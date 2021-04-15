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Футбол без ног: иранская цензура порезвилась на матче

Футбол без ног: иранская цензура порезвилась на матче (6 фото)

Автор:
15 апреля 2021 20:52
Сообщество : Спорт
Метки: Цензура   арбитр   иран   матч   ноги   футбол   
2929
6
Государственное телевидение исламской республики Иран раз сто прерывало прямую трансляцию футбольного матча из Британии, чтобы в кадре не мелькнули ноги бокового арбитра.
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Метки: Цензура   арбитр   иран   матч   ноги   футбол   
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39  комментариев
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159
Владимир Г. 2 часа назад
Это еще ххуйня. Вот, где дичь дикая...
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27
vijilante 50 минут назад
Зверьё бородатое !
Хуже каменного века ...
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12k
Yasen_Perec 52 минуты назад
Какой им на фиг спорт? Какие блага цивилизации? На необитаемый остров, где нибудь в Ледовитом океане. И пусть там свои намазы совершают, дикари. Куда им ядерный реактор строить, у них там реакция начнёт выходить из под контроля - "неее" скажут, "у нас тут очередной намаз" брык на коленки раком, и давай молиться, что бы Аллах скорость нейтронов уменьшил.
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8k
Васильевна Час назад
Ничё. Раз всё таки, матчи показывают, пусть и с оговорками, то понемногу, понемногу пойдут послабления.
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4k
RomaXz Час назад
Вот что бывает, когда страной правит религия.
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4k
Shtoppi Час назад
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201k
Барон Мюнхгаузен 2 часа назад
Да пусть они так и остаются в своём средневековье!
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4k
yahaomsk Барон Мюнхгаузен Час назад
лишь бы по миру не расползались , а то ведь и там свои порядки наводят
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11k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Т.н. "правозащитникам" кажутся дикими некоторые законы и обычаи в Иране, которые они судят со своей колокольни?
Ну так некоторые их обычаи и законы кажутся иранцам дикими.
С какого перепуга эти "правозащитники" решили, что их мнение насчет того, что правильно, а что нет, единственно верное?
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12k
alexis Александр Полчаса назад
Уже: В школе Ярославля запретили свинину: (С)
https://news.myseldon.com/ru/news/index/245404973https://news.myseldon.com/ru/news/index/245404973
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https://www.km.ru/world/2019/12/24/rozhdestvo/865165-zapret-rozhdestva-v-evrope-migranty-skazali-spasibo-priyutivshimhttps://www.km.ru/world/2019/12/24/rozhdestvo/865165-zapret-rozhdestva-v-evrope-migranty-skazali-spasibo-priyutivshim-
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9k
Александр alexis 22 минуты назад
Так они пошли на поводу у тех, кто к ним приехал.
Пишущие подобные темы в Иране не были и не собираются туда ехать.
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11k
Агент Безопасной Национальности Антон Полоскун 7 минут назад
"Парацельс родом из Швейцарии..."
===============
Аналогичного в Иране много:
Авиценна
Фирдоуси (поэт, автор "Шахнаме")
Первые батареи
Ветряные мельницы (7-й век)
7-е место в мире по уровню развития нанотехнологий.Из европейских стран его опережает только Германия.
Мариам Мирзахани - лауреат Филдсовской премии
и т.д.
Если ты не знаешь - это не проблема Ирана
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11k
Агент Безопасной Национальности Дмитрий 3 минуты назад
"Я живу в рамках ценностей современного светского общества, а не по законам шариата."
==================
Живи, кто ж не дает.
Я тоже по ним живу. И буду очень и очень против, если здесь (в России) будут цензурировать женские ноги, как в Иране.
Но я себя не считаю носителем единственно верных ценностей - ТАМ другой народ, другие обычаи, другие законы. Другая цивилизация, в конце концов.
И что, они дикари с твоей т.з. только потому, что ты лезешь к ним и учишь их жить, объясняя, где они не правы?
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11k
Агент Безопасной Национальности Антон Полоскун Минуту назад
"А наличие высоких технологий может у кого то вызывать сомнение в стремлении к прогрессу общества их создающего и развивающего?"
============
Технологии - это не уровень цивилизованности и культуры.
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9k
Александр 2 часа назад
Я правильно понимаю, иранскую цензуру чаще всего обсуждают те люди, которые не могут назвать негра негром?
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247
Mr White Man Александр 2 часа назад
100 %
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4k
Дмитрий Александр Час назад
У слова "еврей" есть в русском языке достаточно гнусный синоним, и нормальные люди этот синоним употреблять не должны (если они люди, конечно, а не черносотенцы). А в польском языке (не только!) этот же самый синоним является единственной нормой. Так вот и со словом негр - в русском оно допустимо, а в современном английском сегодня является неприличным. И никакого отношения к цензуре эта история с неграми или черными отношения не имеет.
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9k
Александр Дмитрий Час назад
Не в английском, а на территории некоторых государств.
Так как негр это испанское слово.
Я кстати про цензуру и не писал)))
И да, как ты его не назови, неприличное слово, нецензурное, но итог один, его не произносят.
Только вот этим негронепроизносящим, трудно осознать, что чужая культура имеет место быть и не надо совать туда свой пятак, я про Иран.
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27
vijilante Александр 46 минут назад
Не "негр" , а "НИГГЕР" !
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9k
Александр vijilante 36 минут назад
Негром тоже нельзя.
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