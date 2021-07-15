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Художники превратили каракули в крутые работы

Художники превратили каракули в крутые работы (16 фото)

Автор:
15 июля 2021 09:11
Сообщество : Искусство
Метки: было стало   искуссвто   набросок   подборка   рисунок   талант   фото   художник   
368
16

В Твиттере показали, как кривые наброски клиентов облегчают работу художнику.

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Метки: было стало   искуссвто   набросок   подборка   рисунок   талант   фото   художник   
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17k
KOSTELLO 46 минут назад
Ну таким макаром можно и из обычного крестика, Последний день Помпеи нарисовать
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43k
doker Полчаса назад
Ага, переделать гениальные оригиналы в мимишные картинки...

Представляете, что мы потеряли бы с таким отношением к искусству?

Сохраняйте каракули! А вдруг...?

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3k
3BE3DA4ET Полчаса назад
Редкость, когда с заказчиком на одной волне..
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