Художники превратили каракули в крутые работы

В Твиттере показали, как кривые наброски клиентов облегчают работу художнику.
Результат работы не всегда зависит только от таланта и способностей исполнителя. Очень важно, чтобы заказчик и мастер нашли общий язык, и чем точнее заказчик сможет донести свою идею, тем больше шансов, что готовая работа будет соответствовать ожиданиям. Как, например, лучше всего объяснить художнику, что от него хотят? Правильно, нарисовать! Даже если это будет ужасно плохо и криво. Этому и посвящён флешмоб из Твиттера, о котором мы сейчас расскажем.
В Твиттере показали, как кривые наброски клиентов облегчают работу художнику
Пользователь Твиттера Syd Mills, показал, какой набросок ему прислал клиент, и что вышло в итоге. Под этим постом развернулось обсуждение, в котором люди стали показывать, как эскизы клиентов превращаются в крутые работы художников.
Медведь и конь
Когда художник угадывает все желания
Как они это делают?
Дракон
Пышная коровка
Покемоны
Вот так из каракуль возникает иллюстрация
Лягушка-самурай
Не стоит стесняться своих навыков (или их отсутствия)
Результат превосходит ожидания
Рождественская открытка
Набросок — залог отличного результата!
Источник:
- 10 советских художников, которых надо знать
- Художник нарисовал персонажей поп-культуры в реалистичном стиле
- Комиксы: пришельцы, которые пытаются жить по земным традициям
- Космические корабли из подручных предметов
- Реализм на грани сюрреализма
Понравилось16
Представляете, что мы потеряли бы с таким отношением к искусству?
Сохраняйте каракули! А вдруг...?