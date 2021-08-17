Настасья Чудакова: советское детство- не все поймут, не многие вспомнят

Настасья рисует красивые и уютные работы с фрагментами из ее детства и жизни в Калуге.
Жизнь в определённом месте практически всегда оставляет на человеке свой отпечаток. Особенно если эта жизнь протекала в детстве, что уже во взрослой жизни иногда может вызывать сильную ностальгию, порой настолько мощную, что она даже может сказываться на творчестве, если вы являетесь художником. Нечто подобное произошло с Настасьей Чудаковой, которая стала создавать невероятно красивые и уютные работы с фрагментами из своих детских лет и жизни в Калуге, Российская Федерация.
Её работы полны ностальгических воспоминаний, которые, вполне возможно, будут близки тем, кто вырос в славянских или постсоветских странах. В художественных произведениях Настасьи присутствуют дети, взрослые и множество животных.
Посредством своих работ художница также пытается поведать определённые истории, кроме того, нередко в своих детализированных картинах россиянка старается прятать пасхальные яйца, которые зритель, если пожелает, может самостоятельно поискать.
Итак, давайте же поскорее приступим к просмотру изображений и окунёмся в ностальгический мир Настасьи и многих других людей из бывшего СССР, чьё детство частично отображено в этих ярких работах художницы.
Источник:
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В наше детство таких сначала п..дили, потом стригли !
На многих работах с геометрией проблемы ))
есть девочка с козой и всё .
В ее возрасте нижние передние уже сменились и рвет она коренной. И не стой стороны двери нитку привязала. Так она долго еще сквозняка ждать будет.
Только две неточности: где бабушка с яблоками и ведром, ведро современное. И где девушка дергает зуб, дверь должна обязательно открываться в другую сторону, иначе смысл привязывания к ней нитки теряется.
Юрий Абрамочкин, серия "Молодой целинник", 1961.
Мальчик с яблоком.
Вижу еще десяток несуразностей, как ни пришей кобыле хвост молочная бутылка в телефонной будке.
Это картинки по мотивам, а не реальные воспоминания.
Похоже, автор очень плохо помнит своя детство в Калуге.
был же пример с "пепси" в 80х-ПОЛНОСТЬЮ русифицировали надписи
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