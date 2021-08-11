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Под Волгоградом зреет "второй Шиес" и власти пытаются тушить искры, пока не полыхнуло пламя

Под Волгоградом зреет "второй Шиес" и власти пытаются тушить искры, пока не полыхнуло пламя (2 фото + 3 видео)

Автор:
11 августа 2021 04:15
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   Волго-Ахтубинская   Россия   бухта   видео   волгоград   дубрава   протесты   
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Для разгона протестующих в лагерь защитников Волго-Ахтубинской бухты прибыли сотрудники полиции и волгоградской администрации.

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Метки: ynews   Волго-Ахтубинская   Россия   бухта   видео   волгоград   дубрава   протесты   
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30k
Volga_34 Час назад
Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов ответил на вопросы о строительстве новой современной трассы в Среднеахтубинском районе области. Комментарии излишни.

Стенограмма беседы.
Город Череповец Вологодской области, молодёжный форум "Экосистема"

"Ведущий: Вдогонку хочу задать региональный вопрос. Я сам из Волгоградской области, у нас есть Волго-Ахтубинская пойма. Через неё проходит дорога, но она постоянно загружена. Я ежедневно там еду на работу, стою в огромных пробках. И есть решение, как преодолеть этот транспортный вопрос - это построить мост, который идет прямо через лесной массив. Только по официальным данным более 8500 деревьев придется вырубить. Этот проект уже утвержден, но жители просят рассмотреть альтернативу. На ваш взгляд, какое будущее у этой ситуации и у Волго-Ахтубинской поймы?

Александр Козлов: Я планировал посетить это место, хотел облететь на вертолете, посмотреть сверху на место для планируемой дороги, но, к сожалению, командировка сорвалась. Мы обязательно посетим это место, и после этого будет высказана позиция. Но мы в любом случае будем поддерживать разумное решение. Для любого разумного решения есть определенный объем информации, которую нужно учитывать. Та информация, которую я получил, о том, что там 8500 столетних дубов. Честно скажу, где тот человек, который их считал? Мне не ответили. Сказали, что есть карты лесхозов, примерно берется лесистость, пересчитывается формула на формулу, примерно такая цифра. Это опять же методологический подсчет, не фактический. Мы все знаем, что на территории Волгограда были ожесточенные бои во время Великой Отечественной войны, там стояли войска, и была самая настоящая война. И там остались столетние дубы? Это просто для объективности..."
и т.д..
Эту ахинею несёт чиновник высокого ранга. Поколение ДЕБИЛОВ у власти.. Это типа - "Какие леса в Подмосковье? Там же война была. Вы что, не слышали про Московскую Битву?.."
Столетним дубам реально - кирдык.. Но ОНИ обещают высадить в течении 30(!) лет всё обратно..

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11k
Stark 2 минуты назад
е#аный стыд
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1k
a_komolow 51 минуту назад
Кому-то территория приглянулась!
А строительство дороги - это просто отмазка!
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23k
Батончик с маком Час назад
Посадили дубов в кресла
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698
Игорь Меншиков 2 часа назад
Ради земельного участка все средства хороши, прям война с активистами
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3k
Иван 3 часа назад
Либералы ибаные стабильность раскачивают.
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28k
a.fey 3 часа назад
Химкинский лес?
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