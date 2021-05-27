Умора: котейки, которые внезапно сломались

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Если вдруг ваш кот вышел из строя и начинает вытворять какие-то абсолютно сумасшедшие вещи - не волнуйтесь, он просто сломался. Это нормальное кошачье поведение, которое вызывает кучу вопросов и смешит хозяев до слез. Владельцы поделились фото своих сломанных котов в группе "Что не так с моей кошкой?" на Reddit.
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