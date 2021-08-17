Настасья Чудакова: советское детство- не все поймут, не многие вспомнят

Жизнь в определённом месте практически всегда оставляет на человеке свой отпечаток. Особенно если эта жизнь протекала в детстве, что уже во взрослой жизни иногда может вызывать сильную ностальгию, порой настолько мощную, что она даже может сказываться на творчестве, если вы являетесь художником. Нечто подобное произошло с Настасьей Чудаковой, которая стала создавать невероятно красивые и уютные работы с фрагментами из своих детских лет и жизни в Калуге, Российская Федерация.