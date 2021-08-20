Советский электроприбор, который удивил китайцев

У меня есть постоянные покупатели из Поднебесной, которых зовут Ли и Юн. Их интересует китайский антиквариат и они периодически приходят узнать о новых поступлениях. В последнее время с восточной тематикой совсем глухо, но они не унывают и продолжают приходить. Зайдя ко мне в очередной раз, Ли увидел свежую закупку в заманчивой бархатной коробке. Приоткрыв упаковку, он обнаружил там необычный прибор. На их вопрос «что это?», я ребятам предложил отгадать. Китайцы вертели прибор и засыпали меня вариантами, что это может быть.

Среди предположений были: машинка для стрижки; детектор; какой-то строительный инструмент; медицинский аппарат, но правильного ответа так и не последовало. Спустя пять минут Ли и Юн сдались и услышав отгадку были очень удивлены. Аппарат из бархатной коробочки оказался…советским УТЮГОМ!