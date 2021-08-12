В Подмосковье цыганка отомстила мужу за измену, разбив его авто лопатой

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А если бы ромалэ до сих пор ездили на лошадях?
Женщины в гневе страшны. И попадаться им под руку в ситуации, когда дама рвет и мечет, крайне не рекомендуется. В подмосковной Лобне очевидцы сняли на видео цыганские разборки. По словам очевидцев, женщина узнала об измене супруга и не сдержалась. Досталось машинке.
"Что вы хотите? Это же Лобня - Сити!" - комментирует инцидент автор видео. Хозяин авто, выйдя на звуки сигнализации машины, кстати, был в некотором замешательстве. Не подозревал о темпераменте своей супруги?
Впрочем, об истинных мотивах разборок можно только догадываться. Радует, что удары достались бессловесной машине, а не лошади.
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Не каждый россиянин может себе такую машину купить, даже в подмосковье...
Видимо работает человек не покладая рук.