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Детская площадка в Сибири накрылась тишиной, прерываемой негромким кандальным перезвоном

Детская площадка в Сибири накрылась тишиной, прерываемой негромким кандальным перезвоном (2 фото)

Автор:
08 августа 2021 16:55
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   Орднунг   Россия   дети   кандалы   площадка   сибирь   тишина   
1453
2

Жильцы дома в Новосибирске нашли оригинальный способ оградить себя от гомона детей во дворе.

Источник:

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Метки: ynews   Орднунг   Россия   дети   кандалы   площадка   сибирь   тишина   
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28  комментариев
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165
Nane First NameLast 47 минут назад
Детские площадки под окнами это зло. У нас эту проблему решили вынесением площадок с качелями, каруселями в парчок, Через дорогу не нужно идти. Дети визжат хоть до покраснения, но их не слышно в открытые окна.

Это я к чему, застроят кжд свободны кв. метр и удивляются, что с улицы чихнули, а с соседнего дома ответили "дубь здоров". И ни парковки и нифига. Такие человейники уже напоминают гетто.
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26k
Лабуда 7 минут назад
Предлагаю обсудить другую новость: Вчера вечером, мастурбирующая "Редька с хреном" была поймана на детской площадке, которую заперли от таких извращенцев. Фотографий мы вам естественно из-за этических принципов не покажем, вы же нам верите на слово!


Если "Редька с хреном" будет оправдываться - значит точно поймали, а если промолчит - то что ей говорить, против правды не попрёшь!
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4k
Дарвин и аморальная премия 16 минут назад
Пост ни о чем
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1k
Виктор Полесов Полчаса назад
а я, наоборот - лучше засыпаю под детские вопли на игровой площадке во дворе, видимо подсознательно чувствую - раз дети играют - значит всё хорошо и спокойно! хотя и понимаю тех, кому это мешает, всё-таки люди устают, кто-то на нервах, кто-то болен и т.д.
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250
КакогоХу 38 минут назад
Что тут скажешь...
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−22
Zlaja ptica 45 минут назад
Ну что поделать, есть такая прослойка вредных социально активных пенсионеров, которые считают себя в праве диктовать свои условия окружающим.

Конечно, постоянный шум во дворе тоже не айс, особенно если на площадке не дети, а пьяный молодняк. Тут даже не понятно, кто прав, кто виноват.
Хорошо, хоть не спилили или говном не измазали.
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−22
Zlaja ptica 51 минуту назад
@Лабуда В информационной войне есть такая практика, показывать населению отрицательные новости, криминал, убийства, глупости - тем самым вызывая у населения ненависть к своей стране.

Ну ты постоянно занимаешься этим по отношению к своей стране - Украине


Можешь не отвечать. Читать все равно не буду
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4
Алексей Петрович Час назад
Инициировать собрание...
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250
КакогоХу Алексей Петрович Полчаса назад
И на всякий случай дезинфицировать
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9k
kaboza Час назад
Родителей пороть надо, ко мне двух детей в поместье зарядили на лето, бегают орут про монгерхера талдычут, пара оплеух на место ставит, но не надолго...воспитание то еще, мамка по опэнам шарое..ца, папка покуривает стафчик...
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26k
Лабуда Час назад
В информационной войне есть такая практика, показывать населению отрицательные новости, криминал, убийства, глупости - тем самым вызывая у населения ненависть к своей стране.

Редька с хреном, это у тебя такая задача постить всякое говно с разных информационных помоек? Или ты просто не понимаешь что делаешь?

Сколько можно? Самому ещё не противно?
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