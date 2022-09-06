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Как выглядели бы герои «Рика и Морти» в исполнении разных аниматоров «Союзмультфильма»

Как выглядели бы герои «Рика и Морти» в исполнении разных аниматоров «Союзмультфильма»

Автор:
06 сентября 2022 08:43
Сообщество : Юмор
Метки: Рика и Морти   аниматор   герои   персонаж   рисунок   союзмультфильм   
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Художник, скрывающийся под ником Прокки работает на студии «Союзмультфильм», тем самым «уничтожая наше детство», как говорит сам автор. Шутки шутками, но парень здорово преуспел на поприще перерисовки современных иностранных мультиков в советской мультипликационной стилистике.

В этот раз Прокки создал серию артов аккурат к премьере нового сезона мультсериала «Рик и Морти». За основу автор взял известную сцену, ставшую мемом, «вошли и вышли, приключение на 20 минут», которая не сулит героям ничего хорошего. Ничего хорошего, но уж точно будет что-то весёленькое и, возможно, немного аморальное.


Рик и Морти в стиле Аркадия Шера

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У Аркадия Шера огормнейший послужной список. Он выступил художником-постановщиком таких известных мультфильмов, как «Каникулы в Простоквашино», «Приключения Васи Куролесова», «Сладкий родник», «Мы с Шерлоком Холмсом» и др. Так же он приложил руку к мультфильмам как мультипликатор к «Коту в сапогах», «В стране невыученных уроков», «Кентервильскому привидению» и многим другим картинам.


Рик Печкин


В этой версии вдохновением были Печкин и Дядя Фёдор, а ещё бандит Курочкин из «Васи Куролесова», одного из моих любимых мультов.


Дядя Морти


Интересно, что Аркадий Шер не работал над первым фильмом трилогии о Простоквашино – там постановщиками были Левон Хачатрян и Николай Ерыкалов. Для второй и третьей части Шер довольно сильно переработал образы героев.


Рик и Морти в стиле Леонида Носырева

Работы Леонида Носырева можно перечислять очень долго. Под его началом вышло много известных и любимых многими мультфильмов. Например, «Антошка», «Рыжий, рыжий, конопатый», «Mister Пронька», «Тигрёнок на подсолнухе» и другие.


«Рыжий» дед


Рыжие дед и внук из нескольких картин Носырева стали отличным источником вдохновения. 


Мортишка


Кстати, в менее известном мультфильме «Фантазёры из деревни Угоры» 1994 года они тоже отправляются в фантастические приключения.


Рик и Морти в стиле Давида Черкасского и Радны Сахалтуева

Из-под руки именитых мастеров Давида Черкасского и Радна Сахалтуева вышли знаменитые мультфильмы, которые знает, наверное, каждый ребёнок, рождённый до 00-х — «Остров сокровищ», «Приключения Капитана Врунгеля», «Доктор Айболит». Кто же не знает эти прекрасные картины?


Доктор Рикси


Образ Рика, конечно же, вдохновлён доктором Ливси, а Морти – Джимом Хокинсом.


Морти Хокинс


Мульты Черкасского опередили своё время – поэтому совсем неудивительно, что в 2022 году герои «Острова сокровищ» стали мировыми звёздами, а фильм разлетелся на мемы.


Рик и Морти в стиле Александра Татарского и Игоря Ковалёва 

Кто же не знает пластилиновые мультики «Пластилиновая ворона» или «Падал прошлогодний снег»? Кстати, Игорь и Александр являются авторами и не менее знаменитых, но уже рисованных картин «Крылья, ноги и хвосты» и «Следствие ведут колобки».


20 минут маловато будет!


Вдохновением для Рика стал мужичок из «Прошлогоднего снега».


Тут по Морти очень уж видно, что он всякого повидал на своём веку


Прототипом для Морти послужили глазастые и губастые зверюшки из «Пластилиновой вороны».

Процесс создания вызвал некоторые вопросы у подписчиков



Оказалось, автор всё делал вручную!

А вы бы посмотрели «Рик и Морти» в исполнении близкого нашему сердечку «Союзмультфильма? 🙂


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Рика и Морти   аниматор   герои   персонаж   рисунок   союзмультфильм   
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6k
Котэ 2 часа назад
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2k
Pill 43 минуты назад
Лютая хрень
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Сергей 50 минут назад
Все бы ничего,но Черкасский работал на "Киевнаучфильме" и к студии "Союзмультфильм" отношения не имеет.
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2k
Старичок Час назад
если это действительно художник союзмультфильма, то становится ясно почему современные мультфильмы данной студии - отстой.
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Terracotka

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