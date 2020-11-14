15 любопытных находок, сделанных в лесу

Лес полон тайн и загадок, он хранит в себе много непонятного и неизведанного. Но порой ещё более жутко найти в лесу какие-то следы пребывания человека. Например, внезапно увидеть в глуши зеркало, картину или куклу. Мы собрали для вас фотографии странных лесных находок, которые обнаруживали пользователи сети. Иногда это странно, иногда забавно, но случается, что там бывает и что-то довольно пугающее.