Загорелись детские батуты: в торговом центре в Мытищах сгорела зона развлечений

В подмосковных Мытищах загорелся торговый центр "Daily". Огонь начался в детском лабиринте с батутами, которые находились в развлекательной зоне «Замания». По словам очевидцев, огонь разгорелся за считанные секунды. Дети выбегали из лабиринта босиком, спасаясь от огня.

«Всё очень быстро. Мы стояли на втором этаже и смотрели, как за секунды разгорается пожар. Когда мы все начали выбегать, пожар уже разгорелся сильно.

За спиной уже всё было чёрным от дыма и очень едкий дым. Летали сумки, обувь. Все выбегали в панике, страшно конечно! В такие моменты понимаешь, как за секунды ты можешь потерять своих близких. Детей хватали на руки, было конечно не до вещей» – приводит слова очевидца издание Readovka.