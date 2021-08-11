Под Волгоградом зреет "второй Шиес" и власти пытаются тушить искры, пока не полыхнуло пламя

Однако, заинтересованные лица во власти области, тоже не сидят сложа руки и похоже считают, что для "умиротворения" протестующих все средства хороши.

Как сообщает Telegram-канал "Readovka", на предыдущей сходке против вырубки леса была оштрафована 74-летняя пенсионерка на 150 тысяч рублей. Кроме того, провластные активисты уже начали информационную компанию против защитников – их обвиняют в распитии спиртного и «растлении несовершеннолетних».





UPD

Позже, из информации размещённой на Telegram-канал "На видео видно", со ссылкой на "Readovka" стало известно о правовом беспределе или даже безумии, сопровождавшем разгон лагеря защитников дубравы Волго-Ахтубинской бухты. У них изъяли 20 палаток, объявив их орудием правонарушения по статье 8.39, то есть нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях.



