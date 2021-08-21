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Грубость Бондарчука и нелюбовь к Перестройке: Вячеслав Тихонов – интересные факты

Грубость Бондарчука и нелюбовь к Перестройке: Вячеслав Тихонов – интересные факты (5 фото)

Автор:
21 августа 2021 23:33
Метки: актер   интересно   роли   факты   
281
5

Знаменитый советский актер Вячеслав Тихонов известен зрителю по многим ролям, самые узнаваемые – Штирлиц в сериале «Семнадцать мгновений весны», Андрей Болконский в киноэпопее «Война и мир», Николай Стрельцов в фильме «Они сражались за Родину», учитель Илья Мельников в ленте «Доживем до понедельника» и многие другие.

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Метки: актер   интересно   роли   факты   
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2  комментария
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1k
Сергей 2 часа назад
Правильнее сказать, что Вячеслав Васильевич не принял тот мутный поток вылившегося на экраны дерьма/чернухи которое начали снимать в это время...
За что ему огромное спасибо и светлая память...
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50k
smakido 2 часа назад
Образы, созданные на экране непревзайденным Вячеславом Васильевичем Тихоновым навсегда останутся в памяти и в сердцах многих благодарных зрителей нашей страны!
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