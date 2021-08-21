Грубость Бондарчука и нелюбовь к Перестройке: Вячеслав Тихонов – интересные факты

Интересно, что актеров Вячеслав Тихонов мог и не стать. Конечно, а кино Вячеслав Васильевич был влюблен с детства, его любимыми киногероями были Василий Чапаев и Александр Невский.

Но родители были против его желания стать актером, поэтому в 13 лет Тихонов поступил в ремесленное училище, а потом перешел в Автомеханический институт. Но мечта стать актером взяла верх и он попробовал поступить во ВГИК.