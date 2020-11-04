Загадки для любителей поломать голову

Разгадывание загадок помогает снять стресс и развить логику. Это если получается их разгадывать. А если не получается, и ещё ответ нелогичный - усиливает стресс.
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Ответ: если это 2015 и 2020 годы до н.э.
Ответ: Святой Грааль.
Обратите внимание на силуэты Индианы Джонса и его отца из фильма "Индиана Джонс и последний крестовый поход".
Обратите внимание на силуэты Индианы Джонса и его отца из фильма "Индиана Джонс и последний крестовый поход".
4.
Вы купили в зоомагазине милого кролика. Кролики могут давать потомство раз в месяц, 7 детёнышей за раз. Сколько кроликов у вас будет через 12 месяцев?
Ответ: один, так как по условиям у вас один кролик, а поодиночке кролики не размножаются.
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А на 4-й - про кролика - мне сама жизнь дала ответ, в корне отличающийся от приведённого. Когда мне было лет 5, купили мне хомячка. В зоомагазине из общей кучи, мля. Кешу, мля... Иннокентий удивил - через пару недель их было уже 7.
3. Там нет кубка. Кубок в этом фильме выглядел как простая деревянная чаша, а не вот это вот, что по вашему получается из двух силуэтов.
5. Марка не объедет ВЕСЬ свет - для этого её должны отправить не существующему адресату на другую половину шарика, а вернуться она должна будет через другую половину, что учитывая нашу транспортную систему очень сомнительно.
7. Три не три = 3!3 - совсем не 8. 313 тогда уж.
"... Мой сосед вскочил с постели:
- Вот так чудо в самом деле.
Погляди, письмо за мной
Облетело шар земной,
Мчалось по морю вдогонку,
Понеслось на Амазонку.
Вслед за мной его везли
Поезда и корабли.
По морям и горным склонам
Добрело оно ко мне.
Честь и слава почтальонам,
Утомлённым, запылённым,
Слава честным почтальонам
С толстой сумкой на ремне!"
А Вот что будет если через всю планету просверлить сквазное отверстие и бросить туда камень ?
Что такое: маленькое, зелёное, камни ест?
Мапенькое, круглое, белое - под диваном лежит, на "З" называется?
Ответишь на мой вопрос, скажу почему не вылетит.
количество лет, например, до совершеннолетия/армии/выхода на свободу
Все просто: "мальчик в 2020 году получает статус беженца в ЕС"
"Что такое чего нет?"
Подсказка- "абсолютное оружие" (рассказ, фантастика)
Есть единственный правильный ответ )