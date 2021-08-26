Как обанкротили фирму Polaroid

Заработав на этом 35 тысяч долларов, Эдвин поверил в коммерческий успех своего изобретения и в 1937 году основал фирму Polaroid. Дела в компании шли неважно. Фирму спасло начало Второй Мировой Войны-посыпались военные заказы на приборы ночного видения, прицелы и другую продукцию. Самый "жирный" заказ поступил от флота США на разработку ракеты DOVE. Хотя ракета так и не была использована в войне, но выделенные государством 7 миллионов долларов были честно освоены.

Рождением фотоаппарата Polaroid, мир обязан прежде всего трехлетней Дженнифер, дочке Эдвина Лэнда. Во время прогулки папа фотографировал дочку и она тут же захотела посмотреть как она вышла на фотографии. Эдвин начал объяснять дочери, почему нельзя так быстро получить фотографию и пришел к выводу-технически реально разработать технологию мгновенной проявки и фиксирования фотоэмульсии.

В 1945 году в фирме Polaroid работало 1250 человек и оборот достиг 16 миллионов долларов. Война закончилась и компания осталась без заказов. Вот тут то и вспомнил Эдвин про идею дочери. Работа закипела и практически через два года появился первый прототип, а через год и первый серийный аппарат Polaroid Land 95