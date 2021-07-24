Сон - дело святое: фото котеек, после которых вам захочется подремать

249
35
Котейки - милейшие создания, а спящие котейки - это милота вдвойне. На этих пушистиков можно смотреть бесконечно, и даже если мы просто наблюдаем за ними, то сами начинаем расслабляться и улыбаться! Главное - не уснуть во время просмотра.
×
"Нашему мальчику уже шесть лет. Нашли его возле дома маленьким котенком, и ветеринары говорили, что он не выживет. Выходили и вырастили красавца. Вот как мы готовимся ко сну!"
Источник:
Ссылки по теме:
- Его величество кот: 30 пушистых котеек, которые своруют ваше сердце
- Китайская студентка взяла с собой на пары кота
- Чирико - вечно недовольная кошка из Японии
- Рыжий - няшный кот из России, который покоряет миллионы сердец
- Кот потерял передние лапы и хвост, но не перестает радоваться жизни
22
Понравилось22
Новости партнёров
//fishki.net/upload/users/2021/07/24/1180319/13d37e32b2522f9af7939c4138172da3.jpg //fishki.net/upload/users/2021/07/24/1180319/be4732764cbbf3a0afae42de9aa4b900.jpg //fishki.net/upload/users/2021/07/24/1180319/16948899d85a85a9b786ba1d2d02deac.jpg //fishki.net/upload/users/2021/07/24/1180319/f1b86c7b410ee7db2fd7db80ec91b4d6.jpg //fishki.net/upload/users/2021/07/24/1180319/253a288248e11a639a355f2271e07b75.jpg