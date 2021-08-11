В Нижнем Новгороде заставили извиниться на камеру любителей лезгинки, танцевавших на проезжей части

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Группу молодых людей, мешавших проезду авто и проходу пешеходов по улице Рождественской, не интересовало, что их действия несколько неуместны. Хочу - танцую! Наказание не заставило долго ждать.
Возмутительный инцидент произошел вечером 9 августа в Нижнем Новгороде. В течение 40 минут несколько парней и девушка танцевали на проезжей части, перекрыв улицу Рождественскую. Они мешали автомобилистам, прохожим и не реагировали на замечания.
Однако спустя сутки владелец авто, включивший на полную мощность лезгинку, и танцевавший рядом с машиной парень были найдены. Оба принесли публичные извинения, заявив, что не подумали об уместности танцев на проезжей части.
Что касается наказания, то в отношении водителя авто составлено целых три административных протокола. Во-первых, за тонированные стекла (ч.3.1. ст. 12.5 КоАП РФ - управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств), во-вторых на авто были обнаружены нечитаемые регистрационные знаки (ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ) и, наконец, за уклонение от административного наказания товарищ может получить до 15 суток ареста. 17-летний подросток, личность которого также установили после того, как видео с любителями лезгинки появилось в соцсетях, также заплатит штраф. На него составлен протокол протокол об административном правонарушении (ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ - нарушение ПДД пешеходом). Личности остальных принимавших участие в танцах на проезжей части еще устанавливаются.
Реакция соцсетей
А вот как отреагировали на эту новость подписчики местного паблика в ВК.
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Потому что эти извинения ни в хй не усрались. Тем более (повторюсь) анонимно. Следующие обезьяны придут и будут танцами метить наши территории. Или эти же.
До тех пор, пока им за такое не начнут ломать ноги. За рукоприкладство и воровство ломать руки. За насилие отрезать яйца.
Только так можно с этими животными.
А на камеру извинится и я могу. С меня не убудет. Тем более так анонимно.
Это не извинения, а плевок всем нам в лицо.
И я даже не знаю, что унизительнее: эта очередная черножопая пометка территории, или эта клоунада от продавшихся мусоров, с извинениями и административками за стёкла и "нарушение ПДД пешеходом".
Нет, товарищ президент, не хотим.
Но мы уже там:
Тронуть черно.жоп.ых мы не можем, нас же и посадят.
Полицию вызвать, видимо, тоже - она куплена ими же. (ну за 40 мин, хоть кто-то должен был позвонить, никто не приехал, надо полагать)
Се ля ви(
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А есть ли чем думать?
автомобиль. В нем сидят – дагестанец,
чеченец и ингуш.
Вопрос – кто ведет машину ?
Вовочка: - Полиция.