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Советский электроприбор, который удивил китайцев

Советский электроприбор, который удивил китайцев (4 фото)

Автор:
20 августа 2021 09:09
Сообщество : СССР
Метки: гаджет   интересно   устройство   факты   фото   электроприбор   
1934
4

Я всегда был уверен, что удивить китайцев каким-нибудь устройством невозможно. Наоборот, именно они нас удивляют всякими гаджетами, вроде робота-пылесоса или умного мойщика окон. Но нашлась вещица из советского прошлого, которая смогла удивить иностранцев.

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Метки: гаджет   интересно   устройство   факты   фото   электроприбор   
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10k
Лехахуторской Час назад
Такого даже на Aliexpress нет!

Теперь точно появится.
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905
Александр Задорожный 9 минут назад
А показать как работает, для тех кто не застал? Придется гуглить:-)
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28k
LEPA Полчаса назад
Помню в армии обходились без всяких "утюжков". Стрелки наводили обыкновенной расчёской.
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2k
Frank Borman Час назад
Кульный гаджет. А если точнее, девайс. Вот здесь чуствуется вся мощь советскго милитари-индустриального комплекса.
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1k
Viktor Час назад
Автор , есть немного китайского антика . Есть интерес ?
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