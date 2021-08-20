И тебе, и жене, и теще. Что Зеленский подарил Шарию на день рождения

Украинский Совбез на своем сегодняшнем заседании, кажется, переплюнул по градусу абсурда и беззакония сам себя. А противозаконная и антиконституционная практика наложения украинским государством санкций против своих же граждан достигла небывалой доселе высоты. Впрочем, обо всем по порядку.





Еще днем по киевским СМИ стали расходиться круги слухов относительно повестки дня традиционного пятничного заседания СНБО. Принадлежащее украинскому компаньону Сороса, чешскому бизнесмену-глобалисту Томашу Фиале “Новое время” сообщило, со ссылкой на свои источники в окружении Зеленского, что “с вероятностью 90 %” сегодня будет рассмотрен вопрос об увольнении Виталия Кличко с должности главы киевской городской администрации. Мол, Банковая, наконец-то, дозрела.





Подогревало эти слухи и поступившее из аппарата СНБО персональное приглашение Кличко посетить сегодняшнее заседание Совбеза, где планировалось рассмотрение ряда столичных вопросов.

Впрочем, сам Кличко приглашение не очень элегантно продинамил, сославшись на запланированный визит в Чернигов. В подтексте было явное нежелание идти на мероприятие, где его намерены подвергнуть публичной коллективной порке.





Смехотворность отмазки мэра в том, что Чернигов от Киева чуть более чем в 100 км, а значит, при желании он мог бы за полтора часа прибыть в столицу, но не стал этого делать. А значит – этот отказ – чисто политический.





В ответ на такую строптивость на Банковой разразились гневным комментарием, озвученным советником главы канцелярии Зеленского Андрея Ермака Михаилом Подоляком.

«Глава Киевской городской государственной администрации и так должен был быть сегодня в Киеве, где строительные рейдеры разгромили очередной объект исторического наследия. Это было абсолютно незаконно, еще и киевлян избили, которые пытались остановить разрушение этого памятника. Неужели Кличко и об этом не знает? Наверняка знает. Боится поссориться с кем-то в своем окружении, кто курирует подобные мафиозные вещи? Или просто не знает, как решать такие проблемы? В любом случае Кличко пора возвращаться – прежде всего, в реальность. Пиар и воровство – это точно не те вещи, которыми должен заниматься глава Киевской городской государственной администрации как одного из органов исполнительной власти», – заявил Подоляк.

Для тех кто не в теме, речь идет о состоявшемся накануне скандальном сносе застройщиками исторического здания 19 века – так называемой «усадьбы Барбана» на улице Обсерваторной. Градозащитные активисты пытались помешать сносу, и дело чуть не дошло до драки.

По этому поводу уже открыто уголовное производство, а Кличко пообещал, что на ближайшую сессию Киевсовета вынесут проект решения о внесении объектов 19-20 веков в объекты культурного наследия, которым может угрожать уничтожение или повреждение, с введением моратория на их реконструкцию и/или капитальный ремонт до полного исследования и определения исторической и культурной ценности.





Также фоном к сегодняшнему заседанию СНБО прошли очередные обыски на киевских коммунальных предприятиях, где силовики Зеленского носом роют в поисках коррупции столичного градоначальника. Сам Кличко назвал эти обыски «политически мотивированным давлением на власть Киева с целью создать основу для назначения главой КГГА другого человека». По мнению Кличко, если это произойдет, то будет противоречить Конституции.

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В общем, имея в виду все перечисленное, публика запаслась попкорном в ожидании традиционного брифинга Данилова по итогам заседания СНБО. И, к своему разочарованию, так ничего и не дождалась. Решения, о котором все говорили днем, так и не состоялось. Секретарь Совбеза отделался лишь общими гневными фразами, назвав происходящее в Киеве «преступлением».

Также СНБО поручил восстановить снесенную усадьбу Барбана и начать расследование, если в ее разрушении есть «уголовный элемент».





Зато рог изобилия прорвало там, где не ждали. У Зеленского сделали извращенный подарок к приходящемуся именно на сегодня дню рождения видеоблогера и лидера партии собственного имени Анатолия Шария, введя против него персональные санкции.





Причем, санкции ввели не только против самого Шария, но и против его жены Ольги Шарий и даже против его тещи, киевской пенсионерки Аллы Бондаренко. Чем последняя так прогневала Зеленского, осталось неизвестным, но факт есть факт.

«Мне абсолютно плевать на какие-то там санкции и незаконные попытки борьбы с нами. Но вводить санкции против моей мамы. Решил бороться с моей мамой? Днище ты», – такими словами в адрес украинского президента прокомментировала случившееся в своем телеграм-канале Ольга Шарий.

Помимо семейства Шариев, под каток санкций Зеленского попал и его нынешний «заклятый друг» – венский политэмигрант и шеф-редактор издания «Страна юа» Игорь Гужва, а также четыре компании, связанные с изданием этого сайта.





Правда, Данилов так и не смог внятно ответить на вопрос журналистов о причинах внесения Гужвы в санкционный список, Вместо ответа секретарь СНБО спросил у задавшего этот вопрос журналиста, принципиально ли тот общается на русском языке.





Как видим, прогиб заместительницы Гужвы Светланы Крюковой, опубликовавшей скандальный антироссийский пост в фейсбуке в ответ на статью. Владимира Путина, оказался не засчитан. Как и стыдливое соглашательство самого Гужвы с этим постом. Впору по-гоголевски воскликнуть: «Ну что, помогли тебе твои рассказы про жаб на московских болотах?».





Примечательно, что в списке пострадавших от санкций СМИ снова не оказалось оппозиционного канала НАШ, который так вовремя получил предупреждение от Нацсовета по ТВ о перспективе своего закрытия через суд.





Еще одним пострадавшим от санкций стал нардеп нынешнего созыва Андрей Деркач – один из главных украинских разоблачителей скандальной темы о коррупции семейства Байденов и автор «пленок Деркача», содержаших записи разговоров нынешнего главы Белого дома и экс-президента Порошенко.





За компанию с Деркачом пострадали не упомянутые пофамильно «еще нескольких лиц, которые находятся под санкциями США». Интересно, есть ли в этом списке попавший в немилость к Минфину США «соловей Коломойского» и изгнанник из рядов «Слуг народа» Александр Дубинский? Или его вовремя принятое недавнее решение заткнуть фонтан критики в соцсетях помогло остаться в стороне от общей раздачи?





Наконец, под санкции попал ряд судей, силовиков, интернет-сайтов и информационных агентств, работающих на территории Крыма. Как цинично заявил глава СБУ Иван Баканов «мы четко разграничиваем свободу слова и заботу о национальной безопасности».

А в распространенном СБУ за подписью Баканова пространном комментарии к сегодняшнему решению говорится, что все жертвы санкций – это – ни много ни мало – «российские пропагандисты» и распространители «пророссийских нарративов».

«СБУ рекомендовала СНБО ввести санкции против пророссийских пропагандистов и сотрудников спецслужб РФ. Служба безопасности Украины вынесла на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению экономических санкций против пророссийских пропагандистов и 28 сотрудников разведывательных и специальных служб РФ, которые насаждают российские нарративы и способствуют оккупационной власти на временно оккупированных территориях», – заявил Баканов



О том, что и в этом случае, как и во всех предыдущих, украинские спецслужбы не утруждали себя поиском хоть каких-нибудь доказательств, можно даже не говорить.





«Никогда ещё свобода слова в Украине не была настолько всеобъемлющей, а режим – демократическим, как в канун тридцатой годовщины независимости. Истинно говорю вам, что флагшток шарахнулся не просто так», – с горькой иронией подвел итог происходящему киевский адвокат Максим Могильницкий.



И к этим словам действительно сложно что-то добавить.



