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Сообщество Без кота и жизнь не та 873 поста • 378 подписчиков подписаться
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"Я - кот, я так хочу": 20+ котеек, оказавшихся в самых неожиданных местах

"Я - кот, я так хочу": 20+ котеек, оказавшихся в самых неожиданных местах (31 фото)

Автор:
30 апреля 2021 21:14
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   коты   кошки   подборка   приколы с животными   смешные животные   смешные фото   фото   
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Коты обладают кучей суперспособностей. Они могут поднимать нам настроение, подбадривать, когда грустно, приносить свои трофеи в знак любви. Но у них есть еще одна суперсила - они умудряются оказываться в самых неожиданных местах, где они быть не должны, и уютно устраиваться там. Посмотрите на этих уморительных хвостатых, и улыбнитесь!

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Метки: животные   коты   кошки   подборка   приколы с животными   смешные животные   смешные фото   фото   
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721
лесная лысоешка 23 минуты назад
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Murych 15 минут назад
Если долго смотреть в бездну, то бездна тоже посмотрит на тебя
.
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