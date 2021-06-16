Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) предложил разделить порно-контент на «незаконный» и «не запрещенный законом». К последнему предложили открыть доступ только россиянам, достигшим 18-летнего возраста. Чтобы идентифицировать возраст, пользователям придётся заходить через Госуслуги.
К "незаконному" контенту отнесут порнографию, запрещённую законом: детскую порнографию, изнасилование и другие запрещённые фетиши. «Не запрещенную законом» порнографию авторы определяют как материалы, представляемые в виде «натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера», сообщает «Коммерсант».
Просмотр "разрешённой" части порно-контента хотят сделать доступным только для тех, кто достиг 18-летнего возраста. Среди вариантов реализации возрастного ценза авторы исследования указали разработку порносайтами системы верификации пользователей либо вход через государственную систему идентификации граждан ЕСИА (она используется на сайте госуслуг).
«Наша главная задача — обезопасить детей от деструктивного контента»,— говорит и. о. руководителя Научно-технического центра ГРЧЦ Роман Коросташов. Использование ЕСИА с этой целью приоритетно, так как именно эта система обладает юридической значимостью, добавил он. В Роскомнадзоре не ответили на запрос.
Согласно законам РФ, изготовление и оборот любой порнографии запрещены по ст. 242 УК РФ. Однако, частный просмотр любой порнографии законом не запрещён. Вопрос лишь в том, какой сайт согласится на такие нововведения.
Пользователи сети посмеялись над этой инициативой:
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"Панорама" уже как старый клоун.
Заняты жутко этой поддержкой, развелось дебилушек-либерах как говна за баней.
Ажно тащ майор ругается - посылаем его за пивом и ежами как пацана, т.к. у нас что ни день, то аврал...