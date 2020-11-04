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Загадки для любителей поломать голову

Загадки для любителей поломать голову (14 фото)

Автор:
04 ноября 2020 19:51
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: вопрос   загадки   ответ   
12700
14
Разгадывание загадок помогает снять стресс и развить логику. Это если получается их разгадывать. А если не получается, и ещё ответ нелогичный - усиливает стресс.
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Загадки для любителей поломать голову

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Ответ: древесный уголь.
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Ответ: если это 2015 и 2020 годы до н.э.
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Ответ: Святой Грааль.
Обратите внимание на силуэты Индианы Джонса и его отца из фильма "Индиана Джонс и последний крестовый поход".
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Ответ: один, так как по условиям у вас один кролик, а поодиночке кролики не размножаются.
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Загадки для любителей поломать голову

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Ответ: почтовая марка.
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Загадки для любителей поломать голову
Ответ: Дональд Трамп. Его лицо скрылось в рваных краях флага.
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Загадки для любителей поломать голову

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Гораздо более логичным выглядит ответ "нос".
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Загадки для любителей поломать голову

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Ответ: в словарях, потому что буква "з" стоит раньше "с".

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Метки: вопрос   загадки   ответ   
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1k
Ertin 11 часов назад
Мдя... На 2-й вопрос у меня получился ответ, что к 2020-му мальчик из назначенных 15 уже отсидел 5, поэтому ему 10 и осталось...

А на 4-й - про кролика - мне сама жизнь дала ответ, в корне отличающийся от приведённого. Когда мне было лет 5, купили мне хомячка. В зоомагазине из общей кучи, мля. Кешу, мля... Иннокентий удивил - через пару недель их было уже 7.
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4k
Александр 38 минут назад
Про дырки понравилось.
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512
rastlin0 Час назад
2. Вот оно - поколение ЕГЭ. Как считать возраст в годах до н.э. уже не знают... Вот предложенный в комментах ответ про срок гораздо логичнее.
3. Там нет кубка. Кубок в этом фильме выглядел как простая деревянная чаша, а не вот это вот, что по вашему получается из двух силуэтов.
5. Марка не объедет ВЕСЬ свет - для этого её должны отправить не существующему адресату на другую половину шарика, а вернуться она должна будет через другую половину, что учитывая нашу транспортную систему очень сомнительно.
7. Три не три = 3!3 - совсем не 8. 313 тогда уж.
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19k
Цэ Лый Чемо Дан Ниху Я Час назад
Что такое круглое, блестящее под кроватью валяется, на з называется?
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731
Martin Час назад
Что-то с почтовой марке не дает мне покоя. Куда и как нужно отправить письмо, чтоб вернулось к вам, облетев всю Землю при етом?
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9k
Lexx Martin 58 минут назад
в детстве Маршака не читал?
"... Мой сосед вскочил с постели:
- Вот так чудо в самом деле.
Погляди, письмо за мной
Облетело шар земной,
Мчалось по морю вдогонку,
Понеслось на Амазонку.
Вслед за мной его везли
Поезда и корабли.
По морям и горным склонам
Добрело оно ко мне.

Честь и слава почтальонам,
Утомлённым, запылённым,
Слава честным почтальонам
С толстой сумкой на ремне!"
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5k
zurapod 4 часа назад
хрень
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19k
turyst 6 часов назад
"Кто изображён на обложке журнала The Economist?"


"Кто изображён на обложке журнала The Economist?"
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3k
hairov turyst 3 часа назад
Загадки для любителей поломать голову
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2k
Fill Frankenshtein 6 часов назад
Если человека уменьшить до размера монеты и засунуть в блендер, что он должен сделать, что его не порезало ножами????
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3k
Timur 7 часов назад
Загадки для любителей поломать голову
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19k
Цэ Лый Чемо Дан Ниху Я 9 часов назад
Что такое чего нет?
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5k
Андрей Цэ Лый Чемо Дан Ниху Я 6 часов назад
Пустота?
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19k
Цэ Лый Чемо Дан Ниху Я Андрей Час назад
Гнездо мыши а ухе у кошки. И это единственный правильный ответ.
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34k
Бабай 11 часов назад
Что такое - 7 голов, 5 ху.ёв? Ответ - семиглавый пятих.уй.
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32k
Дворняга 11 часов назад
В 2015 году до н.э. человек в 15 лет уже не был мальчиком. Он уже мог своего ребёнка иметь.
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−25
Вася с ложкой 12 часов назад
Макс Старшее поколение должно помнить. Что такое: маленькое, зелёное, камни ест?....Тю ! Да это маленький зелененький камнеед .
А Вот что будет если через всю планету просверлить сквазное отверстие и бросить туда камень ?
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16k
babuby Вася с ложкой 11 часов назад
Будет голодынй маленький зелёный камнеед.
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3k
Макс 13 часов назад
Старшее поколение должно помнить.
Что такое: маленькое, зелёное, камни ест?
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3k
Руслан Макс 12 часов назад
Нет. После долгих колебаний зависнет посредине.
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10k
поручик Ржевский Макс 12 часов назад
Нет, теперь я вопрос задам.
Мапенькое, круглое, белое - под диваном лежит, на "З" называется?
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3k
Макс Руслан 12 часов назад
Ээээх! Неправильно! Его маленький камнеед схватит!
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10k
поручик Ржевский Макс 12 часов назад
Камень не вылетит...
Ответишь на мой вопрос, скажу почему не вылетит.
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21k
Е-Лена поручик Ржевский 9 часов назад
Монетка. )))
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421
пенс 13 часов назад
Интересно , если я люблю Сашу , а сплю с Женей , то кто я?
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3k
muha пенс 11 часов назад
Саша может быть сын/дочь, а Женя муж/жена, соответственно, вы какой-то член семьи.
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421
пенс muha 11 часов назад
Велик и могуч русский язык. Любить и спать , где когда и в какой позе , большая разница.Любить Родину и соседку , вроде бы по смыслу одно и тоже , а по сущности измена.
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3k
muha пенс 11 часов назад
Саша это возлюбленный, а женя брат и спит вместе с тобой дома на диване, так как места нет. Какой ответ-то?
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421
пенс muha 10 часов назад
Ну не знаю , при 4 неизвестных , примерно 256 вариантов , если кто силён в математике поправьте . Так что можете выкладывать все свои варианты.
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5k
Андрей пенс 6 часов назад
Ну может Женя это игрушка какая (или животное), а Саша это человек (например возлюбленный(ая).
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4k
Vallek 13 часов назад
В 2015 году мальчику было 15 лет, а в 2020 году - 10 лет. Как такое возможно?

количество лет, например, до совершеннолетия/армии/выхода на свободу
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
26k
816
gon991 13 часов назад
вопросы тупые, как и ответы
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636
Серый Мех gon991 12 часов назад
Это развлекательный сайт. Попробуйте зайти на гитхаб.
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196
Евген Абв 14 часов назад
В 2015 году мальчику было 15 лет, а в 2020 году - 10 лет. Как такое возможно?

Все просто: "мальчик в 2020 году получает статус беженца в ЕС"
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19k
Цэ Лый Чемо Дан Ниху Я 14 часов назад
Вот вопрос-
"Что такое чего нет?"
Подсказка- "абсолютное оружие" (рассказ, фантастика)
Есть единственный правильный ответ )
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37k
Александр 14 часов назад
Две девушки - две дырки, сколько пацана не три )))
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3k
fin4all Александр 13 часов назад
Вы плохо еще изучили девушек. Вас ждет множество открытий!
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37k
Александр fin4all 13 часов назад
там старый советский рисунок ) Так что две девушки - две дырки )
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3k
fin4all Александр 12 часов назад
Не, так в старом СССР не рисовали, так рисовать стали в конце 80 - начале 90х. А мне тогда как раз было около 20. Так что я точно знаю что дырок больше.
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4k
Александр fin4all 37 минут назад
Дырок больше?
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