Почему крымские скалы называются «Сырными»

Действительно, выглядят они настолько впечатляюще, что вряд ли бы человек нарочно мог сотворить такую красоту. Ниже рассказываем, почему скалистый берег выглядит как головка сыра и как к этому причастна природа.





Пористый сыр на берегу моря

Всему миру этот скалистый берег известен как Тузлух, однако местные прозвали его «Сырным» в силу его специфических внешних характеристик. Дело в том, что эти скалы и правда похожи на обыкновенный сыр, который мы покупаем в супермаркетах. Причина такого странного внешнего вида кроется в минералах, из которых и состоит скала.





Берег здесь усеян не обычными скалами, а скоплениями кварцитового песчаника. В силу его неоднородного состава часто можно встретить небольшие участки в скале, которые не отличаются прочностью. На этих местах и появляются небольшие дырочки, которые образуются благодаря выветриванию минерала либо же вследствие вымывания морской водой.





Невооруженным глазом заметно, что берег этот постепенно разрушается — в воде постоянно можно наблюдать небольшие обломки скалы. Эти обломки обычно имеют такой же «сырный» вид и напоминают собой небольшие кусочки, отколовшиеся от головки сыра.









Популярность скал

Это место не было обделено вниманием еще в советское время. Здесь часто снимали свои шедевры отечественные режиссеры, так что скалы стали героями многих кинолент. На сегодняшний же день скалы и вовсе стали чрезвычайно популярны, ведь они прекрасно подходят в качестве локации для красивой фотосессии в Instagram, в силу чего в курортное время место посещают тысячи туристов.





Однако популярность обходится скалам недешево. Дело в том, что сам скалистый берег хоть и принято называть скалой, но он является очень хрупким по своей природе. Туристы же, пытаясь добраться до самых живописных мест, разрушают участки и без того столь непрочной скалы.





Для сохранения места власти еще полвека тому назад дали ему статус заповедного, что запретило посетителям мусорить, жечь костры и заниматься ловлей рыбы на территории берега. Однако за всеми уследить очень сложно, учитывая то, что совсем неподалеку находится доступный всем пляж.