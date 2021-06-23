Сюрреалистические и многозначительные иллюстрации Лизы Айсато

Её карьера началась ещ` в 2008 году, и с тех пор она смогла выпустить несколько собственных книг, а также помогала с иллюстрациями другим авторам. Кроме того, её работы были опубликованы в различных изданиях, журналах и т.д..

Стиль Лизы очень уникален: её акварельные иллюстрации передают простую красоту жизни, напоминая нам о таких важных вещах, как любовь, семья и дружба. Искусство Айсато действительно завораживает, чаще же всего её творения передают ощущение беззаботности и позитива.

«Конечно же, я всю жизнь рисовала, и мой рисунок всегда был тесно связан с литературой. Когда я была ребёнком, мама много читала мне и моей сестре вслух, и я, слушая её, постоянно рисовала. Повзрослев, во время работы я часто слушаю аудиокниги и подкасты. Я думаю, что тот факт, что я продолжаю рисовать, тогда как большинство детей бросили этим заниматься где-то в возрасте 10 лет, помог мне развить мои навыки. Помню, в лет 13 я выучила слово «иллюстратор» и написала в школьном сочинении, что хочу им стать, когда вырасту», — рассказала Лиза.

«Большинство моих работ были навеяны мне разными текстами. Вот уже 13 лет я работаю с книжными, газетными и журнальными иллюстрациями.»

«Я хорошо наблюдаю за людьми, это, наверное, самая важная часть моей работы. Я должна уметь изображать человеческие эмоции и передавать тонкие настроения и атмосферу, чтобы рассказывать историю, используя только картинку, и добавлять смысл и ценность в текст, который я иллюстрирую. Иногда же меня просто может вдохновить старик, идущий под дождём, красивый профиль женщины с чудным кривоватым носом, которую я увидела в метро, или мой сын, смотрящий на бабочку. Меня вдохновляют мелочи нашей повседневной жизни», — добавила художница.