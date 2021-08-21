Водяной скорпион: Опасный житель наших водоёмов. Жалит больно, нападает внезапно, а ещё и летает оказывается

Кто это такой? Зачем ему клешни? Что за гигантский шип торчит из его зада? Так много пугающих вопросов и так мало ответов! Без пояснительной бригады Книги животных здесь не обойтись.

К несчастью для нашей психики водяных скорпионов расплодилось дофига — аж 240 видов. И все как один жуткие. Благо, что в Европейской части встречается лишь один его представитель — водяной скорпион обыкновенный. Про него и речь.