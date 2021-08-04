Звезда с пелёнок: чем сегодня занимается главный Том Сойер нашего кино

«Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна»

Его путь в кино начался, как это часто бывает, совершенно случайно. Мальчик ехал с мамой в автобусе, где его заметил ассистент режиссёра Никиты Михалкова, искавший юного актёра на роль маленького Андюши Обломова в фильме «Несколько дней из жизни И. И. Обломова». Семилетнего Федю пригласили на киностудию и сразу утвердили, и хотя роль была совсем небольшой — мальчик в кадре лишь пробежал по полю — именно эта работа стала для Стукова дебютом на экране и положила начало его творческому сотрудничеству с Никитой Михалковым.