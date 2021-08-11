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В Нижнем Новгороде заставили извиниться на камеру любителей лезгинки, танцевавших на проезжей части

В Нижнем Новгороде заставили извиниться на камеру любителей лезгинки, танцевавших на проезжей части (5 фото + 2 видео)

Автор:
11 августа 2021 06:09
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Извинения на камеру   видео   лезгинка   нижний новгород   проштрафились   
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Группу молодых людей, мешавших проезду авто и проходу пешеходов по улице Рождественской, не интересовало, что их действия несколько неуместны. Хочу - танцую! Наказание не заставило долго ждать.

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Метки: Извинения на камеру   видео   лезгинка   нижний новгород   проштрафились   
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3k
The Dude 2 часа назад
Они не извинятся должны анонимно (нареха этим черножопым обезьянам рыла замазали?) А харкать кровью, стоя на костылях.
Потому что эти извинения ни в хй не усрались. Тем более (повторюсь) анонимно. Следующие обезьяны придут и будут танцами метить наши территории. Или эти же.
До тех пор, пока им за такое не начнут ломать ноги. За рукоприкладство и воровство ломать руки. За насилие отрезать яйца.
Только так можно с этими животными.
А на камеру извинится и я могу. С меня не убудет. Тем более так анонимно.
Это не извинения, а плевок всем нам в лицо.
И я даже не знаю, что унизительнее: эта очередная черножопая пометка территории, или эта клоунада от продавшихся мусоров, с извинениями и административками за стёкла и "нарушение ПДД пешеходом".
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19
Александр Поляков 45 секунд назад
да ладно... лишь бы овец при людях не трахали макаки мохнорылые
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580
Конрад Карлович Шнайдер-Задунайский 11 минут назад
Обезьяны.
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13k
butata 14 минут назад
Обезьяны, хуле
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5k
Александр Иванов 18 минут назад
Чурбаньё гнать к чертям из нашей России! Пусть попробуют в Грозном так полезгинить!
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1k
Константин 22 минуты назад
"хотите, как в Париже"?
Нет, товарищ президент, не хотим.
Но мы уже там:
Тронуть черно.жоп.ых мы не можем, нас же и посадят.
Полицию вызвать, видимо, тоже - она куплена ими же. (ну за 40 мин, хоть кто-то должен был позвонить, никто не приехал, надо полагать)
Се ля ви(
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−10
фугас Полчаса назад
cкрепостной путинабад одним словом ...
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−10
фугас Полчаса назад
слава дуче не кричал ?
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2k
Виктор Полчаса назад
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14k
Граммар-наци 59 минут назад
А что же лЫчики запикселили? Страна должна знать своих "героев".
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88
RNahalem 59 минут назад
Грёбаное средневековье...
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14k
Граммар-наци Час назад
"заявив, что не подумали об уместности танцев на проезжей части."
==
А есть ли чем думать?
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5k
Интерактивный Конвертер Час назад
Это что сейчас за извинения такие, РОЖИ им закрасили и они что то невнятное промямлили. Не извинение, а фарс какой то.
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1k
Пихайло Час назад
Т.е. за сорок минут водители не смогли собраться в количестве человек 5-10 и дать этим у..кам [мат]? Стояли и мычали?
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334
КакогоХу Час назад
Безмозглые животные
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1k
Руслан Новак 2 часа назад
Вот так помычал на камеру и всё? Пускай извиняются как в Краснодаре с расквашеными мордами вытирая сопли с асвальта.
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639
Evgeniy 2 часа назад
В школе задают загадку..Едет
автомобиль. В нем сидят – дагестанец,
чеченец и ингуш.
Вопрос – кто ведет машину ?
Вовочка: - Полиция.
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23k
Батончик с маком 2 часа назад
Утром извинились, вечером будут в воздух шмалять или баранов посреди улицы резать.
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22k
Ваня 2 часа назад
все повторяется...
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4k
Мих 2 часа назад
Понятно, снова горные макаки показали, кто в России настоящий хозяин. Уже не только макаки титульную нацию мордой в дерьмо макают, но и их подстилки то же самое делать начали. Прогрессируют. Когда титульные на колено будут вставать и извиняться за то, что у макак сегодня в кишлаках по вине титульных водопровод и электричество сегодня есть? Пора, пора.
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1k
Radugananebe 2 часа назад
Видимо, старейшины надоумили извиниться. Сами эти товарищи вину никогда не осознают, только под влиянием силы.
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