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Как можно здесь жить?! Ремиксы на вирусное видео с бабушкой

Как можно здесь жить?! Ремиксы на вирусное видео с бабушкой (1 фото + 5 видео)

Автор:
27 августа 2021 09:48
Метки: The Prodigy   Как можно здесь жить   видео   нижний новгород   ремикс   черный юмор   
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Отрывок из репортажа про квартиру ужасов в Нижнем Новгороде интернет-шутники смешали с легендарной композицией группы The Prodigy "Firestarter". В продолжении поста вы найдете этот и другие ремиксы на поток сознания проживающей в квартире с тараканами героини ролика, а также оригинальный репортаж нижегородского телеканала 2019 года.

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Метки: The Prodigy   Как можно здесь жить   видео   нижний новгород   ремикс   черный юмор   
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14k
Alex 39 минут назад
Квартирка Джо)))))
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3k
Дмитрий 5 минут назад
Ну смешного здесь нет ни чего. Не дай бог иметь таких соседей!!! Это надо огнемёт приобретать и регулярно ходить "в гости"! "Тараканов убивать нельзя! Религия не позволяет!"....Хотелось бы услышать мнение представителей "религии" по данному факту...
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