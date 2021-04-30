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Коты обладают кучей суперспособностей. Они могут поднимать нам настроение, подбадривать, когда грустно, приносить свои трофеи в знак любви. Но у них есть еще одна суперсила - они умудряются оказываться в самых неожиданных местах, где они быть не должны, и уютно устраиваться там. Посмотрите на этих уморительных хвостатых, и улыбнитесь!
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