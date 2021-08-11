Под Волгоградом зреет "второй Шиес" и власти пытаются тушить искры, пока не полыхнуло пламя

Для разгона протестующих в лагерь защитников Волго-Ахтубинской бухты прибыли сотрудники полиции и волгоградской администрации.
По сообщению Telegram-канала "На видео видно", днём на территорию палаточного лагеря, разбитого экоактивистами, приехали сотрудники полиции и природоохранного министерства Волгоградской области.
Они требуют свернуть палаточный лагерь и угрожают активистам, отнюдь не небесными карами.
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Ранее юрист, присоединившийся к защитникам природы родного края, на камеру прокомментировал юридическую сторону вопроса вырубки того немногого, что растёт вокруг Волгограда, тем более естественных дубрав, взятых на учёт в ЮНЕСКО:
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Суть того с кем, и с чем борются и чего хотят защитники дубравы, рассказал журналистам один из экоактивистов:
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Однако, заинтересованные лица во власти области, тоже не сидят сложа руки и похоже считают, что для "умиротворения" протестующих все средства хороши.
Как сообщает Telegram-канал "Readovka", на предыдущей сходке против вырубки леса была оштрафована 74-летняя пенсионерка на 150 тысяч рублей. Кроме того, провластные активисты уже начали информационную компанию против защитников – их обвиняют в распитии спиртного и «растлении несовершеннолетних».
UPD
Позже, из информации размещённой на Telegram-канал "На видео видно", со ссылкой на "Readovka" стало известно о правовом беспределе или даже безумии, сопровождавшем разгон лагеря защитников дубравы Волго-Ахтубинской бухты. У них изъяли 20 палаток, объявив их орудием правонарушения по статье 8.39, то есть нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях.
P.S. Продолжая извращённую логику властей, следует полагать, что активисты, дабы не нарушить правила охраны, должны были брать пример с рабочих, ждущих отмашку на снос дубравы. То есть, при себе иметь не палатки, а такую же технику:
И использовать природные ресурсы на особо охраняемых природных территориях вот так (к рабочим у властей претензий нет):
Автор был без очков, но ему показалось, что иезуиты нервно курят в сторонке.
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Стенограмма беседы.
Город Череповец Вологодской области, молодёжный форум "Экосистема"
"Ведущий: Вдогонку хочу задать региональный вопрос. Я сам из Волгоградской области, у нас есть Волго-Ахтубинская пойма. Через неё проходит дорога, но она постоянно загружена. Я ежедневно там еду на работу, стою в огромных пробках. И есть решение, как преодолеть этот транспортный вопрос - это построить мост, который идет прямо через лесной массив. Только по официальным данным более 8500 деревьев придется вырубить. Этот проект уже утвержден, но жители просят рассмотреть альтернативу. На ваш взгляд, какое будущее у этой ситуации и у Волго-Ахтубинской поймы?
Александр Козлов: Я планировал посетить это место, хотел облететь на вертолете, посмотреть сверху на место для планируемой дороги, но, к сожалению, командировка сорвалась. Мы обязательно посетим это место, и после этого будет высказана позиция. Но мы в любом случае будем поддерживать разумное решение. Для любого разумного решения есть определенный объем информации, которую нужно учитывать. Та информация, которую я получил, о том, что там 8500 столетних дубов. Честно скажу, где тот человек, который их считал? Мне не ответили. Сказали, что есть карты лесхозов, примерно берется лесистость, пересчитывается формула на формулу, примерно такая цифра. Это опять же методологический подсчет, не фактический. Мы все знаем, что на территории Волгограда были ожесточенные бои во время Великой Отечественной войны, там стояли войска, и была самая настоящая война. И там остались столетние дубы? Это просто для объективности..."
и т.д..
Эту ахинею несёт чиновник высокого ранга. Поколение ДЕБИЛОВ у власти.. Это типа - "Какие леса в Подмосковье? Там же война была. Вы что, не слышали про Московскую Битву?.."
Столетним дубам реально - кирдык.. Но ОНИ обещают высадить в течении 30(!) лет всё обратно..
А строительство дороги - это просто отмазка!