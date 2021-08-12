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В Подмосковье цыганка отомстила мужу за измену, разбив его авто лопатой

В Подмосковье цыганка отомстила мужу за измену, разбив его авто лопатой (2 фото + 1 видео)

Автор:
12 августа 2021 09:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   измена   лобня   лопата   машина   разборки   цыгане   
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А если бы ромалэ до сих пор ездили на лошадях?

Источник:

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Метки: видео   измена   лобня   лопата   машина   разборки   цыгане   
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3k
Илларион Забродов Час назад
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Батончик с маком Полчаса назад
Цыганка с лопатой! Теперь я видел почти всё. Осталось только увидеть цыгана за токарным станком.
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438
Андрей Ы. Батончик с маком 19 минут назад
Я знаю цыгана со скальпелем в руках. Травматолог.
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8k
*Сергей* Полчаса назад
Ни хрена себе на каких авто цыгане ездят...
Не каждый россиянин может себе такую машину купить, даже в подмосковье...
Видимо работает человек не покладая рук.
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3k
Димка Смола/67 38 минут назад
Один хрен угнаная ))) Завтра на новенькой будет ))) Да столько лопат нет, сколько они пона[мат]или )))
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11k
Евгений Час назад
Лобня Сити, Торжок Мега Молл, Рэдиссон Мытищи
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−4
Нюся Час назад
Дура-баба. Она труп.
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