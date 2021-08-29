Занятные находки от людей, которые понятия не имели, что они нашли, но на помощь пришли люди из Интернета

Сколько бы всего интересного могло кануть в Лету, если бы не пытливые умы людей. С появлением интернета узнавать об интересующих вещах стало гораздо легче, но и тут есть свои трудности. Как узнать побольше о той или иной находке, если ты даже толком не знаешь, как её описать?
К счастью, для этого существует сообщество «What is this thing», где пользователи узнают вещи по фотографиям, и рассказывают людям, что же такое попалось им на глаза.
Вопрос: «Видел это на тротуаре в Лондоне. Это похоже на кусок ткани между двумя болтами, прикрученными к тротуару»
Ответ: «Раньше это удерживало трубу для пневматического счетчика транспортного трафика».
Пневматический счетчик транспортного трафика представляет собой резиновую трубку с воздухом, протянутую поперек дороги. Каждый раз, когда по ней проезжает автомобиль, приемник отмечает изменение давления воздуха в трубке и регистрирует проезжающее транспортное средство 🚗
Вопрос: «Что это за золото внутри моего фильтра для воды с активированным углем?!»
Ответ: «Это медно-цинковый сорбент KDF55, используемый в очистке воды от тяжелых металлов и микроорганизмов»
Вопрос: «Стал часто видеть такую защиту на столбах в Массачусетсе. Они есть на многих столбах, но не на всех»
Ответ: «Это специальный усилитель для продления срока службы деревянных столбов, которые уже разрушились под землёй. Нагрузка с основания столба передаётся на это металлическое усиление»
Основание деревянных столбов может разрушаться как из-за влаги, так и из-за механических повреждений, насекомых и животных.
Вопрос: «Найдено на антикварном рынке в Висконсине, США. Около 15 см в верхней части, отверстие составляет около 9 см. Маленькая плевательница?!»
Ответ: «Это детский горшок»
Тёмные части, которые вы видите на горшках — это сколы эмали, так как сами горшки сделаны из металла.
Вопрос: «Какой-то большой камень с различными геометрическими начертаниями. Его нашли посреди леса рядом с разрушенными кирпичными воротами. Любые идеи?»
Ответ: «Это не камень, это старое заднее сиденье фургона».
Вопрос: «5-10-сантиметровые неровные трубочки. Мягкие, легко снимаются. Нашёл в гараже, которому уже более 50 лет. Кажется, что внутри них ничего нет»
Ответ: «Это трубчатые коконы восковой моли».
Гусеницы восковой моли поедают пчелиные соты со всем содержимым, включая даже расплод. При сильном распространении в сотах даже начинают поедать друг друга 🐛
Вопрос: «12-сантиметровая металлическая плоская ложка с шипами на одной стороне. На обратной стороне написано "нержавеющая сталь, Япония"»
Ответ: «Это терка для имбиря, используемая для приготовления имбирного чая»
Вопрос: «Вертикальные трубы, замеченные рядом с входной дверью дома, выставленного на продажу на Среднем Западе США. Кто-нибудь видел нечто подобное?»
Ответ: «Это солнечный обогреватель. На другой стороне есть два отверстия: одно внизу, откуда втягивается холодный воздух, а другое вверху, через которое воздух выходит после того, как нагревается».
Такие системы устанавливаются на солнечной стороне и действуют так же, как солнечная стена Тромба.
Вопрос: «Примерно 12 см в длину, с декоративной ручкой и съёмной металлической частью с резьбой»
Ответ: «Это нож для резьбы по дереву со съёмным лезвием»
Вопрос: «Найдено в центре Эдинбурга. Около полуметра в диаметре, 3-4 метра в высоту, темный металл. Расположено недалеко от дороги. Что это?»
Ответ: «Это вонючая труба для отвода канализационного газа».
Вопрос: «Что это за пластиковая труба длиной 200 м, которую я нашел в океане?»
Ответ самого автора: «Я пообщался с местными жителями, которые знают что это. Оказывается, это буй с фермы по выращиванию моллюсков. Такие используются, чтобы выращивать на них мидий и моллюсков. Обычно на фермах они крепятся тросами, но на этом не было верёвок, что говорит, что либо он пропал на этапе постройки фермы, либо его унесло во время шторма».
Вопрос: «У этой штуки есть деревянная ручка и металлический верх с 5 острыми зубцами. Около 22 см в длину. Была найдена среди кучи старинной кухонной утвари. Что это?»
Ответ: «Этот инструмент предназначен для того, чтобы крошить лёд»
В комментариях многие также утверждали, что этот инструмент также отлично подойдет для того, чтобы делать мясо мягче, и/или чтобы удерживать его на месте во время нарезки.
Вопрос: «Я нашел две большие коричневые пластиковые ёмкости с трубкой внутри них, и незнакомым мне разъемом. Есть идеи?»
Ответ: «Это одноразовые пивные кеги»
Автор вопроса: «Спасибо всем. Странные пивные кеги, но что ещё страннее, что я нашёл их в школьном шкафу!»
Вопрос: «Никогда не замечал этого на моей стене, но теперь оно шумит будто динамик. Что это вообще такое?»
Ответ: «Это твой дверной звонок. Кнопка дверного звонка, вероятно, залипла».
Автор фото: «Исправил за две секунды, спасибо,»!
Вопрос: «Что это за V-образные узоры на скоростной автомагистрали. Они присутствовали на дороге на расстоянии не менее 10 км»
Ответ: «Это маркировка помогает водителям сохранять достаточную дистанцию между автомобилями для безопасного торможения во время аварийной ситуации на дороге. Водителей просят сохранять такую дистанцию, чтобы впереди было видно два таких узора»
Вопрос: «Большая труба от грузовика до самолёта»
Ответ: «Системы самолёта не получают питание, когда двигатель выключен, поэтому им приходится использовать специальный грузовик с системой кондиционирования/блоком питания для подачи энергии и воздуха в самолёт. Без всего этого воздух в самолёте будет очень горячим, и сотрудникам будет очень некомфортно убираться в самолёте и пополнять его запасы».
Источник:
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