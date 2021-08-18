За какими товарами из ГДР «охотились» советские граждане

Мебель с красивым названием «Хельга» считалась для советского человека символом благосостояния. В моей памяти остались шкафы и стенки отечественного производства, дизайн которых не выдерживал ни какой критики.

Гражданам приходилось обставлять квартиры чем получится, поэтому спрос на качественную мебель был огромным. Людей не смущали ни предварительная запись, ни очереди, ни взятки продавцам.





Куклы для девочек