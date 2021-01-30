30 известных ролей, которые изначально предлагались совсем другим актерам

Яркие, запоминающиеся киноперсонажи становятся неотделимы от актеров, которые их сыграли. Разве можно представить в роли Форреста Гампа кого-то еще, кроме Тома Хэнкса? Теперь уже точно нет. А вот если бы звезды расположились по-другому, мы могли бы жить в мире, где его изобразил Джон Траволта... И таких примеров в нашей коллекции - вагон и маленькая тележка!
×
3. Тим Рот отказался от роли Северуса Снейпа в "Гарри Поттере". Этого персонажа сыграл Алан Рикман
4. Шон Коннери отказался от роли Гэндальфа во "Властелине колец", ее получил Иэн Маккеллен
5. Томас Броди-Сангстер пробовался на роль Рона Уизли в "Гарри Поттере", но получил ее Руперт Гринт
6. Иэн Маккеллен отказался от роли Альбуса Дамблдора в "Гарри Поттере", ее отдали Майклу Гэмбону
7. Джим Керри должен был сыграть Эдварда Руки-ножницы, но в итоге роль получил Джонни Депп
8. Робин Уильямс хотел сыграть Рубеуса Хагрида в "Гарри Поттере", но был отвергнут. Роль досталась Робби Колтрейну
9. Рассел Кроу отказался от роли Арагорна во "Властелине колец". А Вигго Мортенсен не отказался
10. Бетт Мидлер отказалась от роли сестры Мэри Кларенс в фильме "Действуй, сестра!", и вместо нее блистательно сыграла Вупи Голдберг
11. Аль Пачино отказался от роли Хана Соло в "Звездных войнах". Взяли Харрисона Форда - и не прогадали!
13. Эдди Редмэйн пробовался на роль Звездного Лорда в "Стражах Галактики", но выбрали Криса Пратта
14. Джоан Роулинг попросили сыграть Лили Поттер в "Гарри Поттере", но она отказалась. Роль досталась Джеральдин Сомервилл
15. На роль Железного человека изначально рассматривали Тома Круза, но в итоге выбрали Роберта Дауни-младшего
16. Кристину Эпплгейт рассматривали на роль Эль Вудс в фильме "Блондинка в законе". Но взяли Риз Уизерспун
17. Эмилия Кларк отказалась от роли Анастасии Стил в фильме "Пятьдесят оттенков серого". А Дакота Джонсон согласилась
18. Мэттью Макконахи пробовался на роль Джека Доусона в "Титанике". Но получил эту роль Леонардо Ди Каприо
19. Райан Гослинг рассматривался на роль Доктора Стрэнджа. Но в итоге его сыграл Бенедикт Камбербэтч
20. Хью Грант рассматривался на роль Гилдероя Локхарта в "Гарри Поттере", но в итоге выбрали Кеннета Брану
21. Эмили Блант была первой, кого рассматривали на роль Черной вдовы, но роль получила Скарлетт Йоханссон
23. На роль Эдварда Каллена в "Сумерках" изначально рассматривали Генри Кавилла. Но в итоге выбрали Роберта Паттинсона
24. Джек Николсон пробовался на роль Майкла Корлеоне в "Крестном отце". Но сыграл ее Аль Пачино
26. Дженнифер Лоуренс пробовалась на роль Беллы Свон в "Сумерках", но вместо нее выбрали Кристен Стюарт
27. Гвинет Пэлтроу отказалась от роли Роуз Девитт Букатер в "Титанике". Ее получила Кейт Уинслет
28. Дэвида Тьюлиса рассматривали на роль Квиринуса Квиррелла в "Гарри Поттере". Но выбрали Иэна Харта
29. Бритни Спирс прослушивалась на роль Элли в "Дневнике памяти". Но взяли Рэйчел Макадамс
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 10 интересных фактов о фильме «Сибирский цирюльник»
- Интересные факты о фильме «12»
- 10 удивительных фактов о Сэмюэле Джексоне
- 30 актеров, которые сыграли героев гораздо младше своего реального возраста
- 10 фактов про Киану Ривза, которых вы не знали
28
Понравилось28
Новости партнёров
Загрузка...
а эсть что небудь из русского кинематографа похожее?