Детская площадка в Сибири накрылась тишиной, прерываемой негромким кандальным перезвоном

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Жильцы дома в Новосибирске нашли оригинальный способ оградить себя от гомона детей во дворе.
Как рассказывают на страницах Telegram-канала "РегДурдом", соседи одного из домов в Новосибирске посчитали, что превыше всего: most ordnung sein (порядок должен быть - нем.). И закрыли на замок качели, чтобы дети во дворе перестали заливаться звонкими, нарушающими покой жильцов, голосами.
Действительно. Ни бегать, ни топать и громко не дышать! Осталось заставить малышей ходить молча строем и отвечать на приветствие хором однообразно и только по команде.
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Это я к чему, застроят кжд свободны кв. метр и удивляются, что с улицы чихнули, а с соседнего дома ответили "дубь здоров". И ни парковки и нифига. Такие человейники уже напоминают гетто.
Если "Редька с хреном" будет оправдываться - значит точно поймали, а если промолчит - то что ей говорить, против правды не попрёшь!
Конечно, постоянный шум во дворе тоже не айс, особенно если на площадке не дети, а пьяный молодняк. Тут даже не понятно, кто прав, кто виноват.
Хорошо, хоть не спилили или говном не измазали.
Ну ты постоянно занимаешься этим по отношению к своей стране - Украине
Можешь не отвечать. Читать все равно не буду
Редька с хреном, это у тебя такая задача постить всякое говно с разных информационных помоек? Или ты просто не понимаешь что делаешь?
Сколько можно? Самому ещё не противно?
Ты когда-нибудь видел детскую площадку, состоящую из ОДНИХ качелей?
Угадай, почему речь идет именно об этоц качели, а не обо всей площадке?
Местные жители утверждают, что качели сломаны (расшатали), и поэтому качаться на них небезопасно. Почему аффтор статьи решил озвучить только одну странную версию "о тишине"?
Действительно запирание ОДНОЙ качели обеспечит полную тишину?
А может правы местные жители, которые утверждают, что качели расшатали и теперь на них качаться опасно, поэтому и заперли?