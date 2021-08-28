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Фото, показывающие, как время влияет на вещи, превращая их в нечто другое

Фото, показывающие, как время влияет на вещи, превращая их в нечто другое (19 фото)

Автор:
28 августа 2021 21:57
Метки: интересно   факты   фото   
341
19

Время безжалостно. Оно меняет всё, к чему только может прикоснуться, оставляя свой след на той или иной вещи. От детских игрушек до полов, по которым мы ходим — следы работы времени присутствуют везде. Вещи в нашей статье представляют собой нечто большее, чем просто повседневные предметы, и являются живыми напоминаниями об истории и действиях, которые с ними происходили

Выглядит так, будто это фортепиано никогда не «чистило зубы» 🎹

×

В России существует распространённое суеверие, что нельзя проходить между двумя столбами, стоящими буквой «Л». Считается, что если пройти под конструкцией, то человека будут преследовать несчастья. Точного происхождения поверья сегодня уже никто не знает.

Оденсу всего 4 года, но его нос уже отполирован до розового цвета нежными прикосновениями хозяина.

Такую картину можно заметить во многих городах Европы, где асфальт клали прямо поверх старой брусчатки.

Если вы прямо сейчас проверили свою мышку, то знайте, вы не один такой 🖱️

Если спустя столько кликов она не сломалась, то это довольно неплохая мышка.

Собака так долго спала в одном и том же месте, что лапами стёрла краску. Зато сразу можно увидеть идеальную высоту лап для хорошего сна 🐕

Кажется, его коллега — Гомер Симпсон 🟡🍩

Автор фото перемешивал краску, после чего оставлял палку сохнуть, потом снова через какое-то время повторял этот процесс. На фото вы видите большое количество слоёв засохшей краски с куском палки в центре 🖌️

На самом деле высохшее растение соскребает грязь, которая долгие годы скапливалась на заборе. Если отмыть забор с помощью мойки высокого давления, то он станет такого же цвета, что и участок с царапинами 🧽

Как сообщается, этот колодец находится в городе Пермети, Албания. Необходимо очень долгое время, чтобы на камне появились такие бороздки. Интересно, сколько верёвок повидал этот колодец? 🕳️

Вероятно, дерево было посажено после установки надгробия. Интересно, трещины на надгробии — это следы влияния дерева? 🌳

Вероятно, виной такого износа также могла послужить вода, которая годами стекала по этому кирпичному пандусу 🌊

В листе буквально не осталось хлорофилла 🍃

Эта лестница расположена в английском парке Hawkstone Follies.

Как сообщается, такие «камни» очень распространены на берегах озера Онтарио, расположенного на границе США и Канады 🧱

За столько лет изображение заставило выгореть экран в тех местах, где оно было статичным 📺

P.S.: вы могли заметить на экране деревянный поддон, который на самом деле является просто отражением.

Это бронзовый бюст Руаля Амундсена, руководителя первой экспедиции на Южный полюс, выставленный в музее Canterbury Museum, Крайстчерч, Новая Зеландия 👃

Автор фото сказал, что она пахнет «как дерево».

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Метки: интересно   факты   фото   
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Cornho 54 минуты назад


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28k
Седой 5 минут назад
О, мы замечаем как время влияет на вещи, особенно когда по утрам бреешься и видишь как эта "вещь" состарилась в отражении зеркала
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5k
Борис Карабанов 53 минуты назад
Ох, уж, это время. Безжалостное время. Эксплуатация и износ не причем
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