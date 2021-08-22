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Блогер из России Денис Ширяев решил проверить, как в реальной жизнь могли бы выглядеть наши любимые персонажи из советских мультфильмов.
В осуществлении неожиданной задумки молодому человеку помогла нейросеть и иллюстрации художника из Томска Евгения Ширяева.
Незнайка из мультфильма «Приключения Незнайки и его друзей».
Маугли из одноимённого мультфильма.
Капитан Зелёный из «Тайны третьей планеты».
Почтальон Печкин из мультика про деревню Простоквашино.
Отец Дяди Федора из этого же мультфильма.
Забава из «Летучего корабля».
Хоккеист из мультика «Шайбу! Шайбу!».
Шапокляк из мультика «Крокодил Гена».
Принцесса из «Бременских музыкантов».
Атаманша из этого же мультфильма.
Карлсон из мультфильма «Малыш и Карлсон».
Главный герой из мультфильма «Дядя Стёпа — милиционер».
Снежная королева из одноимённого мультика.
Водяной из «Летучего корабля».
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