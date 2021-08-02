20+ смешных котеек, которые подарят добрую порцию позитива

Милые, забавные, странные, чудаковатые - да, это все о наших любимых котейках. Они продолжают завоевывать просторы сети и миллионы сердец - ведь они такие очаровашки, всегда поднимают настроение и заставляют от души улыбнуться. Посмотрите на этих мурлык, и пусть ваш день станет чуточку лучше!