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За какими товарами из ГДР «охотились» советские граждане

За какими товарами из ГДР «охотились» советские граждане (6 фото)

Автор:
18 августа 2021 09:34
Сообщество : СССР
Метки: ГДР   СССР   вещи   достать   купить   товары   факты   фото   
389
6

Немецкие вещи и мебель было трудно купить, как тогда говорили - «достать».

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Метки: ГДР   СССР   вещи   достать   купить   товары   факты   фото   
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5k
pilgrimnl Полчаса назад
бубль-гум =) и

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53k
Похабыч 3 минуты назад
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556
Андрей Ы. 5 минут назад
Фотоаппарат "Практика"
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4k
Roman 15 минут назад
"Базовый" набор Пико, как тот, что у меня валяется где-то уже лет тридцать, пару лет назад стоил, кажется, около двадцати тысяч рублей.
Сразу расхотелось покупать.
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−26
Thomsen 17 минут назад
Эх, в магазине "Лейпциг" (уже в Тёплом Стане) на втором этаже была большущая железная дорога. Действующая. Круть.
Кстати, автор забыл о сборных моделях ГДРовских!
Самолёты их были лучшие. Но моя любимая - автомобиль Дикси 1907г. в масштабе 1:25.
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2k
OLDer 20 минут назад
а где авиа модельки?!
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