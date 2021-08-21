Просто чудики: 20+ фото котеек, которые вас рассмешат

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Кошки уже по праву завоевали интернет. Странные, милые, до слез смешные усатики просто никого не оставляют равнодушным - они завоевывают миллионы сердец. Взгляните на эту уморительную подборку с котами, которая обязательно поднимет настрой. Не забудьте обнять своего котейку!
Когда идешь в туалет в три часа ночи, но твой кот должен выполнить свой долг - и посмотреть, как ты делаешь свои дела
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"Теперь мне приходится каждый раз выключать лампу из розетки, потому что этот усатый гад научился включать ее. Он включает ее каждый раз, когда голоден среди ночи"
Когда просыпаешься в понедельник утром, а затем вспоминаешь, что ты - котик, и тебе никуда не надо идти
"Мой кот начал орать, чтобы я его накормила, и я крикнула: "Хватит орать!" Он не прекращал. Я снова бросила: "Замолчи!", и он снова не прекращал. Потом крикнула "Ты толстый!", и он резко замолчал. Теперь сидит и смотрит на меня вот так"
"Каждый раз, когда я зову свою кошку по имени, она выглядит так, как будто ей сообщили о смерти ее мужа"
Когда тебя выносят из бара из-за того, что ты слишком пьян, а ты не понимаешь что происходит
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