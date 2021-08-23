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Загорелись детские батуты: в торговом центре в Мытищах сгорела зона развлечений

Загорелись детские батуты: в торговом центре в Мытищах сгорела зона развлечений (3 фото + 1 видео)

Автор:
23 августа 2021 13:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Дейли   ПОДМОСКОВЬЕ   Россия   мытищи   пожар   торговый центр   
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В Мытищинском торговом центре "Daily" загорелись детские батуты в развлекательной зоне «Замания». Дети, спасаясь от огня, через лабиринт босиком выбегали на улицу.

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Метки: ynews   Дейли   ПОДМОСКОВЬЕ   Россия   мытищи   пожар   торговый центр   
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4  комментария
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11k
Великий Кормчий 2 часа назад
Позвольте угадаю.
Загорелась зона надувных аттракционов.
Давление в которых поддерживается говёными насосами от бренда Bravo. Они и коротнули.
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tamin 2 часа назад
Вот чем отличается работающая пожарка от неработающей. Если что случится-жертв нет
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Fara Zolkin 2 часа назад
Слава богу все целы и невредимы, хорошо что подарка сработала...
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