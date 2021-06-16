К "незаконному" контенту отнесут порнографию, запрещённую законом: детскую порнографию, изнасилование и другие запрещённые фетиши. «Не запрещенную законом» порнографию авторы определяют как материалы, представляемые в виде «натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера», сообщает «Коммерсант».





Просмотр "разрешённой" части порно-контента хотят сделать доступным только для тех, кто достиг 18-летнего возраста. Среди вариантов реализации возрастного ценза авторы исследования указали разработку порносайтами системы верификации пользователей либо вход через государственную систему идентификации граждан ЕСИА (она используется на сайте госуслуг).



«Наша главная задача — обезопасить детей от деструктивного контента»,— говорит и. о. руководителя Научно-технического центра ГРЧЦ Роман Коросташов. Использование ЕСИА с этой целью приоритетно, так как именно эта система обладает юридической значимостью, добавил он. В Роскомнадзоре не ответили на запрос.