Умора: котейки, которые внезапно сломались

Если вдруг ваш кот вышел из строя и начинает вытворять какие-то абсолютно сумасшедшие вещи - не волнуйтесь, он просто сломался. Это нормальное кошачье поведение, которое вызывает кучу вопросов и смешит хозяев до слез. Владельцы поделились фото своих сломанных котов в группе "Что не так с моей кошкой?" на Reddit.