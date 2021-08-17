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Настасья Чудакова: советское детство- не все поймут, не многие вспомнят

Настасья Чудакова: советское детство- не все поймут, не многие вспомнят (55 фото)

Автор:
17 августа 2021 09:22
Сообщество : Искусство
Метки: Настасья Чудакова   детство   искусство   рисунок   фото   художник   
3564
55

Настасья рисует красивые и уютные работы с фрагментами из ее детства и жизни в Калуге.

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Метки: Настасья Чудакова   детство   искусство   рисунок   фото   художник   
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46  комментариев
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201
Андрей Понамарев 6 часов назад
Как минимум половина - отрисовка известных фотографий, и всё это из её жизни в Калуге ? Сильно в этом сомневаюсь.
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3k
Сергей 13 минут назад
На первой картине чудо какое то на заднем плане-св бороде и с чубчиком!
В наше детство таких сначала п..дили, потом стригли !
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1k
No pasaran 54 минуты назад
Атмосфера есть.
На многих работах с геометрией проблемы ))
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16k
Злобный Члегр Час назад
Фильтры Фотошопа делают из фотографий чудесные картины. Талантище, блиат!
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11k
Хью́берт 2 часа назад
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22k
Ваня 2 часа назад
если бы я замел под ковер мусор, я бы таких чертей отхватил бы, что неделю присесть не мог...
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16k
Злобный Члегр 2 часа назад
Комментарий к фото
Каким боком это советское детство? У чудаковой крышу снесло?
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748
олег 3 часа назад
это китч обыкновенный ,как лебеди и русалки.
есть девочка с козой и всё .
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277
Andiks 3 часа назад
А рисунок (ибо это не картина), где девка зуб рвет, надо назвать "Сумасшедшая на изумрудно-страшном фоне".
В ее возрасте нижние передние уже сменились и рвет она коренной. И не стой стороны двери нитку привязала. Так она долго еще сквозняка ждать будет.
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3k
Нечаинка 4 часа назад
Атмосферненько)
Только две неточности: где бабушка с яблоками и ведром, ведро современное. И где девушка дергает зуб, дверь должна обязательно открываться в другую сторону, иначе смысл привязывания к ней нитки теряется.
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5k
newegg 4 часа назад
Память не подвела, ещё одна перерисовка.
Юрий Абрамочкин, серия "Молодой целинник", 1961.
Мальчик с яблоком.
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421
povelitel3d newegg 3 часа назад
Мне кажется, в живописном варианте выразительнее получается.
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811
bormolet 4 часа назад
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5k
newegg 4 часа назад
Перерисовка очень известного фото, зачем?
Вижу еще десяток несуразностей, как ни пришей кобыле хвост молочная бутылка в телефонной будке.
Это картинки по мотивам, а не реальные воспоминания.
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2k
VikaR 4 часа назад
Очень симпатичненько. Мне понраились
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5k
newegg 4 часа назад
Дорогущий ТВ SONY с плоским экраном в белом корпусе, на котором стоит ваза с цветком и водой, да еще в обстановке очень среднего достатка - это полный сюр.
Похоже, автор очень плохо помнит своя детство в Калуге.
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421
povelitel3d newegg 3 часа назад
Это возможно если ТВ бэушный, морально устаревший на момент написания картины.
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6k
dikijjim 5 часов назад
довольно таки талантливо)деда и бабушку вспомнил)не хватает рисунков на телеге как на дялку едем)
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3k
Слава Андреев 5 часов назад
перемешал он немного с новым временем.
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7k
КОСТЯН 6 часов назад
Фото есть с мальчиком у кока-кольного автомата... что то не помню таких в союзе
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75
Дмитрий Быков КОСТЯН 3 часа назад
все казлы.
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5k
pilgrimnl 6 часов назад
белый телевизор, утюг, и радиотелефон - это уже не в СССР, да и на рафинаде не было надписей на английском
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13k
Александр 7 часов назад
"Замкадье", середина-конец 80-х, симпатично...
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7k
insaider 7 часов назад
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