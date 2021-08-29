Занятные находки от людей, которые понятия не имели, что они нашли, но на помощь пришли люди из Интернета

Сколько бы всего интересного могло кануть в Лету, если бы не пытливые умы людей. С появлением интернета узнавать об интересующих вещах стало гораздо легче, но и тут есть свои трудности. Как узнать побольше о той или иной находке, если ты даже толком не знаешь, как её описать?

К счастью, для этого существует сообщество «What is this thing», где пользователи узнают вещи по фотографиям, и рассказывают людям, что же такое попалось им на глаза.