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Почему крымские скалы называются «Сырными»

Почему крымские скалы называются «Сырными» (4 фото)

Автор:
28 августа 2021 09:09
Сообщество : Путешествия
Метки: Крым   интересно   крымские скалы   природа   скала   факты   фото   
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Берег, расположенный неподалеку от крымской Алушты, славится своим удивительным видом. Больше всего место понравится, конечно же, любителям пористого молочного продукта, который внешне и напоминают скалы.


Действительно, выглядят они настолько впечатляюще, что вряд ли бы человек нарочно мог сотворить такую красоту. Ниже рассказываем, почему скалистый берег выглядит как головка сыра и как к этому причастна природа.


Пористый сыр на берегу моря

Всему миру этот скалистый берег известен как Тузлух, однако местные прозвали его «Сырным» в силу его специфических внешних характеристик. Дело в том, что эти скалы и правда похожи на обыкновенный сыр, который мы покупаем в супермаркетах. Причина такого странного внешнего вида кроется в минералах, из которых и состоит скала.

Скала состоит из непрочных минералов. Фото: крымскийгость.рф


Берег здесь усеян не обычными скалами, а скоплениями кварцитового песчаника. В силу его неоднородного состава часто можно встретить небольшие участки в скале, которые не отличаются прочностью. На этих местах и появляются небольшие дырочки, которые образуются благодаря выветриванию минерала либо же вследствие вымывания морской водой.


Невооруженным глазом заметно, что берег этот постепенно разрушается — в воде постоянно можно наблюдать небольшие обломки скалы. Эти обломки обычно имеют такой же «сырный» вид и напоминают собой небольшие кусочки, отколовшиеся от головки сыра.


Дырочки образуются благодаря воздействию природных сил. Фото: krym-yalta.ru


Популярность скал

Это место не было обделено вниманием еще в советское время. Здесь часто снимали свои шедевры отечественные режиссеры, так что скалы стали героями многих кинолент. На сегодняшний же день скалы и вовсе стали чрезвычайно популярны, ведь они прекрасно подходят в качестве локации для красивой фотосессии в Instagram, в силу чего в курортное время место посещают тысячи туристов.


Однако популярность обходится скалам недешево. Дело в том, что сам скалистый берег хоть и принято называть скалой, но он является очень хрупким по своей природе. Туристы же, пытаясь добраться до самых живописных мест, разрушают участки и без того столь непрочной скалы.

Туристы в погоне за фото разрушают скалы. Фото: KartuNova/tvil.ru


Для сохранения места власти еще полвека тому назад дали ему статус заповедного, что запретило посетителям мусорить, жечь костры и заниматься ловлей рыбы на территории берега. Однако за всеми уследить очень сложно, учитывая то, что совсем неподалеку находится доступный всем пляж.

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Метки: Крым   интересно   крымские скалы   природа   скала   факты   фото   
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