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Сообщество Без кота и жизнь не та 895 постов • 382 подписчика подписаться
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Умора: котейки, которые внезапно сломались

Умора: котейки, которые внезапно сломались (30 фото)

Автор:
27 мая 2021 19:46
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   коты   кошки   питомцы   подборка   смешно   смешные животные   фото   
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Если вдруг ваш кот вышел из строя и начинает вытворять какие-то абсолютно сумасшедшие вещи - не волнуйтесь, он просто сломался. Это нормальное кошачье поведение, которое вызывает кучу вопросов и смешит хозяев до слез. Владельцы поделились фото своих сломанных котов в группе "Что не так с моей кошкой?" на Reddit.

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Метки: животные   коты   кошки   питомцы   подборка   смешно   смешные животные   фото   
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