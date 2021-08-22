В Кемерово ревнивая жена на машине трижды протаранила стриптиз-клуб

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Вечер 20 августа для одной семейной пары закончился большим скандалом. Муж тайком решил посетить стриптиз, но супруга об этом узнала.
В клуб DOLLS, что на проспекте Советском, 23 разъярённая дама попыталась зайти, но охрана решила не рисковать и ее просто не пропустили. Тогда обманутая супруга приняла решение взять на таран заведение.
На кадрах, опубликованных с камер наблюдения, видно, как дама за рулём «Ниссана» целеустремлённо три раза въехала в дверь. С каждым разом автомобиль оказывался всё дальше в здании. Но эффектно влететь на танцпол кемеровчанке не позволили сотрудники МВД.
Приехавшие сотрудники полиции задержали женщину, успевшую к этому времени выбить двери заведения и повредить свой автомобиль. Удалось ли ей найти блудного мужа не уточняется.
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Собственно, поэтому в свое время жене не стали брать Джука, хотя он ей очень нравился.
Но мне там никогда не нравилось. "Zaжигалка" на проспекте Ленина как-то получше и поприятнее.