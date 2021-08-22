В Кемерово ревнивая жена на машине трижды протаранила стриптиз-клуб

На кадрах, опубликованных с камер наблюдения, видно, как дама за рулём «Ниссана» целеустремлённо три раза въехала в дверь. С каждым разом автомобиль оказывался всё дальше в здании. Но эффектно влететь на танцпол кемеровчанке не позволили сотрудники МВД.