15 любопытных находок, сделанных в лесу

Нередко именно в лесу можно наткнуться на что-нибудь крайне необычное.
Лес полон тайн и загадок, он хранит в себе много непонятного и неизведанного. Но порой ещё более жутко найти в лесу какие-то следы пребывания человека. Например, внезапно увидеть в глуши зеркало, картину или куклу. Мы собрали для вас фотографии странных лесных находок, которые обнаруживали пользователи сети. Иногда это странно, иногда забавно, но случается, что там бывает и что-то довольно пугающее.
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6. Нашла этот разрисованный камень в лесу
Надпись на камне гласит: «2020-й год познакомил нас с тремя буквами WTF». Это отсылка к «Улице Сезам». Что же, нам сложно не согласиться.
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