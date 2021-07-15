Художники превратили каракули в крутые работы

Результат работы не всегда зависит только от таланта и способностей исполнителя. Очень важно, чтобы заказчик и мастер нашли общий язык, и чем точнее заказчик сможет донести свою идею, тем больше шансов, что готовая работа будет соответствовать ожиданиям. Как, например, лучше всего объяснить художнику, что от него хотят? Правильно, нарисовать! Даже если это будет ужасно плохо и криво. Этому и посвящён флешмоб из Твиттера, о котором мы сейчас расскажем.





В Твиттере показали, как кривые наброски клиентов облегчают работу художнику