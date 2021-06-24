Труп трупом, а пляж - по расписанию: тело утопленника не помешало россиянам купаться и отдыхать

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Заботливые горожане отодвинули труп в сторонку и накрыли голову бедолаги пакетом.
В жару многие ищут спасение у водоемов. К сожалению, нередко купание в речках, прудах и озерах заканчивается трагедией. Однако горе для одних не мешает веселиться другим.
Жительница Нижнего Новгорода запечатлела на камеру отдых у озера Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде. Ничего необычного, если бы не труп парня, лежащий в стороне.
Погибшим оказался 23-летний местный житель, который, как свидетельствуют СМИ, купался в неустановленном месте.
Его тело лежало до приезда полиции в сторонке и никому не мешало продолжать отдыхать. В самом деле: не возвращаться же из-за этого домой, не искупавшись!
Реакция соцсетей
В соцсетях поведению горожан не удивились. Более того, недоумевали: а что, собственно, в этой ситуации должны были делать отдыхающие? А вы как считаете, уважаемые фишкяне?
в водичке оставили, чтоб не испортился. заботу проявили.— Евлампий Христофорович (@Evlamp_Christ) June 24, 2021
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Второе Суздальское озеро, Питер, 90-е.
Любопытные смотрят. Остальные своими делами заняты. Если свежий утопленник скорая пытается спасти и увозит . Если утопленник давно утоновший- то полиция охранает, пока работники морга не заберут
Щас приедет полиция, даст команду разойтись, тогда и уйдут.
Даже если бы его там на костре жарили, народ также бы оторопело наблюдал, и продолжал купаться
Чтобы все отдыхающие собрались кружочком вокруг тела и рыдали, а после этого ещё три года не купались?
Плюсую Вам и Шурману.
полная деградация населения по всем направлениям
При этом называть остальных быдлом
Так что не надо рассказывать как было раньше.