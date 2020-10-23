Загадки для любителей пораскинуть мозгами

Для решения этой загадки вам тоже понадобятся минимальные знания иностранных языков.

В СССР в конце 1940-х в разгар борьбы с космополитами была инициирована кампания по раскрытию псевдонимов. В газетах клеймили писателей и учёных, которые сменили свои еврейские фамилии на псевдонимы. В связи с этим был популярен такой анекдот:



Защищая диссертацию по теоретической физике, диссертант неоднократно ссылался на некоего Однокамушкина. После защиты к нему подошёл профессор и поинтересовался:

— Кто этот Однокамушкин?



Что же ответил ему диссертант?