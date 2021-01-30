FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кино 4726 постов • 1035 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
30 известных ролей, которые изначально предлагались совсем другим актерам

30 известных ролей, которые изначально предлагались совсем другим актерам (30 фото)

Автор:
30 января 2021 13:01
Сообщество : Кино
Метки: актеры   голливуд   известные актеры   интересно   роли   роли актёров   факты   что если   
864
30
Яркие, запоминающиеся киноперсонажи становятся неотделимы от актеров, которые их сыграли. Разве можно представить в роли Форреста Гампа кого-то еще, кроме Тома Хэнкса? Теперь уже точно нет. А вот если бы звезды расположились по-другому, мы могли бы жить в мире, где его изобразил Джон Траволта... И таких примеров в нашей коллекции - вагон и маленькая тележка!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   голливуд   известные актеры   интересно   роли   роли актёров   факты   что если   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Vladimir Taranovich Час назад
Спасибо Уиллу Смиту за отказ от «Матрицы»)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
46
Arti 5 минут назад
интересно конечно про буржуйское посмотреть,
а эсть что небудь из русского кинематографа похожее?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53
Квантовый_Слесарь_82 Полчаса назад
Вот что выходит,когда решает режиссер,а не как у нас продюсер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Артём 46 минут назад
Я смотрю, у тех кто набирал актёров для "Сумерек", была задача набрать как можно менее привлекательных актёров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Мария Коненкова Час назад
Когда читаю о том, что какого-то актера рассматривали на роль, но он отказался либо не выбрали, в большинстве случаев приходит на ум мысль: странный был выбор. Данная подборка не исключение: смотришь, кого могли бы снять, вспоминаешь тех, кто реально сыграл, и думаешь: да ну нафиг! К примеру, в "Форрест Гамп" Том Хэнкс, по-моему, идеальный выбор. В "Титанике" если М. Макконахи в роли художника смогу представить, то буратински-уродливую Гвинет Пэлтроу на месте соблазнительно-женственной Кейт Уинслет - ни в коем случае. И тому подобное, исключая фантазийных бородачей - тут за гримом актера не видно, можно нагримировать что угодно и кому угодно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
куджо 2 часа назад
Я наверное один не смотрел Поттера, чёт не вкатило
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53
Квантовый_Слесарь_82 куджо 37 минут назад
Да,куйня какая-то)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
361
Alexander Kolesnikov куджо 5 минут назад
Посмотрите в смешном переводе Гоблина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46
Arti куджо 4 минуты назад
небось читал тогда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Bjornsson 2 часа назад
Николсон в роли Майкла Карлеоне?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
460
Павел Ру Bjornsson 19 минут назад
Николсон очень крутой актер. Фильм бы не пострадал. Просто для вас непривычно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Bjornsson Павел Ру 16 минут назад
я не сказал, что Николсон плохой актер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Вари правильно Вари правильно 10 удивительных фактов о Сэмюэле Джексоне 10 удивительных фактов о Сэмюэле Джексоне 10 фактов про Киану Ривза, которых вы не знали 10 фактов про Киану Ривза, которых вы не знали 30 актеров, которые сыграли героев гораздо младше своего реального возраста 30 актеров, которые сыграли героев гораздо младше своего реального возраста Интересные факты о фильме «12» Интересные факты о фильме «12» 10 интересных фактов о фильме «Сибирский цирюльник» 10 интересных фактов о фильме «Сибирский цирюльник»
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

480770



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки
6
60
ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки
Бытовые хитрости из советских журналов, непонятные современному поколению
5
128
Бытовые хитрости из советских журналов, непонятные современному поколению
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Фильм «Заводной апельсин»: О том, как зрителя превращают в «собаку Павлова»
2
32
Фильм «Заводной апельсин»: О том, как зрителя превращают в «собаку Павлова»
Автовсячина
0
19
Автовсячина
Вари правильно
Вари правильно
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#кино#Россия#дом#прикольные#люди#Разное#девушки#дтп
#фото#прикол#природа#навальный#картинки#город#факты#в мире#дети#коты
#животные#интересное#сша#история#приколы#знаменитости#коронавирус#кот#дикая природа#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться