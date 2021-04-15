Футбол без ног: иранская цензура порезвилась на матче

В Иране подобная одежда на женщине не просто считается слишком откровенной, но и запрещена законом. И телевизионщики сделали всё от них зависящее, чтобы зрители не увидели частично голые ноги.



«Телевизионные цензоры были потрясены присутствием женщины-судьи в шортах», - говорится в заявлении иранской женской организации борцов за гражданские права My Stealthy Freedom. - Их решение заключалось в том, чтобы демонстрировать вместо игры закоулки Лондона, что превратило всю трансляцию в насмешку. В конце игры один из комментаторов пошутил, будто надеется, что зрителям понравится географическое шоу... »