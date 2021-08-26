На след изверга вышли через упаковку бытовой техники: задержанный признался в содеянном

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки в Тюмени сознался в совершении преступления.
Как сообщает Telegram-канал Daily Storm, взятый под стражу гражданин уже даёт признательные показания, по делу об изнасиловании и убийстве девочки в Тюмени.
«Генетический материал задержанного совпал с генетикой, обнаруженной на теле погибшей девочки», — заявил «Ленте.ру» свой источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что речь идёт о ДНК.
Однако подозреваемый отрицает свою причастность к пропаже других детей.
Известно, что задержанный прежде какое-то время служил в полиции и был спецназовцем, затем занимался изготовлением мебели.
REN.TV рассказали, что тело девочки, найденной на берегу, было завёрнуто в полиэтилен и кусок половика, а также спрятано в коробку из-под бытовой техники. Благодаря этой коробке сыщикам и удалось вычислить убийцу.
"В ходе кропотливой работы оперативникам удалось выяснить, что эта техника была передана в расположенный неподалёку мебельный цех для установки в кухонный гарнитур", - рассказала ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По месту жительства одного из работников цеха прошли обыски, у него нашли тот самый половик с оторванным куском. Мужчину задержали.
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Напомним, восьмилетняя девочка пропала 30 июня, следователи завели дело об убийстве малолетнего. Тело ребёнка нашли 19 августа в 2,5 км от дома - на берегу озера.
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