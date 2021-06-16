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В Роскомнадзоре предложили допускать россиян к порно через портал "Госуслуги"

В Роскомнадзоре предложили допускать россиян к порно через портал "Госуслуги" (3 фото)

Автор:
16 июня 2021 10:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Россия   госуслуги   закон   интересное   порно   роскомнадзор   
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Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) предложил разделить порно-контент на «незаконный» и «не запрещенный законом». К последнему предложили открыть доступ только россиянам, достигшим 18-летнего возраста. Чтобы идентифицировать возраст, пользователям придётся заходить через Госуслуги.

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Метки: ynews   Россия   госуслуги   закон   интересное   порно   роскомнадзор   
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52  комментария
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4k
VL 2 часа назад
этим дебилам явно более нечем заняться.
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−40
Лучший Друг 5 минут назад
Порно только членам единой России!
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1k
Lovels Travel 16 минут назад
Там "сверху" заняться нечем больше?
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18k
иванов дмитрий 16 минут назад
После регистрации и просмотра.
Оцените , вы удовлетворены оказанной услугой ?
Если нет , описать администратору возникшую проблему
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843
Игорь Полчаса назад
На Госуслугах появится возможность получить услугу самоудовлетворения
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11k
Stark Полчаса назад
а зачем
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169
-♛- Полчаса назад
Хорошо хоть не через приемную президента..
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1k
АлексЮстасу Полчаса назад
Удаленное голосование за любимого кандидата через порно на госуслугах. Такое и порнхабу не снилось.
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17k
babuby Полчаса назад
А так свобода, ага.
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4k
RRK Полчаса назад
Маразм в россиюшке из года в год все крепчает
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77
ton 39 минут назад
Им хоть что-нибудь удалось эффективно запретить, чтобы поэтом «допускать» к этому через госуслуги
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6k
McAir 44 минуты назад
Опять Фейк-ньюс народ веселить начали.

"Панорама" уже как старый клоун.
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13k
Агент Безопасной Национальности 46 минут назад
HomMiss, найди уже себе парня. А то тематика, на которой ты зациклена, уж шибко спициализированная.
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8k
Мегапихель 49 минут назад
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6k
Артём 50 минут назад
Так и представляю себе, как 13-летняя школьница приходит к своему парню, что бы потрахаться. Просит его для настроения поставить порнушку, а он не может, ведь ему тоже нет 18!
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2k
V2.Smirnov 50 минут назад
Оно кажется смешно, но всё к тому и идёт. В Англии уже давно для доступа к порносайтам регистрация в полиции нужна. В Швеции шлюх запретили, народ к соседям по красные фонари ездит.
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27k
Антон 51 минуту назад
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5k
Николай 55 минут назад
ска найдите этого суперпользователя который этой херней занимается и забудьте ему пароль доступа к блокировкам...))))
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2k
* You All 55 минут назад
усмановский контакт сразу прикроют
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−20
байхун 57 минут назад
путлерстан ...
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5k
Алексей 58 минут назад
Ну, удачи им.
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HomMiss

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