В Подольске обнаружили и задержали двух из пяти арестантов, сбежавших из изолятора в Истре

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Выйти на след арестантов помогли бдительные граждане, которые заметили мужчин, очень похожих на фото с ориентировки разыскиваемых преступников.
В Подольске сотрудники полиции сумели выйти на след истринских беглецов.
Задержанный Денис Грозаву
Двух из пяти сбежавших 6 августа арестанстов обнаружили на съемной квартире. Дениса Грозаву и Ивана Цуркану заметили на улице Подольска местные жители и сообщили о своих подозрениях в полицию, а задержание беглецов было делом техники. Оружия у Грозаву и Цуркану не было, после задержания оба предпочли молчать, показаний не дали.
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Иван Цуркану
Помимо преступников, стражи порядка доставили в отдел полиции и хозяев арендованной квартиры. В их отношении предстоит проверка. Праввохранители предполагают, что те могли быть в сговоре с беглецами и знали о планируемом побеге, заранее подготовив арестантам жилье. Впрочем, эту версию предстоит проверить. Дом, в котором скрывались Грозаву и Цуркану, как сообщают СМИ - многоэтажка по улице академика Доллежаля в микрорайоне Кузнечики. В свое время он был построен для военнослужащих, а сейчас тут проживает много мигрантов, поэтому на поселившихся мужчин практически никто не обратил внимание. Зато на улице их смогли узнать, о чем и сообщили полиции.
Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
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