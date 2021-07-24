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Сон - дело святое: фото котеек, после которых вам захочется подремать

Сон - дело святое: фото котеек, после которых вам захочется подремать (35 фото)

Автор:
24 июля 2021 09:30
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: домашние животные   животные   кот   коты   кошки   питомцы   подборка   фото   
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Котейки - милейшие создания, а спящие котейки - это милота вдвойне. На этих пушистиков можно смотреть бесконечно, и даже если мы просто наблюдаем за ними, то сами начинаем расслабляться и улыбаться! Главное - не уснуть во время просмотра.

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Метки: домашние животные   животные   кот   коты   кошки   питомцы   подборка   фото   
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Олегbl4 8 минут назад
Котейки-дело святое!
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