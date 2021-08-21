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Водяной скорпион: Опасный житель наших водоёмов. Жалит больно, нападает внезапно, а ещё и летает оказывается

Водяной скорпион: Опасный житель наших водоёмов. Жалит больно, нападает внезапно, а ещё и летает оказывается (9 фото)

Автор:
21 августа 2021 21:36
Метки: интересно   насекомые   факты   
599
9

Как хорошо, что купальный сезон подошёл к концу, а написать про водяного скорпиона мы додумались только сейчас. Узнай вы об этой твари раньше — обходили бы местные речки за километр. Ой, лето ещё не закончилось, да?.. Ну, сорян. Теперь вам придётся плавать с осознанием того, что в тихом омуте водятся вот такие черти.

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Метки: интересно   насекомые   факты   
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2k
александр 6 часов назад
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Saplus 6 часов назад
Хорошо хоть, что его прадеды вымерли еще в пермском периоде

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49k
parallax 6 часов назад
Пиявки меня кусали, водяные блохи тоже. А вот скорпион ни разу не попадался, хотя в детстве все водоёмы посещал, от прудов и заболотей, до крупных озёр и рек,
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