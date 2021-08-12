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В Подольске обнаружили и задержали двух из пяти арестантов, сбежавших из изолятора в Истре

В Подольске обнаружили и задержали двух из пяти арестантов, сбежавших из изолятора в Истре (4 фото)

Автор:
12 августа 2021 08:02
Сообщество : Криминал
Метки: ynews   Истра   ПОДМОСКОВЬЕ   беглецы   задержали   изолятор   
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4
Выйти на след арестантов помогли бдительные граждане, которые заметили мужчин, очень похожих на фото с ориентировки разыскиваемых преступников.
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Метки: ynews   Истра   ПОДМОСКОВЬЕ   беглецы   задержали   изолятор   
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5  комментариев
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17k
Егор 56 минут назад
"Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк" - хочется поправить: "ГЕНЕРАЛА Ирины Волк, будьте любезны".
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7k
sivanov1079 5 минут назад
Цуркану, Мавриди, тьфу, у преступности нет национальности. Просто русские фамилии, видимо, кончились.
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8k
djinn 18 минут назад
одного понять не могу, в мире пандемия, положено носить маски. Так йопта одень и носи, никто тебя не узнает
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12k
SpoiltNail 49 минут назад
Сразу вспоминается:

"Теперь назначен нам Тетеря!
И каждый здесь конечно рад!
Давайте дружно мы теперя!
Тетерю поцелуем в зад!"
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128
Masterskoi 56 минут назад
А 400 тыс гражданам когда отдадут?
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