Как обанкротили фирму Polaroid

Была популярная поговорка: "Хочешь разорить человека-подари ему фотоаппарат Polaroid". Фотоаппарат обладал фантастической возможностью мгновенно получить готовую фотографию сразу, но это удовольствие омрачало высокая стоимость картриджей.
Мы были уверены, что фирма Polaroid богатеет от прибыли с продаж, растущих как на дрожжах. Было настоящим шоком узнать в один прекрасный день, что фирма обанкротилась. Прошло несколько лет и снова читаю новость о повторном банкротстве фирмы. Практически контрольный выстрел еще вдогонку. Что же случилось с лидером фото индустрии?
Фирма Polaroid выросла из маленькой лаборатории, которую основал внук русских эмигрантов Эдвин Лэнд с помощью учителя физики Джоржа Уллайро. Эдвин безуспешно пытался получить заказ на поставку поляризующего материала для автомобильных фар, но автогиганты отказывали ему. Помощь пришла откуда не ждали-компания Eastman Kodak, сделала крупный заказ на фотографические поляризационные фильтры для улучшения контрастность и борьбы с бликами на фотографиях.
Разработанный для Kodak поляризующий материал получил название Polaroid. Вскоре Эдвин договорился с оптической компанией и в продаже появились очки Polaroid.
Заработав на этом 35 тысяч долларов, Эдвин поверил в коммерческий успех своего изобретения и в 1937 году основал фирму Polaroid. Дела в компании шли неважно. Фирму спасло начало Второй Мировой Войны-посыпались военные заказы на приборы ночного видения, прицелы и другую продукцию. Самый "жирный" заказ поступил от флота США на разработку ракеты DOVE. Хотя ракета так и не была использована в войне, но выделенные государством 7 миллионов долларов были честно освоены.
Рождением фотоаппарата Polaroid, мир обязан прежде всего трехлетней Дженнифер, дочке Эдвина Лэнда. Во время прогулки папа фотографировал дочку и она тут же захотела посмотреть как она вышла на фотографии. Эдвин начал объяснять дочери, почему нельзя так быстро получить фотографию и пришел к выводу-технически реально разработать технологию мгновенной проявки и фиксирования фотоэмульсии.
В 1945 году в фирме Polaroid работало 1250 человек и оборот достиг 16 миллионов долларов. Война закончилась и компания осталась без заказов. Вот тут то и вспомнил Эдвин про идею дочери. Работа закипела и практически через два года появился первый прототип, а через год и первый серийный аппарат Polaroid Land 95
Фотоаппарат стоил 89 долларов 75 центов, а пленка к нему, где всего было 8 кадров, стоила 1 доллар и 75центов. Только за первый год продаж аппарат принёс компании пять миллионов долларов! Мудрое руководство всю прибыль потратило на рекламную раскрутку новинки. Рынок ответил бумом продаж.
Фирма Polaroid перетягивает к себе обширную дилерскую сеть Кодака, открывает зарубежные дочерние компании и в 1957 году выходит на фондовую биржу.
В начале 60х фирма начинает производить цветную пленку Polacolour. Для привлечения молодежи начинает выпуск дешевых фотоаппаратов Swinger, к которым картриджи только черно-белые.
1972 году фирма приступила к выпуску новой модели SX-70. В этом фотоаппарате впервые фотографии выходили автоматически
Чудо-аппарат уже не вызвал прежнего ажиотажа. Продажи хоть и немного росли, но доход падал. В 1974 году акции компании подешевели в 10 раз. Многолетний заказчик, Eastman Kodak, неожиданно отказался продлевать контракт и через год начал продавать свои камеры с мгновенной печатью фотографий. Судебные разбирательства о нарушении патентов продлились десять лет, в течении которых Кодак успешно продавал свои аппараты.
Эдвин Лэнд, давно уже оставивший пост руководителя фирмы, занимался перспективными разработками.
В 1977 году он завершил создание системы быстро проявляемой кинопленки Polavision, но уже магнитная видеозапись прочно заняла рынок. Надо заметить, что Эдвин Лэнд за свою жизнь получил 535 патентов на изобретения. Больше него патентов только у Томаса Эдисона.
В 1986 году компания выпустила новую модель Spectra
Начиная с 1980 года руководство проводило реорганизацию компании, однако объемы продаж падали. Попытки исправить ситуацию сокращением кадров и увеличением расходов на рекламу результата не принесли.
В этих непростых условиях у компании появляется неожиданный партнер в лице Советского Союза. Вице-президент Академии Наук СССР, академик Евгений Велихов, во время визита в США познакомился с президентом фирмы Polaroid. В ходе беседы и возникла идея создания совместного предприятия в СССР.
Предприятие "Светозор" начало выпуск продукции в 1989 году. В производстве было две модели: Supercolor 635CL и 636 Closeup. Электронику для этих фотоаппаратов поставлял Обнинский завод "Сигнал". Предприятие пережило развал союза, но не устояло перед дефолтом 98 года.
Руководство компании вовремя не оценила перспективы цифровой фотографии, а когда спохватилась японские компании было уже не догнать. Попытки перейти на другие виды продукции закончились безвозвратными вливаниями инвестиций. К началу 2001 года компания Polaroid накопила долг около миллиарда долларов, а ежеквартальные убытки превышали 50 миллионов долларов. Руководство Polaroid подала документы на банкротство. Знаменитую фирму пришлось пустить с молотка по частям. Новый покупатель подразделения бытовых фотоаппаратов вывел производство в Китай, сохранив право использовать бренд.
В 2005 году, совершенно неожиданно, это подразделение Polaroid выкупает американская компания Petters Group Worldwide, заявив о планах возродить былую славу бренда. . Увы, счастье длилось недолго: в 2008 году президента компании Petters Group Worldwide арестовывает ФБР, обвинив в создании финансовой пирамиды по схеме Понци. Президента в острог на 50 лет, а фирму снова объявили банкротом.
Небольшая компания "The Impossible Project" выпустила в 2017 году аппарат под маркой Polaroid OneStep 2
Сейчас можно купить модель Polaroid Now I-Type за 14000 рублей, а картридж к нему стоит 8950 рублей....не буду повторять советскую поговорку.
Источник:
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Вопрос поставлен так, как будто пришли какие-то вредные бизнесмены и разорили успешную фирму.
Если руководство проспало развитие цифровой фотографии, то виновато в первую очередь само руководство.