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Невероятно милый Незнайка и&nbsp;немного пугающий Водяной&nbsp;— ожившие герои из&nbsp;мультфильмов СССР

Невероятно милый Незнайка и немного пугающий Водяной — ожившие герои из мультфильмов СССР (15 фото)

Автор:
22 августа 2021 09:31
Сообщество : Искусство
Метки: Денис Ширяев   Евгений Ширяев   герои   мультики   рисунок   фото   
2418
15

Блогер из России Денис Ширяев решил проверить, как в реальной жизнь могли бы выглядеть наши любимые персонажи из советских мультфильмов.

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Метки: Денис Ширяев   Евгений Ширяев   герои   мультики   рисунок   фото   
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17  комментариев
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3k
Нуи Хусим 57 минут назад
У Атаманши и разбойников существуют реальные кинопрототипы! А работы автора, так себе... ИМХО.
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5k
IceBazooka 2 минуты назад
Дядя Стёпа - а*уенен
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1k
Digektor 17 минут назад
Водяной - красавчик!
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40
Vladimir Tolkunov 22 минуты назад
Дядю Степу можно с Гагарина срисовать.
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17k
Карлсончек Полчаса назад
Интересно, как зовут Главного героя из мультфильма "Дядя Стёпа миллиционер" ?
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4k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Снежная королева на трансвестита похожа,а карлсон на бомжа
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7k
trak 40 минут назад
Хоккеист на аклкаша похож )))
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9k
Schandmaul 54 минуты назад
у Шапокляк и Карлсона кажется серьёзные проблемы, им бы к докторам..а мент дядя Стёпа похож на лесбу в фуражке
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3k
Roman Doberman 57 минут назад
Дядя Степа -Гагарин
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3k
Шура ОсЕчкин Час назад
Хм...
Как-то не впечатлило.
Фальшивые какие-то...
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15k
Теуш Алексей Час назад
У мультяшного Маугли внешность по-брутальнее... А атаманшу с Варлей срисовали.
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7k
vitenok 2 часа назад
у Карлсона волосы должны быть рыжие.
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58k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
почему из Печкина сделали армянина ? а Карлсон похож на толстого еврея .
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1k
friday2009 2 часа назад
Водяной на Жванецкого похож. Значит ли это, что Одесса у болота стоит,
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