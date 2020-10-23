Загадки для любителей пораскинуть мозгами

Карелы в старину верили в "хозяйку загадок", которая ходит по домам и проверяет хозяев на сообразительность. Кто не отгадает её загадку, того она ест. Предлагаю потренироваться при помощи загадок из этого поста, чтобы не ударить в грязь лицом перед карельской загадочницей, если вдруг придётся с ней встретиться.
1.
Одна фирма выпустила партию картофелечисток. Картофелечистки были сделаны на славу, они редко ломались, так что меняли ранее приобретённый кухонный аксессуар редко - раз в несколько лет. Для повышения продаж пластиковую ручку перекрасили. Это действительно помогло продать больше картофелечисток. Почему их стали покупать чаще?
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Выкрашенный под цвет картофельных очисток прибор чаще случайно выбрасывали вместе с очистками, а значит чаще покупали новые.
2.
Это реклама семейной консультации психолога. На постере были указаны два простых действия, проделав которые, можно построить крепкие отношения. Что же надо сделать с постером?
Ответ: Вырезать M и перевернуть.
Чтобы построить прочные отношения:
1. Вырежьте по контуру.
2. Повернитена 180 градусов.
Было ME (Я), а стало WE (Мы).
Чтобы построить прочные отношения:
1. Вырежьте по контуру.
2. Повернитена 180 градусов.
Было ME (Я), а стало WE (Мы).
3.
Для решения этой загадки вам тоже понадобятся минимальные знания иностранных языков.
В СССР в конце 1940-х в разгар борьбы с космополитами была инициирована кампания по раскрытию псевдонимов. В газетах клеймили писателей и учёных, которые сменили свои еврейские фамилии на псевдонимы. В связи с этим был популярен такой анекдот:
Защищая диссертацию по теоретической физике, диссертант неоднократно ссылался на некоего Однокамушкина. После защиты к нему подошёл профессор и поинтересовался:
— Кто этот Однокамушкин?
Что же ответил ему диссертант?
В СССР в конце 1940-х в разгар борьбы с космополитами была инициирована кампания по раскрытию псевдонимов. В газетах клеймили писателей и учёных, которые сменили свои еврейские фамилии на псевдонимы. В связи с этим был популярен такой анекдот:
Защищая диссертацию по теоретической физике, диссертант неоднократно ссылался на некоего Однокамушкина. После защиты к нему подошёл профессор и поинтересовался:
— Кто этот Однокамушкин?
Что же ответил ему диссертант?
4.
В одиночестве я 24-й, с другом я 20, а, когда приходит ещё один друг, нас нельзя показывать детям.
Ответ: латинская буква Х.
Х - 24-я буква латинского алфавита;
ХХ - это римская цифра 20;
ХХХ - так помечают видео для взрослых.
Х - 24-я буква латинского алфавита;
ХХ - это римская цифра 20;
ХХХ - так помечают видео для взрослых.
5.
В 1991 году транспортное судно, находившееся на севере Тихого океана, в 800 км от берегов Аляски, потеряло груз из-за сильного шторма. В свалившихся за борт контейнерах было 80 000 пар кроссовок Nike. Компании Nike этот случай ничего хорошего не принёс, а вот наука от этого приобрела. Как уплывшие кроссовки помогли учёным?
Ответ: составить карту течений.
Учёные смогли составить детальную картину течений в северо-восточной части Тихого океана при помощи выкинутых на берег кроссовок.
Учёные смогли составить детальную картину течений в северо-восточной части Тихого океана при помощи выкинутых на берег кроссовок.
6.
Первые авиаторы придумали одну хитрость в целях своей же безопасности: когда захочется сделать ЭТО, надавите на ямочку над верхней губой. На первых летательных аппаратах делать ЭТО было очень опасно.
Ответ: чихнуть.
Первые летательные аппараты были крайне неустойчивыми в воздухе. От чиха можно было потерять управление и перевернуться.
Первые летательные аппараты были крайне неустойчивыми в воздухе. От чиха можно было потерять управление и перевернуться.
7.
Семь сестёр уехали на дачу. Кроме них никого на даче нет. Вот представьте: одна сестра читает книжку, вторая сестра готовит обед, третья сестра поливает цветы, четвёртая играет в шахматы, пятая стирает, шестая гладит. Чем занимается седьмая сестра?
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Ответ: играет в шахматы с четвёртой.
8.
Если к 11 прибавить 2, то получится 1. Как такое возможно и сколько в таком случае получится, если к 9 прибавить 5?
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1.Фотограф
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