рублей. За полный комплект из 56 предметов просят уже 35000 рублей.
Бытовая техника
Электронику и мелкую бытовую технику из Германии в торговой сети СССР почти не продавали, наверное, чтобы советский человек не мог сравнить качество продукции отечественных и европейских производителей.
Малогабаритные магнитофоны, телевизоры, плееры и миксеры привозили из командировок, использовали сами или сдавали в комиссионные магазины. Но цены на них были равны 2-3 зарплатам простого инженера.
Расскажите, пожалуйста, в комментариях, какие вещи из ГДР были у вас в советские годы.
Источник:
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Сразу расхотелось покупать.
Кстати, автор забыл о сборных моделях ГДРовских!
Самолёты их были лучшие. Но моя любимая - автомобиль Дикси 1907г. в масштабе 1:25.