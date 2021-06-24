Труп трупом, а пляж - по расписанию: тело утопленника не помешало россиянам купаться и отдыхать

Закрыться или привиться: вот в чем вопрос

«Чтоб ты сдох, мразь»: нижегородка устроила скандал в такси за отказ везти ее детей без кресел

Аргентинские болельщики жестоко избили хорвата после поражения своей сборной

Конфликт века: нижегородские нудисты и геи не поделили пляж

В Красноярске отдыхающие спокойно плавали в реке рядом с утопленником

Битва за форточку в нижегородском троллейбусе