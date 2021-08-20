Советский электроприбор, который удивил китайцев

Я всегда был уверен, что удивить китайцев каким-нибудь устройством невозможно. Наоборот, именно они нас удивляют всякими гаджетами, вроде робота-пылесоса или умного мойщика окон. Но нашлась вещица из советского прошлого, которая смогла удивить иностранцев.
У меня есть постоянные покупатели из Поднебесной, которых зовут Ли и Юн. Их интересует китайский антиквариат и они периодически приходят узнать о новых поступлениях. В последнее время с восточной тематикой совсем глухо, но они не унывают и продолжают приходить. Зайдя ко мне в очередной раз, Ли увидел свежую закупку в заманчивой бархатной коробке. Приоткрыв упаковку, он обнаружил там необычный прибор. На их вопрос «что это?», я ребятам предложил отгадать. Китайцы вертели прибор и засыпали меня вариантами, что это может быть.
Среди предположений были: машинка для стрижки; детектор; какой-то строительный инструмент; медицинский аппарат, но правильного ответа так и не последовало. Спустя пять минут Ли и Юн сдались и услышав отгадку были очень удивлены. Аппарат из бархатной коробочки оказался…советским УТЮГОМ!
Конечно же иностранцев сбила форма аппарата, так как он совершенно не похож на утюг. Кстати, даже те кто жил при Советском Союзе, тоже не всегда могут сказать, что это такое.
Итак, перед вами электрический утюг «Стрелка», который предназначался для отглаживания стрелок брюк, но мог быть использован для воротничков, манжет и галстуков. Выпускали такой аппарат на «Заводе электробытовых приборов и проводов» в городе Москве. А стоил он 3 рубля 50 копеек. В наше время подобные утюжки продают от 300 рублей за рабочий экземпляр.
Вот так, забытый многими артефакт из СССР может удивить человека из технически развитого Китая. Такого даже на Aliexpress нет!
А вы помните такой утюжок?
Источник:
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