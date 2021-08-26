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На след изверга вышли через упаковку бытовой техники: задержанный признался в содеянном

На след изверга вышли через упаковку бытовой техники: задержанный признался в содеянном (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2021 03:05
Сообщество : Криминал
Метки: Россия   Тюмень   видео   даёт   найден   насильник   показания   убийца   
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Подозреваемый в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки в Тюмени сознался в совершении преступления.

Как сообщает Telegram-канал Daily Storm, взятый под стражу гражданин уже даёт признательные показания, по делу об изнасиловании и убийстве девочки в Тюмени.


«Генетический материал задержанного совпал с генетикой, обнаруженной на теле погибшей девочки», — заявил «Ленте.ру» свой источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что речь идёт о ДНК.


Однако подозреваемый отрицает свою причастность к пропаже других детей.


Известно, что задержанный прежде какое-то время служил в полиции и был спецназовцем, затем занимался изготовлением мебели.



REN.TV рассказали, что тело девочки, найденной на берегу, было завёрнуто в полиэтилен и кусок половика, а также спрятано в коробку из-под бытовой техники. Благодаря этой коробке сыщикам и удалось вычислить убийцу.


"В ходе кропотливой работы оперативникам удалось выяснить, что эта техника была передана в расположенный неподалёку мебельный цех для установки в кухонный гарнитур", - рассказала ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк.


По месту жительства одного из работников цеха прошли обыски, у него нашли тот самый половик с оторванным куском. Мужчину задержали.


Напомним, восьмилетняя девочка пропала 30 июня, следователи завели дело об убийстве малолетнего. Тело ребёнка нашли 19 августа в 2,5 км от дома - на берегу озера.

Источник:

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Метки: Россия   Тюмень   видео   даёт   найден   насильник   показания   убийца   
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1k
Чучело Мяучело 3 часа назад
Классный фильм есть - "Законопослушный гражданин". Неплохо было бы взять оттуда парочку примочек, специально для таких вот упырей
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678
Aleksei 16 минут назад
Если это действительно он, то четвертовать упыря...
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636
OloloTrololo 21 минуту назад
Забыли написать в статье что девочку нашли разобранную по запчастям...
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291
Brontozavr1 24 минуты назад
У Ирины волк губы растут вместе с её карьерой.
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960
4EPMET Полчаса назад
Таких упырей на кол надо сажать, чтобы медленно и мучительно умирал! Надругаться и убить ребенка, который верит всем взрослым - каким чудовищем надо быть!
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23k
Батончик с маком Час назад
Педофил, детоубийца, бывший мусор. Полный набор для "хорошей" жизни на киче.
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Дункан Маклауд Час назад
Нет такого наказания которое он заслужил.
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Brontozavr1 Дункан Маклауд 22 минуты назад
Смерть через изнасилование заслужил вполне
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2k
a_komolow Час назад
До "зоны" он вряд ли доживёт!
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4k
Двестиграмм 2 часа назад
место рождения? не расслышал
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Fisher1979 3 часа назад
Она уже что Генерал-майоор?
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Brontozavr1 Fisher1979 22 минуты назад
Судя по ее огромным губищам, да!
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3k
Иван 3 часа назад
А лицо ему замазали, что бы не сглазили?
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247
MerryGoRound куджо 2 часа назад
Его ДНК совпала с ДНК спермы убийцы на теле жертвы. Это никак не подстроишь и считается непоколебимым доказательством вины любого преступления в суде!
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6k
BenderRodriguez 3 часа назад
Как только таких ублюдков земля носит?
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Brontozavr1 BenderRodriguez 21 минуту назад
А разве это земля решает, кого носить а кого нет? Это только мы решаем.
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