FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2247 постов • 418 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство 
Сюрреалистические и многозначительные иллюстрации Лизы Айсато

Сюрреалистические и многозначительные иллюстрации Лизы Айсато (29 фото)

Автор:
23 июня 2021 08:27
Сообщество : Искусство
Метки: Лиза Айсато   иллюстрации   рисунок   талант   фото   художник   художница   
300
29

Лиза Айсато (Lisa Aisato) — известный в Норвегии художник и автор детских книг.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Лиза Айсато   иллюстрации   рисунок   талант   фото   художник   художница   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
462
Будьте крепенькими и здоровенькими! 51 минуту назад
Здорово!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Тиктокеры взялись учить жизни предков: что из этого выйдет (1 фото + 10 видео) Тиктокеры взялись учить жизни предков: что из этого выйдет (1 фото + 10 видео) Реализм на грани сюрреализма Реализм на грани сюрреализма Новая картина Бэнкси на стене бывшей тюрьмы Новая картина Бэнкси на стене бывшей тюрьмы Эта оптическая иллюзия - самое красивое произведение уличного искусства во Франции Эта оптическая иллюзия - самое красивое произведение уличного искусства во Франции Художник нарисовал персонажей поп-культуры в реалистичном стиле Художник нарисовал персонажей поп-культуры в реалистичном стиле 10 советских художников, которых надо знать 10 советских художников, которых надо знать
Musteline

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

408493



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Москве африканские студенты избили таджикского бойца ММА
2
126
В Москве африканские студенты избили таджикского бойца ММА
Американцы взорвали 18-тонную бомбу рядом с самым дорогим боевым кораблем в мире
2
158
Американцы взорвали 18-тонную бомбу рядом с самым дорогим боевым кораблем в мире
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Disney покажет продолжение сериала о Чипе и Дейле
0
11
Disney покажет продолжение сериала о Чипе и Дейле
Пушка Гонка!
0
5
Пушка Гонка!
Первый день войны: как разворачивались события 22 июня 1941 года
Первый день войны: как разворачивались события 22 июня 1941 года
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сосед, разрывающий пасть писающему мальчику
3
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#футбол#прикол#автомобили#Россия#приколы#картинки#девушки#фотографии
#Юмор#животные#СССР#подборка#дтп#кино#авто аварии#Разное#коронавирус#спорт
#интересно#факты#интересное#аварии#автомир#люди#война#Москва#сша#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться