30 известных ролей, которые изначально предлагались совсем другим актерам

Яркие, запоминающиеся киноперсонажи становятся неотделимы от актеров, которые их сыграли. Разве можно представить в роли Форреста Гампа кого-то еще, кроме Тома Хэнкса? Теперь уже точно нет. А вот если бы звезды расположились по-другому, мы могли бы жить в мире, где его изобразил Джон Траволта... И таких примеров в нашей коллекции - вагон и маленькая тележка!

1. Джон Траволта отказался от роли Форреста Гампа, и ее сыграл Том Хэнкс 0 Источник:

2. Уилл Смит отказался от роли Нео в "Матрице", и она досталась Киану Ривзу 0 Источник:

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3. Тим Рот отказался от роли Северуса Снейпа в "Гарри Поттере". Этого персонажа сыграл Алан Рикман 0 Источник:

4. Шон Коннери отказался от роли Гэндальфа во "Властелине колец", ее получил Иэн Маккеллен 0 Источник:

5. Томас Броди-Сангстер пробовался на роль Рона Уизли в "Гарри Поттере", но получил ее Руперт Гринт 0 Источник:

6. Иэн Маккеллен отказался от роли Альбуса Дамблдора в "Гарри Поттере", ее отдали Майклу Гэмбону 0 Источник:

7. Джим Керри должен был сыграть Эдварда Руки-ножницы, но в итоге роль получил Джонни Депп 0 Источник:

8. Робин Уильямс хотел сыграть Рубеуса Хагрида в "Гарри Поттере", но был отвергнут. Роль досталась Робби Колтрейну 0 Источник:

9. Рассел Кроу отказался от роли Арагорна во "Властелине колец". А Вигго Мортенсен не отказался 0 Источник:

10. Бетт Мидлер отказалась от роли сестры Мэри Кларенс в фильме "Действуй, сестра!", и вместо нее блистательно сыграла Вупи Голдберг 0 Источник:

11. Аль Пачино отказался от роли Хана Соло в "Звездных войнах". Взяли Харрисона Форда - и не прогадали! 0 Источник:

12. Пол Джаматти отказался от роли Майкла Скотта в "Офисе". Роль получил Стив Карелл 0 Источник:

13. Эдди Редмэйн пробовался на роль Звездного Лорда в "Стражах Галактики", но выбрали Криса Пратта 0 Источник:

14. Джоан Роулинг попросили сыграть Лили Поттер в "Гарри Поттере", но она отказалась. Роль досталась Джеральдин Сомервилл 0 Источник:

15. На роль Железного человека изначально рассматривали Тома Круза, но в итоге выбрали Роберта Дауни-младшего 0 Источник:

16. Кристину Эпплгейт рассматривали на роль Эль Вудс в фильме "Блондинка в законе". Но взяли Риз Уизерспун 0 Источник:

17. Эмилия Кларк отказалась от роли Анастасии Стил в фильме "Пятьдесят оттенков серого". А Дакота Джонсон согласилась 0 Источник:

18. Мэттью Макконахи пробовался на роль Джека Доусона в "Титанике". Но получил эту роль Леонардо Ди Каприо 0 Источник:

19. Райан Гослинг рассматривался на роль Доктора Стрэнджа. Но в итоге его сыграл Бенедикт Камбербэтч 0 Источник:

20. Хью Грант рассматривался на роль Гилдероя Локхарта в "Гарри Поттере", но в итоге выбрали Кеннета Брану 0 Источник:

21. Эмили Блант была первой, кого рассматривали на роль Черной вдовы, но роль получила Скарлетт Йоханссон 0 Источник:

22. Хью Джекман отказался от роли Джеймса Бонда. Поэтому Бондом стал Дэниел Крейг 0 Источник:

23. На роль Эдварда Каллена в "Сумерках" изначально рассматривали Генри Кавилла. Но в итоге выбрали Роберта Паттинсона 0 Источник:

24. Джек Николсон пробовался на роль Майкла Корлеоне в "Крестном отце". Но сыграл ее Аль Пачино 0 Источник:

25. Лиаму Эйкену предлагали роль Гарри Поттера, но в итоге ее получил Дэниел Рэдклифф 0 Источник:

26. Дженнифер Лоуренс пробовалась на роль Беллы Свон в "Сумерках", но вместо нее выбрали Кристен Стюарт 0 Источник:

27. Гвинет Пэлтроу отказалась от роли Роуз Девитт Букатер в "Титанике". Ее получила Кейт Уинслет 0 Источник:

28. Дэвида Тьюлиса рассматривали на роль Квиринуса Квиррелла в "Гарри Поттере". Но выбрали Иэна Харта 0 Источник:

29. Бритни Спирс прослушивалась на роль Элли в "Дневнике памяти". Но взяли Рэйчел Макадамс 0 Источник: