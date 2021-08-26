На след изверга вышли через упаковку бытовой техники: задержанный признался в содеянном

Как сообщает Telegram-канал Daily Storm, взятый под стражу гражданин уже даёт признательные показания, по делу об изнасиловании и убийстве девочки в Тюмени.

«Генетический материал задержанного совпал с генетикой, обнаруженной на теле погибшей девочки», — заявил «Ленте.ру» свой источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что речь идёт о ДНК.

Однако подозреваемый отрицает свою причастность к пропаже других детей.

Известно, что задержанный прежде какое-то время служил в полиции и был спецназовцем, затем занимался изготовлением мебели.