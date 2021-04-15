Футбол без ног: иранская цензура порезвилась на матче

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Государственное телевидение исламской республики Иран раз сто прерывало прямую трансляцию футбольного матча из Британии, чтобы в кадре не мелькнули ноги бокового арбитра.
Во время матча английской Премьер-лиги между командами «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» в кадре то и дело появлялась арбитр Шан Мэсси-Эллис. И каждый раз иранским болельщикам показывали в этот момент виды на лондонский стадион «Тоттенхэм Хотспур» или его окрестности. Всё дело в том, что судья была на игре в черных шортах выше колена...
В Иране подобная одежда на женщине не просто считается слишком откровенной, но и запрещена законом. И телевизионщики сделали всё от них зависящее, чтобы зрители не увидели частично голые ноги.
«Телевизионные цензоры были потрясены присутствием женщины-судьи в шортах», - говорится в заявлении иранской женской организации борцов за гражданские права My Stealthy Freedom. - Их решение заключалось в том, чтобы демонстрировать вместо игры закоулки Лондона, что превратило всю трансляцию в насмешку. В конце игры один из комментаторов пошутил, будто надеется, что зрителям понравится географическое шоу... »
«Телевизионные цензоры были потрясены присутствием женщины-судьи в шортах», - говорится в заявлении иранской женской организации борцов за гражданские права My Stealthy Freedom. - Их решение заключалось в том, чтобы демонстрировать вместо игры закоулки Лондона, что превратило всю трансляцию в насмешку. В конце игры один из комментаторов пошутил, будто надеется, что зрителям понравится географическое шоу... »
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Вместо каждого эпизода, где мелькала Шан Мэсси-Эллис, иранские зрители видели нечто в этом духе
После Исламской революции 1979 года в Иране для женщин стали обязательными хиджаб и максимально закрытая одежда на публике, за чем пристально следит полиция нравов. Все телевизионные сцены, которые признаны аморальными или оскорбительными, подвергаются цензуре, а фильмы, которые не соответствуют исламским ценностям, запрещены.
Местные телепрограммы создаются по строгим правилам: к примеру, нельзя показывать женские волосы, даже в исторических драмах или сценах, происходящих внутри дома, где реальные женщины не покрывают голову. А когда на иранском телевидении показывают зарубежные фильмы, то замазывают слишком обнаженные женские ножки или декольте.
В 2018 году иранское государственный телеканал размыл эмблему футбольного клуба Roma во время освещения их поединка с "Барселоной" в четвертьфинале Лиги чемпионов: из-за того, что на ней изображена волчица, кормящая молоком будущих основателей вечного города - Рема и Ромула.
В 2018 году иранское государственный телеканал размыл эмблему футбольного клуба Roma во время освещения их поединка с "Барселоной" в четвертьфинале Лиги чемпионов: из-за того, что на ней изображена волчица, кормящая молоком будущих основателей вечного города - Рема и Ромула.
Непросто живется в Иране и футбольным фанаткам. В 2019 году им впервые за долгие десятилетия разрешили выйти на стадион Азади в Тегеране, чтобы посмотреть отборочный матч чемпионата мира между сборными Ирана и Камбоджи. На стадионе, вмещающем около 80 000 человек, выделили 4 000 мест для женщин - отдельно от мужчин и под защитой женщин-полицейских. До того с самого 1981 года иранским женщинам приходилось болеть за свою команду только заочно или посещая матчи за границей...
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Хуже каменного века ...
Ну так некоторые их обычаи и законы кажутся иранцам дикими.
С какого перепуга эти "правозащитники" решили, что их мнение насчет того, что правильно, а что нет, единственно верное?
https://news.myseldon.com/ru/news/index/245404973https://news.myseldon.com/ru/news/index/245404973
Запрет Рождества в Европе: мигранты сказали «спасибо» приютившим их странам
https://www.km.ru/world/2019/12/24/rozhdestvo/865165-zapret-rozhdestva-v-evrope-migranty-skazali-spasibo-priyutivshimhttps://www.km.ru/world/2019/12/24/rozhdestvo/865165-zapret-rozhdestva-v-evrope-migranty-skazali-spasibo-priyutivshim-
Пишущие подобные темы в Иране не были и не собираются туда ехать.
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Аналогичного в Иране много:
Авиценна
Фирдоуси (поэт, автор "Шахнаме")
Первые батареи
Ветряные мельницы (7-й век)
7-е место в мире по уровню развития нанотехнологий.Из европейских стран его опережает только Германия.
Мариам Мирзахани - лауреат Филдсовской премии
и т.д.
Если ты не знаешь - это не проблема Ирана
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Живи, кто ж не дает.
Я тоже по ним живу. И буду очень и очень против, если здесь (в России) будут цензурировать женские ноги, как в Иране.
Но я себя не считаю носителем единственно верных ценностей - ТАМ другой народ, другие обычаи, другие законы. Другая цивилизация, в конце концов.
И что, они дикари с твоей т.з. только потому, что ты лезешь к ним и учишь их жить, объясняя, где они не правы?
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Технологии - это не уровень цивилизованности и культуры.
Так как негр это испанское слово.
Я кстати про цензуру и не писал)))
И да, как ты его не назови, неприличное слово, нецензурное, но итог один, его не произносят.
Только вот этим негронепроизносящим, трудно осознать, что чужая культура имеет место быть и не надо совать туда свой пятак, я про Иран.