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Загадки для любителей пораскинуть мозгами

Загадки для любителей пораскинуть мозгами (12 фото)

Автор:
23 октября 2020 20:19
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: вопросы   загадки   ответы   ребус   факт   
3020
12
Карелы в старину верили в "хозяйку загадок", которая ходит по домам и проверяет хозяев на сообразительность. Кто не отгадает её загадку, того она ест. Предлагаю потренироваться при помощи загадок из этого поста, чтобы не ударить в грязь лицом перед карельской загадочницей, если вдруг придётся с ней встретиться.
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Выкрашенный под цвет картофельных очисток прибор чаще случайно выбрасывали вместе с очистками, а значит чаще покупали новые.
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Загадки для любителей пораскинуть мозгами
Ответ: Вырезать M и перевернуть.

Чтобы построить прочные отношения:
1. Вырежьте по контуру.
2. Повернитена 180 градусов.

Было ME (Я), а стало WE (Мы).
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Загадки для любителей пораскинуть мозгами

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Ответ: Эйнштейн.

- Эйнштейн, - тихо ответил студент.

Ein (один) + stein (камень).
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Ответ: латинская буква Х.

Х - 24-я буква латинского алфавита;
ХХ - это римская цифра 20;
ХХХ - так помечают видео для взрослых.
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Ответ: составить карту течений.

Учёные смогли составить детальную картину течений в северо-восточной части Тихого океана при помощи выкинутых на берег кроссовок.
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Ответ: чихнуть.
Первые летательные аппараты были крайне неустойчивыми в воздухе. От чиха можно было потерять управление и перевернуться.
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Ответ: играет в шахматы с четвёртой.
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Загадки для любителей пораскинуть мозгами

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Ответ: если это время на часах.
11 часов + 2 часа = 1 час
9 часов + 5 часов = 2 часа

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Метки: вопросы   загадки   ответы   ребус   факт   
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10  комментариев
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56k
Опиум для народа 2 часа назад
...для любителей пораскинуть мозгами.)))
...для любителей пораскинуть мозгами.)))
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1k
Кер Реев 4 минуты назад
Тоже про сестёр. В шахматы можно и одному играть. Убеждён что седьмая - ходит и смотрит, что делают остальные. Именно от неё мы это и узнали....
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232k
Rusbond 14 минут назад
Про сестёр не убедительно. Если одна играет в шахматы, то она может играть сама с собой, тогда не понятно, что делает седьмая, а если на пару, то и так понятно.
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1k
Василий 44 минуты назад
У меня шахматы в телефоне, зачем мне кто-то, чтобы играть в шахматы в таком случае?
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999k
Сергей Час назад
6. Есть способ - надавить на переносицу, но ни тот.ни другой, - не надёжны (оба пробовал на себе)!
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6k
Лаврентий Час назад
Наведёт стеклянный глаз, щёлкнет раз,- и помним Вас...

Варианты ответа:
1.Фотограф
2. Снайпер
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6k
Лаврентий Час назад
Загадки для любителей пораскинуть мозгами
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