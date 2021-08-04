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Звезда с пелёнок: чем сегодня занимается главный Том Сойер нашего кино

Звезда с пелёнок: чем сегодня занимается главный Том Сойер нашего кино (8 фото)

Автор:
04 августа 2021 10:27
Сообщество : Кино
Метки: Фёдор Стуков   актер   интересно   кино   роль   факты   фильм   
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Рыжий мальчишка с большими глазами появился на свет в обычной московской семье, далёкой от кинематографа — его отец был инженером, мать работала литературным редактором, а бабушка писала статьи для журнала «Крокодил». В раннем возрасте родители отдали сына в детский хор Гостелерадио, и уже к пяти годам Федя срывал аплодисменты в больших концертных залах.

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Метки: Фёдор Стуков   актер   интересно   кино   роль   факты   фильм   
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1  комментарий
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Алексей 20 минут назад
Меня всегда вымораживал советский фильм "Остров сокровищ" именно из-за Стукова в роли Джима Хокинса. Может конечно пацан играл и неплохо, но блин... по сюжету Хокинс - подросток, лет 14 как минимум.
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