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Певица P!INK взяла на себя штраф гандболисток, которые отказались играть в трусах

Певица P!INK взяла на себя штраф гандболисток, которые отказались играть в трусах (6 фото)

Автор:
26 июля 2021 10:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: pink   звёзды   интересное   сексизм   спорт   фото   шоу бизнес   штраф   
1909
6

Женскую сборную Норвегии наказали штрафом за то, что девушки отказались играть в бикини на чемпионате Европы. Вместо трусов девушки надели шорты и нарвались на штраф в полторы тысячи евро. Ситуацией заинтересовалась Алиша Бет Мур. Певица вызвалась сама оплатить штраф.

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Метки: pink   звёзды   интересное   сексизм   спорт   фото   шоу бизнес   штраф   
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33  комментария
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5k
newegg 52 минуты назад
Самое смешное, что сама P!INK предпочитает обходиться без шорт.

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11k
Серёга@ 15 минут назад
Тут, всё просто. Пусть играют в шортах. А то из трусов, яйца вываливаются.
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149
Ник Лу 15 минут назад
По моему все просто: есть правила, не нравятся правила - не участвуй или дисквалификация.
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17k
Robin Hood 20 минут назад
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7k
Перст Указующий 36 минут назад
не интересуюсь гандболом, но тоже выражаю недовольство.
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5k
Алексей 37 минут назад
В шортах вообще их никто смотреть не будет
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125
дмитрий 40 минут назад
как по мне ,лучше бы без трусов играли
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5k
Bartello 42 минуты назад
А следом запретят играть тем, кто борщ не умеет варить.
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11k
Великий Кормчий 50 минут назад
Они и так страшные, а в понтолонах вообще убогие.
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218
Виктор 50 минут назад
Главное - удобство!
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9k
Татьяна Юсова 56 минут назад
Вот если бы после этого инцидента что-то поменялось, например, изменились бы правила относительно женской формы, тогда был бы смысл.

А так, вышли один раз в шортах, получили штраф, второй раз опять выйдут в плавках.

А штраф платить должны были не спортсменки, а федерация пляжного гандбола Норвегии.
Но тут певица подсуетилась и создала себе хорошую рекламу, которая обошлась ей совсем недорого.
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8k
Lev Asriev Час назад
Федерацию можно понять. Что пляжный, что обычный женский волейбол, как минимум половине свой популярности обязаны форме.
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28k
Snork Snorkoff Час назад
Спорт это деньги. Не будет красивых жоп, не будет денег. Ринк готова башлять всю индустрию? Или она думает на неё все из-за голоса смотрят?
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8k
krivsan Час назад
скоро трансгендеры видимо будут играть,может уже играют и яйца не влазят в трусы.а как было все прекрасно
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347
Nаnе First NameLаst Час назад
Ну и кому нужны женские пляжные соревнования, если спортсменки будут в майках и шортах? Зрителей там не будет даже если зрителям приплачивать. Они бы ещё в никабе вышли играть
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125
дмитрий Татьяна Юсова 38 минут назад
перебор
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3k
Дмитрий Час назад
Рейтинги всё покажут сами...
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