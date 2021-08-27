Как можно здесь жить?! Ремиксы на вирусное видео с бабушкой

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Отрывок из репортажа про квартиру ужасов в Нижнем Новгороде интернет-шутники смешали с легендарной композицией группы The Prodigy "Firestarter". В продолжении поста вы найдете этот и другие ремиксы на поток сознания проживающей в квартире с тараканами героини ролика, а также оригинальный репортаж нижегородского телеканала 2019 года.
Версия с треком The Prodigy
Еще один приглянувшийся пользователям сети ремикс
А здесь уже сделали полноценный трек
Оригинальный репортаж. Видео может испортить настроение и аппетит
Продолжении истории
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