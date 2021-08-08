Детская площадка в Сибири накрылась тишиной, прерываемой негромким кандальным перезвоном

Как рассказывают на страницах Telegram-канала "РегДурдом", соседи одного из домов в Новосибирске посчитали, что превыше всего: most ordnung sein (порядок должен быть - нем.). И закрыли на замок качели, чтобы дети во дворе перестали заливаться звонкими, нарушающими покой жильцов, голосами.



Действительно. Ни бегать, ни топать и громко не дышать! Осталось заставить малышей ходить молча строем и отвечать на приветствие хором однообразно и только по команде.



