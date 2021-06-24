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Труп трупом, а пляж - по расписанию: тело утопленника не помешало россиянам купаться и отдыхать

Труп трупом, а пляж - по расписанию: тело утопленника не помешало россиянам купаться и отдыхать (7 фото + 1 видео)

Автор:
24 июня 2021 08:50
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   нижний новгород   трагедия на воде   утонул   утопленник   
2684
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Заботливые горожане отодвинули труп в сторонку и накрыли голову бедолаги пакетом.

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Метки: видео   нижний новгород   трагедия на воде   утонул   утопленник   
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38  комментариев
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127
Андрей Ы. 3 часа назад
Оставить человека, нуждающегося в помощи, без неё - вот это свинство. А мёртвому уже ничем не поможешь.
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33k
Лесли 🥰 3 минуты назад
Пиз*дец) А у нас еще в местном паблике в вк с утра мамки возбухали, что ритуалку открыли рядом с домами!)))) Тут конечно ваще днище. Ритуалка значит херово, а труп пох*уй пляшем!
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12k
Михаил Гривин 4 минуты назад
Я отдыхаю с детьми обычно, так что скорее всего в сторону ушёл бы, что б они на труп не глазели. Ну и нотацию им прочитал бы про осторожность на воде.
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1k
Дмитрий Богданов 8 минут назад
Чего мёртвого бояться? Боятся надо живых...
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37
Abeille133 20 минут назад
ну автор сама на пляже находится и всё это дело к тому же снимает. селфи на фоне бедного парня не сделала? я бы ушла с этого пляжа и детей своих увела. но остальных не берусь осуждать.
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6k
Elena Ki Полчаса назад
У нас тренировки не отменяли, если утопленника находили. Но в процессе поисков нас предупреждали по мегафону:
- Подводная станция! Внимание! Выходит катер на поиски утонувшего!
Второе Суздальское озеро, Питер, 90-е.
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Мертвые не кусаются. Так что все нормально. Ну подумаешь, повоняет немного - ради отдыха можно и потерпеть.
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8k
DumDum Полчаса назад
Рано или поздно каждый окажется в его положении. Так лучше хотя бы искупавшись...
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16
Jurgen 46 минут назад
На морских пляжах-это обычная ситуация.
Любопытные смотрят. Остальные своими делами заняты. Если свежий утопленник скорая пытается спасти и увозит . Если утопленник давно утоновший- то полиция охранает, пока работники морга не заберут
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11k
net 2 часа назад
Понятно что чужая смерть всем побоку. Но я не купался бы там, где только что жмурика выловили.
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1k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
Так вот это отличный показатель равнодушия людей, нет даже не равнодушия, а безволия, когда в любой непонятной ситуации делай вид что ничего не происходит, и жди команды.
Щас приедет полиция, даст команду разойтись, тогда и уйдут.
Даже если бы его там на костре жарили, народ также бы оторопело наблюдал, и продолжал купаться
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52k
Похабыч 2 часа назад
На дорогах каждый день погибает несоизмеримо больше, каждый день вижу искорёженные автомобили, мешки с трупами, давайте перестанем ездить..
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9k
MakDag 2 часа назад
Поскольку вырос у моря, повидал утопленников. Отчетливо помню первое впечатление в детстве, когда в нашем секторе (участок пляжа, от буны до буны) всплыло тело. Сразу же спасатели попросили отдыхающих покинуть сектор, и оградили участок лентой до приезда милиции. Еще помню толпу собравшихся сочувствующих людей. Даже когда покойника увезли, и убрали ограждения, никому и в голову не пришло вернуться в сектор, по крайней мере из тех, кто это видел. Но это было в "дикие" советские времена, а сейчас удивительно, что никто селфи с утопленником не сделал. Хотя, может мы чего-то не знаем...
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55
Z Z MakDag 2 часа назад
Я хоть не у моря вырос - но в те же "дикие" времена. И было так же, как и в посте: вытащили, накрыли его же покрывалом и купались дальше. Труповозка приехала через часов 5-6. За это время все близлежащие дворы(дети) бегали смотреть.
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17k
Марина 2 часа назад
А чего автору надо?
Чтобы все отдыхающие собрались кружочком вокруг тела и рыдали, а после этого ещё три года не купались?
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9k
Владимир 2 часа назад
Я, будучи студентом МГУ, жил в общего на проспекте Вернадского. Там было озеро, где летом постоянно купались толпы. Вижу раз из окна, как вытаскивают парня, который прыгнул и, видимо, сломал шею. Пока скорая приехала, медленно объезжая ямы, потом пробовала реанимировать.. Накрыли его, а лежал на пристани, возле лестницы в воду. Вот так же, одна нога в воде. А люди обходили, спускались в воду и дальше купались. Через пару часов, на скорости прилетела труповозка и забрали.
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4k
Барт Симпсон 3 часа назад
не, ну а че...
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54k
pynh 3 часа назад
а если утопленник то купаться нельзя? хотят и купаются.
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27k
Антон 3 часа назад
Я в речках перестал купаться после того, как на пляж рядом с нами тихо подплыла спасательская лодка с водолазами, так же тихо вытащила утопленника, и молча уплыла, не сумев его откачать (было уже поздно). Буквально в паре метров тихо утонул человек, и никто на многолюдном пляже не заметил. С тех пор решил, что ну его нафиг.
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255
Мурчелло Антон 3 часа назад
А должны были кричать в рупор?
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87
Шурман 3 часа назад
Даже не знаю что сказать , бог им судья .
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