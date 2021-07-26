Певица P!INK взяла на себя штраф гандболисток, которые отказались играть в трусах

Женскую сборную Норвегии наказали штрафом за то, что девушки отказались играть в бикини на чемпионате Европы. Вместо трусов девушки надели шорты и нарвались на штраф в полторы тысячи евро. Ситуацией заинтересовалась Алиша Бет Мур. Певица вызвалась сама оплатить штраф.
Ситуацией с гандболистками Норвегии возмутились пользователи сети на Reddit. Они сравнили женскую спортивную форму и мужскую. Парни выступают в шортах и майках, а вот девушки в трусах и спортивных лифах.
На чемпионате Европы спортсменки отказались выступать в трусах и надели шорты, за что получили штраф в полторы тысячи евро.
Девушек поддержала знаменитая певица Алиша Бет Мур, известная как P!INK. Она в своём Twitter заявила, что сама заплатит штраф за гандболисток из Норвегии, обвинив Европейскую федерацию гандбола в сексизме.
"Я очень горжусь норвежской женской командой по пляжному гандболу, которая протестует против очень сексистических правил относительно их "униформы". Европейская федерация гандбола должна быть оштрафована за сексизм. Молодцы, дамы. Я с радостью заплачу за вас штраф. Так держать", — написала Pink.
I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.— P!nk (@Pink) July 25, 2021
Пользователи сети поддержали Пинк, поделившись официальными стандартами формы для гандбола.
Here are the rules for the men’s vs. women’s uniforms. Ridiculously pic.twitter.com/8wDXG22sTd— KT SLP (@MrsThornSLP) July 25, 2021
Вот так спортсменки выглядят со стороны. Комментаторы заметили, что во время игры девушек никто не смотрит на технику, все взгляды притягивает откровенный наряд.
https://t.co/YLOsBJMkM4— Kevin D (@freekev22) July 25, 2021
This is during a game, I certainly understand why women are not happy.
I also understand the reasons the "powers that be" want to keep it this way
А как вы считаете, кто прав в этом споре?
Источник:
- Конор Макгрегор съел сушёных пчёл и удивил поклонников, но только не русских
- Знаменитая порнозвезда Белла Торн выходит замуж
- Личный фотограф Пугачёвой поделился раритетным снимком Примадонны в купальнике
- Гузеева, которая материла тех, кто нарушает карантин, заработала два штрафа в апреле
- Никогда бы не подумал: 20 знаменитостей которые курили, бросили, снова курят
Понравилось31
А так, вышли один раз в шортах, получили штраф, второй раз опять выйдут в плавках.
А штраф платить должны были не спортсменки, а федерация пляжного гандбола Норвегии.
Но тут певица подсуетилась и создала себе хорошую рекламу, которая обошлась ей совсем недорого.
Все поняли, что тебе на них смотреть неприятно.
Не смотри!!!
Пусть она хоть совсем не одевается, это твоё и её дело, но вы должны понимать, что если есть правила в каком-то виде спорта, то надо или их соблюдать, или завязывать с этим видом спортом.
Никто не будет под ваши хотелки переписывать международные правила.
Иначе выйдет твоя дочка играть в тот-же волейбол абсолютно голая, люди будут против, а ты будешь утверждать что они уроды и не имеют права указывать твоей дочке как одеваться.