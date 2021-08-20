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И тебе, и жене, и теще. Что Зеленский подарил Шарию на день рождения

И тебе, и жене, и теще. Что Зеленский подарил Шарию на день рождения (1 фото)

Автор:
20 августа 2021 21:24
Сообщество : Политика
Метки: Цензура   Шарий   произвол   репрессии   скандалы   украина бунт   
724
1

Рог изобилия прорвало там, где не ждали. У Зеленского сделали извращенный подарок к приходящемуся именно на сегодня дню рождения видеоблогера и лидера партии собственного имени Анатолия Шария, введя против него персональные санкции. Причем, санкции ввели не только против самого Шария, но и против его жены Ольги Шарий и даже против его тещи, киевской пенсионерки Аллы Бондаренко.

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Метки: Цензура   Шарий   произвол   репрессии   скандалы   украина бунт   
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28  комментариев
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3k
Дмитрий 7 часов назад
Зеля таки решил стать диктатором? Шлемазл! А маму включили в список просто по тому, что Зеля с Бакановым обдолбились?
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23k
Батончик с маком Полчаса назад
А представьте если бы кто-нибудь 8 лет сказал, что презом укропии будет клоун Зеля, а мэром Киева Кличко.
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6k
B0n 3 часа назад
Дурак... попробовал власти. Сам не ожидал. Теперь делает хорошую мину при плохой игре. И жалко, и противно.
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10k
кира 4 часа назад
Каким он был... Свободный, счастливый. И что с ним стало. И надо было ему лезть во все это дерьмо? Из веселого парня превратился в озлобленного жлоба.
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5k
Свирепый Бамбр 5 часов назад
Сцуко... у меня глаз закровоточил от этого хохловысера!
"У Зеленского сделали извращенный подарок к приходящемуся именно на сегодня дню рождения видеоблогера и лидера партии собственного имени Анатолия Шария, введя против него персональные санкции."
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18k
иванов дмитрий 6 часов назад
Кто такой и чем знаменит Шарий не знаю ( и знать не очень то интересно)
Но слышал в машине передачу ? интервью? с каким то Шарием ( тот или нет не знаю)
он нес какой то бред , но самомнение и самоуверенности у него было размером с Эверест.
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9
Александр Сергей Ковалев 5 часов назад
после фразы "В" украине сразу полюбил Шария, хоть и понятия не имею кто он, но, если чвинорылые о нем негативно отзываются - 100% нормальный чел )
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345
Алекs 6 часов назад
Наркоман у руля Великой Украины.... Это большая беда...
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9
Александр Сергей Ковалев 5 часов назад
Конечно по себе, он то нормальный вроде человек, егог бесят всякие упоротые, которые по три раза в день мнение меняют, хотя наш то ничем не лучше, но по крайней мере всякой хохлятине мы отвесим люлей как два пальца об асфальт
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16k
Maks Es 6 часов назад
Санкции не вводятся пролив собственных граждан. Простив собственных граждан есть суд.
Сыкливая украинская власть даже не идёт в суды, потому что поиграет. И вводит внесудебные преследования своих же граждан на надуманной основе. Такого я не припомню даже у нацистов - там все документировали и проводили через законы и кодексы.
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21k
Очевидное-Невероятное 7 часов назад
Санкции - это когда наказать кого-то очень хочется, а по закону не получается...
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20k
hebpat 7 часов назад
У Шария собачка есть и говорят она лает когда по телеку Зелю слышит, надо бы и против неё санкции ввести
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