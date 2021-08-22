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В Кемерово ревнивая жена на машине трижды протаранила стриптиз-клуб

В Кемерово ревнивая жена на машине трижды протаранила стриптиз-клуб (2 фото + 1 видео)

Автор:
22 августа 2021 12:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Кузбас   видео   машина   ночной клуб   ревность   таран   
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Вечер 20 августа для одной семейной пары закончился большим скандалом. Муж тайком решил посетить стриптиз, но супруга об этом узнала.

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Метки: Кузбас   видео   машина   ночной клуб   ревность   таран   
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20  комментариев
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3k
ezhik 2 часа назад
блин! ну что же такого в этом, ну пошел мужик в стрип, ну поглазел, возможно потратил чуть денежек...ну разве это стоит разбитой машины и дверей в клубе? Ну дура же!!
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4k
tamin 4 минуты назад
Это было самый дорогой просмотр эротики в его жизни. -машина, -дверь, -хулиганка. Ещё что-нибудь приплетут. Мдя
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12k
SpoiltNail 38 минут назад
А потом вспомнила, что не замужем
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14k
Агент Безопасной Национальности 43 минуты назад
"Муж тайком решил посетить стриптиз"
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354
Сигизмунд Лазаревич 43 минуты назад
жирная наверное... в дверь зайти не смогла, решила расширить вход.
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3k
Джордж. Вашингтон. 52 минуты назад
Это Кашкай вроде? Полноприводный или передне-? Стоит брать?
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32
Просто чувак в интернете Агент Безопасной Национальности 42 минуты назад
Это да. Вариатор та еще гадость.
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17k
Vital Idol Час назад
танцпол на втором этаже, на первом только вход....
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23k
Батончик с маком Час назад
Не исключено что она очень хотела потрясти своим целлюлитом на шесте.
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1k
azuver Час назад
Очередная ТП с расславленным мозгом.В чём провинился сей клуб? Да и муж в частности ? Он,что стриптизёрш драл прямо за пилоном или в зале ? Мужчина любовался женским телом и искусством танца.Дура попала на деньги .Машина разбита ,клуб пострадал.Надеюсь муж пошлёт её на буй.Пусть несёт ответственность за содеянное сама.
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3k
Виктор Штурмаревич 2 часа назад
Дама не смогла въехать в клуб из-за рогов на бестолковке.
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66k
Опять зарплата. 2 часа назад
Правильно сделала..
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3k
мемфрид 2 часа назад
Почему блудного? Там же есть правило: смотреть, но не трогать. А смотреть вроде как не запрещается у нас в стране)
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