Загорелись детские батуты: в торговом центре в Мытищах сгорела зона развлечений

В Мытищинском торговом центре "Daily" загорелись детские батуты в развлекательной зоне «Замания». Дети, спасаясь от огня, через лабиринт босиком выбегали на улицу.
В подмосковных Мытищах загорелся торговый центр "Daily". Огонь начался в детском лабиринте с батутами, которые находились в развлекательной зоне «Замания». По словам очевидцев, огонь разгорелся за считанные секунды. Дети выбегали из лабиринта босиком, спасаясь от огня.
«Всё очень быстро. Мы стояли на втором этаже и смотрели, как за секунды разгорается пожар. Когда мы все начали выбегать, пожар уже разгорелся сильно.
За спиной уже всё было чёрным от дыма и очень едкий дым. Летали сумки, обувь. Все выбегали в панике, страшно конечно! В такие моменты понимаешь, как за секунды ты можешь потерять своих близких. Детей хватали на руки, было конечно не до вещей» – приводит слова очевидца издание Readovka.
К счастью, все системы пожаротушения сработали. Взрослые вынесли детей на руках. По данным МЧС, площадь пожара составила 10 метров, открытое горение было быстро ликвидировано. Из центра эвакуировали 1100 человек, пострадавших нет.
Чтобы вы понимали, о чём речь. Вот так выглядела «Замания» до пожара. Сейчас прокуратура проводит проверку.
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Загорелась зона надувных аттракционов.
Давление в которых поддерживается говёными насосами от бренда Bravo. Они и коротнули.