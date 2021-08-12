В Подольске обнаружили и задержали двух из пяти арестантов, сбежавших из изолятора в Истре

Двух из пяти сбежавших 6 августа арестанстов обнаружили на съемной квартире. Дениса Грозаву и Ивана Цуркану заметили на улице Подольска местные жители и сообщили о своих подозрениях в полицию, а задержание беглецов было делом техники. Оружия у Грозаву и Цуркану не было, после задержания оба предпочли молчать, показаний не дали.