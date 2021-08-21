Грубость Бондарчука и нелюбовь к Перестройке: Вячеслав Тихонов – интересные факты

Знаменитый советский актер Вячеслав Тихонов известен зрителю по многим ролям, самые узнаваемые – Штирлиц в сериале «Семнадцать мгновений весны», Андрей Болконский в киноэпопее «Война и мир», Николай Стрельцов в фильме «Они сражались за Родину», учитель Илья Мельников в ленте «Доживем до понедельника» и многие другие.
А начинал актер с роли Володи Осьмухина в фильме Сергея Герасимова «Молодая гвардия» 1948 года. Эта знаменитая кинолента стала хорошим стартом для нескольких актеров, ставших известными позже.
Интересно, что актеров Вячеслав Тихонов мог и не стать. Конечно, а кино Вячеслав Васильевич был влюблен с детства, его любимыми киногероями были Василий Чапаев и Александр Невский.
Но родители были против его желания стать актером, поэтому в 13 лет Тихонов поступил в ремесленное училище, а потом перешел в Автомеханический институт. Но мечта стать актером взяла верх и он попробовал поступить во ВГИК.
До чего же обидно было, когда Вячеслав провалил экзамен по актерскому мастерству. «Не получилось, жаль», - подумал тогда парень, и … ошибся. На него обратил внимание преподаватель Борис Бибиков и взял на свой курс. Это решение профессора определило судьбу Вячеслава Васильевича.
Когда Тихонов узнал, Сергей Бондарчук собирается экранизировать «Войну и мир», он пошел к режиссеру в коридоре киностудии и спросил, кого он видит в роли князя Андрея Болконского? «Совершенно непохожим на тебя», - грубо ответил Сергей Федорович, чем сильно расстроил Тихонова.
Но актера выручила благоволившая к нему министр культуры Екатерина Фурцева. Она позвала Бондарчука на просмотр фильм «Оптимистическая трагедия» - там Вячеслав Васильевич сыграл матроса, и убедила режиссера, что Болконского должен играть именно Тихонов. После выхода фильма Бондарчук признал, что Тихонов идеально сыграл князя.
Настоящая слава пришла к Вячеславу Тихонову после выхода сериала «Семнадцать мгновений весны». Однако сам актер воспринимал роль Штирлица, как рядовую. Ведь в фильме нет никакого героизма, как это обычно бывает в фильме про разведчиков, но зрители поверили в игру актера.
Перестройку Вячеслав Васильевич не принял, он стал реже сниматься и распустил мастерскую во ВГИКе. Он не получал прежнего удовольствия от съемок в кино, ему не хотелось играть бандитов и криминальных авторитетов.
Одна из его последних ролей – Бог в фильме Эльдара Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви». Великий актер и очень достойный человек.
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За что ему огромное спасибо и светлая память...