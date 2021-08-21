Водяной скорпион: Опасный житель наших водоёмов. Жалит больно, нападает внезапно, а ещё и летает оказывается

Как хорошо, что купальный сезон подошёл к концу, а написать про водяного скорпиона мы додумались только сейчас. Узнай вы об этой твари раньше — обходили бы местные речки за километр. Ой, лето ещё не закончилось, да?.. Ну, сорян. Теперь вам придётся плавать с осознанием того, что в тихом омуте водятся вот такие черти.
Кто это такой? Зачем ему клешни? Что за гигантский шип торчит из его зада? Так много пугающих вопросов и так мало ответов! Без пояснительной бригады Книги животных здесь не обойтись.
К несчастью для нашей психики водяных скорпионов расплодилось дофига — аж 240 видов. И все как один жуткие. Благо, что в Европейской части встречается лишь один его представитель — водяной скорпион обыкновенный. Про него и речь.
Вообще, наш герой отрабатывает своё название на слабую троечку. Скорпионом он не является: по родословной это букашка, а точнее — клоп. Да и водным его можно назвать с большой натяжкой. На воде «скорпион» держится с божьей помощью: никаких приспособлений для плавания и задержки дыхания у него нет. Как жаль, что кошмарить обитателей мутных водоёмов это абсолютно не мешает!
Вырастает оно до 2 сантиметров в длину. Звучит не больно солидно, но поверь, этого вполне достаточно, чтобы отложить в купальные труселя кирпичей на целый завод. Спереди у животины — мощные лапки, преобразованные в «клешни». Это его главное оружие — ими насекомое хватает свою жертву во время охоты.
Но клешни — дело десятое. Куда больше напрягает то, что находится у водяного скорпиона сзади. А в заде у него торчит гигантская палка, подозрительно напоминающая жало. Долгое время учёные разделяли твои опасения, но проверять на никто не решался. Могу их понять. Лишь недавно обнаружилось, что это не жало — а трубочка. Через неё клоп дышит! Без палки в попе насекомое задохнётся под водой уже через 5 минут.
Что, уже успели расслабить булки? Зря! Да, эти твари абсолютно не приспособлены к той среде, где они обитают. И от злости клопы превратились в настоящих токсиков. Под их горячую клешню может попасть кто угодно: другие насекомые, мальки, лягушки или человеческая культяпка.
Схватив свою жертву, клоп впивается в неё хоботком и пускает яд. Внутренности соразмерной добычи он превратит в питательный супчик. Ну а вас заставит знатно проораться — укус водяного скорпиона такой же болючий, как пчелиный.
Геноцидом озёрной фауны активно занимаются как взрослые, так и дети. К пополнению армии водоплавающих зергов клопы приступают как только сойдёт лёд. Боевые характеристики личинок ничуть не уступают родительским — водяные скорпионы ненавидят всё, что видят с первых минут рождения. К осени молодёжь превратится во взрослых клопов и заляжет в спячку до следующей весны.
О, забыл маленькую деталь. Если водяной скорпион извёл всю живность в своём водоёме — не беда, он перелетит на другой. Да, эта штука ещё и летать умеет, причём достаточно неплохо.
Вот так водяной скорпион выглядит с крыльями. Поздравляю, оно будет сниться вам в кошмарах!
Что ж, бинго самых жутких вещей собрано — расходимся! В комментариях можете поблагодарить нас за новую фобию.
Источник:
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